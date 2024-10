STIRI TECH Axis Communications lansează o cameră termică pentru detecție și verificare fiabilă, indiferent de condițiile de vizibilitate Ionut Razvan Share







Axis Communications lansează o cameră termică robustă, capabilă să detecteze și să verifice 24/7, indiferent de condițiile meteo sau de lumină și chiar în scene cu contrast scăzut. Ideală pentru protecția perimetrelor, această cameră fără halogeni oferă o amprentă de carbon redusă și un consum scăzut de energie. Folosind tehnologia termică, AXIS Q1971-E asigură detecție și verificare fiabilă 24/7, chiar și în scene cu contrast scăzut. Aceasta nu este afectată de condiții meteo sau de lumină, reducând, astfel, rata alarmelor false. În plus, imaginile termice nu permit identificarea persoanelor, garantând confidențialitate. Cu cinci opțiuni de lentile disponibile (7 mm, 13 mm, 19 mm, 25 mm și 35 mm), camera oferă capacități de detecție optimizate pentru a răspunde nevoilor specifice. Paletele termice fac interpretarea scenei mai ușoară și mai eficientă. În plus, stabilizarea electronică a imaginii (EIS) asigură videoclipuri stabile și fiabile în orice mediu. Camera termică vine preinstalată cu AXIS Motion Guard, AXIS Fence Guard și AXIS Loitering Guard pentru supraveghere proactivă. Pentru mai multă eficiență, este disponibil și AXIS Perimeter Defender pentru o protecție sporită, permițând detectarea și clasificarea persoanelor și a altor obiecte. Construită pe o platformă puternică, camera permite adăugarea de analize terțe pentru a declanșa evenimente. Caracteristici principale: Detecție termică fiabilă;

Cinci opțiuni de lentile;

Suport pentru AXIS Perimeter Defender;

Securitate cibernetică integrată cu Axis Edge Vault;

Camera este compactă, robustă și fără halogeni. Camera termică include două porturi I/O pentru conectarea dispozitivelor externe. Tehnologia edge-to-edge permite conectarea, de exemplu, a unui difuzor cu sirenă pentru a emite alarme audio care să descurajeze, să avertizeze sau să notifice. În plus, Axis Edge Vault protejează dispozitivul și oferă stocare și operațiuni securizate, certificate conform FIPS 140-2 Nivelul 2.

