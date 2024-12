STIRI Binance Research: Piața Cripto, creștere cu 39,9% a capitalizării Ionut Razvan Share







Binance Research anunță că în noiembrie 2024, piața criptomonedelor a cunoscut o creștere de 39,9% a capitalizării totale a pieței, ajungând la 3 trilioane USD, pentru prima dată din noiembrie 2021. Această etapă a fost determinată în primul rând de optimismul semnificativ în urma alegerilor din SUA, care a stârnit un reînnoit interes din partea investitorilor instituționali și a rezultat în fluxuri substanțiale în criptoETF-uri. Depunerile spot de ETF atât pentru ETF-urile Bitcoin, cât și Ether au doborât noi recorduri în noiembrie. ETF-urile Bitcoin spot din SUA au înregistrat depuneri nete de peste 6,5 miliarde USD de-a lungul lunii, inclusiv cea mai mare săptămâna din toate timpurile (18-22 noiembrie, cu intrări nete de 3,3 miliarde USD). ETF-urile spot Ether au înregistrat intrări nete de 1,1 miliarde USD în cursul lunii noiembrie, înregistrând cel mai mare flux zilnic net de ~330 milioane USD pe 29 noiembrie. În general, ETF-urile Bitcoin au înregistrat intrări nete de peste 30 miliarde USD de la lansarea în ianuarie, în timp ce Ether-urile ETF-urile au înregistrat intrări nete de 577 milioane USD de la lansarea lor în iulie. iShares Bitcoin Trust (IBIT) de la BlackRock este liderul cu intrări cumulate de peste 31 miliarde USD și active de 42 miliarde USD, reprezentând ~40% din piața totală. Pe segmentul Ether, Grayscale conduce ETF-ul lider, cu # 5 miliarde USD în active. Altcoins au avut avânt în noiembrie, indicele sezonului Altcoin al CoinMarketCap urcând de la 27 la 70 și capitalizarea totală a pieței crescând de la 1 mil USD la 1,47 mil USD lună pe lună. Cu toate acestea, indicele nu a atins încă pragul CoinMarketCap pentru un sezon oficial altcoin, făcând următoarele săptămâni cruciale pentru determinarea sustenabilității tendinței. Din 15 noiembrie, taxele zilnice ale Solana le-au depășit pe cele ale Ethereum, atingând un vârf de 14 milioane USD pe 21 noiembrie, cauzate de creșterea volumului DEX care a depășit 120 de miliarde USD în noiembrie. Pe fondul freneziei de tranzacționare cu memecoin care a contribuit la această activitate, platforma pump.fun și-a suspendat funcția de transmisie live după reacții adverse legate de conținut neadecvat. Piețele fără permisiune ale Blockchain-ului permit alocarea resurselor, iar utilizarea responsabilă a acestei puteri va modela creșterea viitoare a industriei. Pentru prima dată din iunie 2022, Ethereum a depășit Tron ca rețea principală pentru stablecoins USDT. În noiembrie, oferta USDT a Ethereum a crescut cu 31,4%, până la 61,8 miliarde USD, în timp ce Tron a înregistrat o scădere de 3,4% în aceeași perioadă. Odată cu creșterea activității în lanț în condițiile pieței optimiste, dominația Ethereum în DeFi și atractia puternică pentru utilizatorii instituționali i-au permis să capteze o pondere tot mai mare a lichidității stablecoin.

