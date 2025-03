AI. NEWS STIRI MGX susține Binance printr-o investiție istorică Ionut Razvan Share







Binance, cea mai mare platformă de schimb de criptomonede din lume, și MGX, investitorul din Abu Dhabi specializat în AI și tehnologii avansate, au anunțat o investiție istorică de 2 miliarde de dolari. Această tranzacție, prima investiție instituțională în Binance, reprezintă un pas semnificativ în promovarea adoptării activelor digitale și consolidarea rolului blockchain-ului în finanțele globale. De asemenea, este cea mai mare investiție realizată vreodată într-o companie cripto și cea mai mare investiție plătită în criptomonede (stablecoin). Această investiție marchează prima intrare a MGX în sectoarele criptomonedelor și blockchain-ului, asigurându-i o participație minoritară în Binance, ca parte a unei strategii mai ample de susținere a impactului transformator al blockchain-ului asupra societății. Prin parteneriatul cu cel mai important jucător din industrie, MGX urmărește să stimuleze inovația la intersecția dintre AI, tehnologia blockchain și finanțe. Binance are o prezență semnificativă în Emiratele Arabe Unite, o țară recunoscută pentru inovație, reglementări progresiste în domeniul criptomonedelor și un cadru clar pentru activele digitale. În prezent, Binance are aproximativ 1.000 de angajați în EAU, dintr-un total global de aproximativ 5.000. Fiind cea mai sigură, reglementată și de încredere platformă de schimb de criptomonede, Binance domină industria printr-o marjă considerabilă. Este mai mare decât următoarele câteva platforme combinate, având peste 260 de milioane de utilizatori înregistrați și depășind 100 de trilioane de dolari în volum total de tranzacționare. Această investiție consolidează poziția Binance în fruntea revoluției cripto, subliniind în același timp angajamentul MGX față de soluțiile blockchain bazate pe AI, finanțele descentralizate (DeFi) și economia digitală tokenizată. Ahmed Yahia, Managing Director & CEO, MGX, a declarat:

„Investiția MGX în Binance reflectă angajamentul nostru de a promova potențialul transformator al blockchain-ului pentru finanțele digitale. Pe măsură ce adoptarea instituțională accelerează, nevoia de infrastructură blockchain sigură, conformă și scalabilă este mai mare ca niciodată. Binance a fost dintotdeauna un motor al inovației în cripto, de la tehnologia de schimb și tokenizare până la staking și plăți. Împreună, ne angajăm să construim un ecosistem financiar digital mai incluziv și mai solid.” Richard Teng, CEO Binance, a adăugat:

„Această investiție din partea MGX este un moment de referință pentru industria cripto și pentru Binance. Împreună, modelăm viitorul finanțelor digitale. Obiectivul nostru este să construim un ecosistem mai incluziv și sustenabil, cu un accent puternic pe conformitate, securitate și protecția utilizatorilor. Binance rămâne dedicată colaborării cu autoritățile de reglementare din întreaga lume pentru a stabili politici transparente, responsabile și orientate spre viitor pentru industria cripto. Investițiile noastre continue în securitate și conformitate întăresc misiunea noastră de a promova un ecosistem financiar digital sigur și de încredere.” Richard Teng, care anterior a ocupat funcția de CEO al autorității de reglementare financiară din Abu Dhabi, a jucat un rol esențial în inițierea unuia dintre primele cadre de reglementare cripto din lume, ceea ce face ca leadership-ul său să fie crucial pentru strategia de conformitate a Binance.

