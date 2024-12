AI. NEWS STIRI Circle și Binance, parteneriat strategic care va accelera adoptarea globală a USDC și Crypto Ionut Razvan Share







Giganții din industria cripto, Circle Internet Group Inc. și Binance, și-au unit forțele într-un nou parteneriat strategic, care va extinde adoptarea USDC și va sprijini dezvoltarea activelor digitale globale și a ecosistemului mai larg al serviciilor financiare. Odată cu adoptarea la nivel mondial a USDC ca una dintre cele mai puternice utilități pentru bani de pe internet, această colaborare reunește un dolar digital de încredere și compatibil cu platformă principală din lume pentru utilizarea activelor digitale. Prin parteneriat, Binance va face USDC disponibil pe scară largă în suita completă de produse și servicii, asigurându-se că peste 240 de milioane de utilizatori la nivel mondial pot accesa și utiliza fără probleme USDC pentru aplicații de tranzacționare, economisire și plăți. În plus, Binance va adopta USDC ca o monedă stabilă în dolari vitală pentru propria trezorerie corporativă. De asemenea, Circle va oferi Binance tehnologia, lichiditatea și alte instrumente necesare pentru ca utilizatorii Binance să beneficieze de încrederea și inovația pe care Circle le-a construit pentru USDC. De asemenea, Circle va colabora cu Binance pentru a construi relații cheie în peisajul financiar și comercial global, deoarece companiile principale din întreaga lume caută să beneficieze de infrastructura criptografică și de monede stabile pentru o gamă din ce în ce mai largă de scenarii de utilizare. „Binance este o companie inovatoare și a demonstrat un angajament constant față de calitatea produselor, inovație și orientarea către utilizator, iar toate acestea se manifestă în comunitatea lor globală masivă și loială de peste 240 de milioane de utilizatori”, a declarat Jeremy Allaire, Președinte și CEO al Circle. „În vreme ce Binance devine rapid cea mai importantă super aplicație financiară din lume, iar adoptarea și utilitatea stablecoin-ului sunt în centrul acestui viitor sistem financiar, aceasta este o oportunitate extraordinară pentru USDC, deoarece devine omniprezent pe platforma Binance. Sunt încântat să lucrez cu echipa de conducere Binance, în timp ce aceștia continuă să construiască cea mai mare companie de active digitale din lume.” „Circle este, fără îndoială, una dintre cele mai de încredere și inovatoare companii din ecosistemul de active digitale, iar USDC este unul dintre cele mai importante produse din lume”, a declarat Richard Teng, CEO Binance. „Prin parteneriatul nostru strategic, utilizatorii noștri vor avea și mai multe oportunități de a utiliza USDC pe platforma noastră, inclusiv mai multe perechi de tranzacționare USDC, promoții speciale la USDC în cadrul tranzacționării și alte produse pe Binance. Vom colabora, de asemenea, îndeaproape cu Circle pentru a stimula inovația și utilitatea pentru monedele stabile la nivel global. Lucrând împreună ca o echipă, credem că putem avansa în mod material posibilitățile pentru sistemul financiar pe internet.”

