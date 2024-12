ENTERTAINMENT STIRI Teads și VIDAA SUA își extind parteneriatul global exclusiv pentru a livra expunere CTV premium Ionut Razvan Share







Teads, platforma media globală, anunță extinderea parteneriatului său exclusiv cu VIDAA SUA, sistemul de operare Smart TV care rulează pe televizoarele inteligente Hisense, Toshiba, NEI, Schneider, Loewe, Leica, Akai și multe alte branduri globale. Parteneriatul este activ în SUA, Canada și alte 26 de țări din Europa și APAC (regiunea Asia-Pacific), iar agențiile și advertiserii pot accesa expunerea pe Smart TV-urile operate de VIDAA și în Europa Centrală și de Est (CEE), prin intermediul Teads. Prin extinderea acestui parteneriat, Teads menține accesul exclusiv la formatele premium de ad-uri native CTV poziționate pe ecranul de pornire al televizoarelor, oferind advertiserilor oportunitatea de a avea un impact puternic în comunicarea lor, cu ajutorul a zeci de milioane de televizoare inteligente VIDAA la nivel global. Pe lângă pozițiile premium, pe ecranul de pornire al televizoarelor, Teads obține, de asemenea, acces la serviciul de streaming VIDAA Channels, deschizând astfel pentru advertiseri inventarul video CTV Standard (instream). Această colaborare consolidează capacitățile Teads de a livra conținut direct pe ecran („direct-to-glass”), susținând misiunea sa de a oferi brandurilor experiențe publicitare consistente și de înaltă calitate pe toate ecranele. „Am avut ca obiectiv să amplificăm prezența Fanta în mod inovator și suntem încântați să fim printre primii care au testat aceste noi canale CTV și am ajuns la audiență pe toate dispozitivele, în medii ultra-premium și sigure pentru brand, inclusiv pe Smart TV-urile operate de VIDAA”, declară Amalia Necula, Senior Digital Account Manager la EssenceMediacom. „Extinderea parteneriatului cu VIDAA ne permite să dezvoltăm și mai mult strategia noastră CTV globală, cu o ofertă de neegalat care elimină barierele dintre digital și televiziune,” declară Jeremy Arditi, co-CEO, Teads. „Oferta noastră de CTV Native Homescreen și CTV Video Standard completează și diferențiază strategia noastră generală cu produse publicitare inovatoare și o selecție mai amplă de parteneri, pentru a continua să ajungem la consumatori prin noi modalități. Suntem încântați să oferim în continuare o audiență relevantă partenerilor noștri prin intermediul uneia dintre cele mai importante platforme de Smart TV din lume.” Guy Edri, CEO, VIDAA SUA adaugă: „Extinderea parteneriatului cu Teads reafirmă angajamentul VIDAA de a susține parteneriate care promovează o creștere durabilă pentru brandul nostru, precum și pentru partenerii de conținut și de publicitate. Mixul dintre acoperirea globală a platformei noastre și expertiza Teads în publicitatea digitală generează oportunități importante pentru branduri de a interacționa într-un mod semnificativ cu audiențele.” Colaborarea Teads cu VIDAA consolideaza portofoliul CTV global, alături de alte parteneriate, și răspunde cererii tot mai mari de soluții publicitare CTV la nivel mondial. Teads oferă informații detaliate despre performanța campaniilor, colaborând cu lideri în măsurare precum Comscore, Tvision, LiveRamp și CINT, pentru a furniza brandurilor soluții solide de targetare și evaluare a rezultatelor. VIDAA deservește o vastă audiență globală, care vizionează peste două miliarde de ore de conținut în fiecare lună, prin intermediul celor mai importanți furnizori de conținut globali și regionali. Cu sute de parteneri de conținut locali și internaționali de top și suport pentru funcții precum AirPlay 2, VIDAA Voice, VIDAA Art, precum și soluțiile proprii VIDAA Kids și VIDAA Channels, platforma le oferă brandurilor posibilitatea de a ajunge la audiențe diverse și de a interacționa cu acestea prin geo-targetare precisă pe dispozitivele echipate cu VIDAA la nivel mondial.

