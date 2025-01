FEATURED STIRI OVES Enterprise accelerează investițiile în inovație și bugetează 3 milioane de euro pentru cercetare și dezvoltare în 2025 Ionut Razvan Share







OVES Enterprise, companie românească de dezvoltare de software, cu expertiză în crearea de soluții software complexe și inovații AI destinate industriilor aerospațiale, de apărare și de securitate cibernetică, anunță un buget de 3 milioane de euro pentru investiții în 2025, susținând astfel creșterea accelerată a companiei, cu focus pe cercetare și dezvoltare. O parte importantă din această sumă va fi direcționată către perfecționarea Nemesis AI, platformă de inteligență artificială, care joacă un rol esențial în structura, etichetarea și pregătirea datelor din zonele de conflict, și care, ulterior, sunt utilizate pentru antrenarea și implementarea modelelor AI în sisteme complexe, precum drone autonome și avioane. Nemesis AI a atras deja interesul unora dintre cele mai mari companii globale din industria apărării, care doresc să integreze această platformă pentru a îmbunătăți capabilitățile tehnologice ale propriilor dispozitive. „Nemesis AI este un exemplu de cum inovația poate transforma industrii strategice. Platforma noastră joacă un rol esențial în procesarea și analiza datelor complexe din zone critice, cum ar fi cele de conflict, contribuind la îmbunătățirea tehnologiilor autonome, precum dronele și avioanele inteligente. Cu toate acestea, suntem departe de a atinge potențialul maxim al acestui produs, motiv pentru care vom investi masiv în 2025 în îmbunătățirea funcționalităților și dezvoltarea unor noi module dedicate instituțiilor guvernamentale și organizațiilor internaționale”, spune Mihai Filip, CEO al OVES Enterprise. Planuri pentru atragerea de finanțare strategică Pe lângă investițiile interne, OVES Enterprise explorează oportunități de finanțare externă pentru a susține ritmul accelerat de dezvoltare. Compania vizează colaborarea cu fonduri de investiții specializate în industrii militare și tehnologice sau cu investitori privați care înțeleg nevoile acestui segment. „Pentru a dezvolta tehnologii care să răspundă provocărilor globale, este nevoie de bugete uriașe. Deși alocăm resurse importante, un partener extern ne-ar permite să accelerăm ritmul de dezvoltare și să aducem pe piață produse revoluționare. Avem deja 7 produse în diverse stadii de dezvoltare, iar în 2025 ne propunem să transformăm aceste idei în soluții complete, cu aplicabilitate imediată”, subliniază Mihai Filip. Noi produse comerciale O noutate în strategia OVES Enterprise pentru 2025 este orientarea spre produse comerciale bazate pe AI. Compania pregătește soluții care să răspundă unor provocări globale, cum ar fi siguranța zborurilor comerciale și prevenirea incendiilor de vegetație. „Noile produse comerciale sunt o dovadă a versatilității echipei noastre și a capacității de a crea tehnologii care să aibă un impact direct asupra vieții oamenilor. Iar aceste soluții rezolvă atât probleme urgente, însă deschid și noi piețe pentru OVES Enterprise, contribuind la diversificarea veniturilor”, mai spune Mihai Filip. Totodată, compania recunoaște limitările pieței locale în ceea ce privește bugetele dedicate inovației. Pentru a-și maximiza impactul global, produsele dezvoltate, precum Nemesis AI, ar putea beneficia de proprietate intelectuală înregistrată în piețe mai mari, precum SUA. „Suntem pro-România, dar trebuie să ne adaptăm realităților globale. În țări precum SUA, resursele financiare și accesul la rețele de parteneriate sunt incomparabil mai mari. Aceasta este direcția pe care o considerăm necesară pentru a transforma ideile noastre în produse cu adevărat revoluționare”, adaugă Mihai Filip. OVES Enterprise continuă extinderea teritorială Pentru 2025, extinderea globală rămâne o prioritate, OVES Enterprise plănuind să deschidă noi birouri în regiuni strategice. Piețele din SUA și Marea Britanie continuă să fie sursele principale ale veniturilor, generând cea mai mare pondere din cifra de afaceri estimată. În același timp, compania va continua să investească în atragerea și formarea de specialiști în inteligență artificială, robotică și inginerie aerospațială.

Tags: