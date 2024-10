STIRI Inițiativa Binance – Școala Crypto, premiată la cea de-a doua ediție a Galei Primul Milion Ionut Razvan Share







Inițiativa Binance – Școala Crypto – a fost premiată cu distincția Cea mai bună platformă de educație financiară, în categoria Platformelor crypto, în cadrul celei de-a doua ediții a Galei Primul Milion Primul Milion este o platformă de educație financiară care, în decursul a trei ani și jumătate, a crescut la 165.000 de urmăritori, 20.000 de cursanți, peste 30 de experți și 50.000 de abonați. „Inițiativele educaționale rămân în centrul strategiei noastre de a stimula adoptarea pe scară largă a activelor digitale. România conduce cu încredere în rata de adoptare a criptomonedelor în regiunea Europei Centrale și de Est și, în acest context favorabil, ne angajăm să le oferim utilizatorilor cunoștințe cuprinzătoare și relevante despre tehnologia blockchain și criptomonede”, a declarat Ilie Pucas, Country Manager România, Binance. Gala Primul Milion aflată la a doua ediție a avut loc la Biavati Events, în data de 19 octombrie 2024. Fondatoarea platformei Primul Milion este Cristina Muntean. În vârstă de 34 de ani, aceasta a absolvit facultatea de Cibernetică, a fost programator timp de 10 ani și promovează educația financiară de la 20 de ani. „Am creat pagina primul milion din pasiune pentru oameni, pentru educația financiară și pentru ilustrații. Chiar dacă educația financiară a mai existat până acum în România, ea a fost cumva foarte greoi explicată și, practic, primul milion a venit să o ilustreze. Oricine poate să o înțeleagă și, așa, am ajuns cea mai mare comunitate de educație financiară – într-un singur an am crescutde la 0 la 156.000 de urmăritori. Primul Milion este despre educație financiară, dar educația financiară este și despre mindset. Majoritatea ilustrațiilor noastre sunt de succes pentru că sunt foarte ușor explicate și înțelesul tuturor” a declarat Cristina Muntean.

