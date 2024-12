FEATURED MOBILE NETWORKS STIRI Ce trebuie să facă utilizatorii atunci când doresc anularea unei portări Ionut Razvan Share







Portabilitatea numerelor asigură dreptul utilizatorilor de a-și schimba rețeaua cu păstrarea numărului de telefon. În cadrul acestui proces, există situații în care utilizatorii decid să anuleze portarea, fie pentru că primesc o ofertă mai avantajoasă, fie din cauza costurilor asociate rezilierii contractului actual. Anularea cererii de portare este posibilă doar dacă sunt respectate anumite condiții. Condiții de anulare a portării Cererea de anulare a portării trebuie depusă la operatorul unde a fost solicitată iniţial portarea (furnizorul acceptor). Formularul tip pentru cererea de anulare a portării poate fi obținut aici sau direct de la furnizorul acceptor. Dacă solicitarea de portare a fost depusă prin mijloace de comunicare la distanță, cererea de anulare poate fi transmisă furnizorului acceptor într-un mod similar. Cererea de anulare trebuie depusă cel mai târziu cu 24 de ore înainte de data stabilită pentru realizarea portării. Pentru calcularea termenului de portare, cât și a celui de anulare a portării se iau în considerare doar zilele lucrătoare. După primirea cererii de anulare, furnizorul are obligația de a confirma primirea și procesarea acesteia. Este foarte important ca utilizatorii să solicite și să păstreze o dovadă a primirii și acceptării cererii de anulare a portării de către furnizor. Respectarea termenului limită de 24 de ore înainte de data stabilită pentru portare (doar o zi lucrătoare) este esențială pentru anularea portării. Neîncadrarea în acest termen conduce, de regulă, la procesarea cererii de portare, iar un proces de portare finalizat nu mai poate fi anulat. ANCOM nu este în măsură să dispună anularea unui proces de portare pentru că aceste demersuri trebuie realizate doar de părţile implicate în acest proces (furnizor acceptor și utilizator). Recomandări ANCOM Înainte de a lua decizia de a porta un număr de telefon, utilizatorii sunt sfătuiți să: verifice cu atenție ofertele de pe piață ca să poată alege cea mai bună ofertă;

verifice condițiile din contractul pe care îl au cu actualul furnizor pentru a evita plata unor eventuale penalități de încetare anticipată a acestuia. Portarea nu anulează astfel de costuri;

se asigure că dețin o dovadă a primirii în termenul legal, de către furnizorul acceptor, a cererii de anulare a portării în cazul în care nu mai doresc finalizarea procesului de portare. Ce, cum și unde reclami În cazul oricăror probleme întâmpinate pe parcursul procesului de portare, utilizatorii trebuie să se adreseze în primul rând furnizorilor în rețeaua cărora au intenționat să-și porteze numerele (furnizorii acceptori). În situația în care cele semnalate nu sunt soluționate sau clarificate de furnizori, utilizatorii se pot adresa ANCOM aici. Mai multe informații cu privire la paşii care trebuie urmaţi pentru a porta un număr de telefon, răspunsuri la întrebări care apar frecvent în situaţia portării numerelor, dar şi sfaturi pentru a evita posibilele probleme care pot interveni pe parcursul procesului de portare sunt disponibile la www.portabilitate.ro!

Tags: