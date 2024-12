STIRI OVES Enterprise mizează pe afaceri de circa 20 de milioane de euro în 2024, cu investiții de aproape 3 milioane de euro în produse de inovație Ionut Razvan Share







OVES Enterprise, companie românească de dezvoltare de software, cu expertiză în crearea de soluții software complexe și inovații AI destinate industriilor aerospațiale, de apărare și de securitate cibernetică, estimează pentru 2024 o cifră de afaceri de aproximativ 20 de milioane de euro, aproape dublă față de anul anterior (cumulat, pe toate entitățile companiei, din cele 7 țări în care este prezentă). Această performanță este rezultatul extinderii globale, diversificării portofoliului de clienți și creșterii semnificative în segmentele de Software as a Service (SaaS) și Technology as a Service, în special pentru sectorul de apărare. „Rezultatele obținute în 2024 reflectă impactul direct al strategiei noastre de expansiune globală și al investițiilor în inovație. Am suplimentat bugetul de 2,5 milioane de euro estimat inițial pentru cercetare și dezvoltare, ajungând să investim aproape 3 milioane de euro. Cea mai mare parte din această sumă a fost direcționată către Nemesis AI, platformă de inteligență artificială, care joacă un rol esențial în structura, etichetarea și pregătirea datelor din zonele de conflict, și care, ulterior, sunt utilizate pentru antrenarea și implementarea modelelor AI în sisteme complexe, precum drone autonome și avioane. De asemenea, investițiile au vizat optimizarea logicii de zbor și integrarea datelor în timp real, alături de dezvoltarea hardware-ului personalizat, cum ar fi calculatoarele single board, consolidând astfel capabilitățile tehnologice ale clienților noștri în domenii critice precum securitatea națională”, spune Mihai Filip, CEO OVES Enterprise. Investițiile în Nemesis AI permit companiei dezvoltarea de soluții tehnologice avansate, care răspund nevoilor critice ale industriilor strategice precum apărarea și energia. Iar prin capacitatea de a oferi tehnologii integrate și personalizate, OVES Enterprise își consolidează poziția ca partener esențial pentru guverne și organizații globale. Pe lângă Nemesis AI, compania a alocat fonduri semnificative pentru dezvoltarea unor tehnologii hardware avansate, menite să susțină integrarea eficientă a soluțiilor de inteligență artificială în aplicații diverse. Expansiune globală și diversificare sectorială În acest an, OVES Enterprise a continuat să atragă clienți din industrii precum energie verde și fintech, compensând scăderea cererii din sectorul automotive. De asemenea, compania a înregistrat o revenire a clienților care, după explorarea unor alternative în Asia, au ales să revină datorită calității ridicate a serviciilor. „Strategia noastră globală este axată pe consolidarea relațiilor cu partenerii existenți, dar și pe explorarea de noi piețe cu potențial ridicat. Totodată, diversificarea sectorială ne oferă o stabilitate necesară în fața schimbărilor economice și geopolitice”, adaugă Mihai Filip. Perspective pentru 2025 Pentru 2025, extinderea globală rămâne o prioritate, OVES Enterprise plănuind să deschidă noi birouri în regiuni strategice. Piețele din SUA și Marea Britanie continuă să fie sursele principale ale veniturilor, generând cea mai mare pondere din cifra de afaceri estimată. Pentru anul viitor, OVES Enterprise are în plan și extinderea funcționalităților Nemesis AI, prin lansarea unor module dedicate instituțiilor guvernamentale și organizațiilor internaționale. În același timp, compania va continua să investească în atragerea și formarea de specialiști în inteligență artificială, robotică și inginerie aerospațială.

