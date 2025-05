STIRI TECH & TRENDING AXIS P1518-LE, camera tip box cu vedere panoramică, detalii precise și iluminare IR Ionut Razvan Share







Axis Communications a lansat camera tip box cu 2 senzori și procesare AI – AXIS P1518-LE Box Camera. Aceasta este ideală pentru supravegherea clădirilor și a perimetrelor, oferind simultan imagini panoramice și de detaliu din aceeași scenă, indiferent de condițiile de lumină. Imagini panoramice și de detaliu, 24/7 AXIS P1518-LE oferă tot ce ai nevoie într-un singur dispozitiv. Cu doi senzori integrați, poți obține două tipuri diferite de vizualizare dintr-o singură cameră. Senzorul de 1/1.2” oferă sensibilitate excepțională la lumină scăzută și rezoluție de 8 MP la 30 fps pentru imagini panoramice clare, în orice condiții de lumină. Cel de-al doilea senzor, de 1/2.8”, oferă 2 MP la 60 fps pentru imagini de detaliu, fără blur de mișcare. Ideală pentru monitorizarea intrărilor și gardurilor perimetrale, poți urmări întreaga zonă și poți obține detalii clare ale persoanelor care se apropie. Tehnologiile Lightfinder 2.0 și Forensic WDR asigură culori fidele și detalii esențiale pentru analiză video precisă, chiar și în condiții de iluminare dificilă sau întuneric aproape total. În plus, tehnologia OptimizedIR permite supravegherea completă chiar și în întuneric total. Investiție inteligentă AXIS P1518-LE oferă o instalare ușoară și un cost total de operare redus. Totul este simplificat: o singură cameră de instalat, un cablu, o adresă IP, o licență VMS și o licență pentru orice analiză adăugată. De asemenea, este un singur dispozitiv de întreținut. Obiectivul tele permite instalare rapidă și precisă, datorită funcțiilor de zoom și focalizare de la distanță, completate de setările de panoramare și înclinare la distanță pentru ajustări fine. Concepută pentru exterior, camera este potrivită inclusiv pentru intersecții, pentru monitorizarea traficului și captarea detaliilor vehiculelor. Cu clasificările IP66, IP67, IK10 și NEMA 4X, poate rezista la vânt puternic de până la 60 m/s (134 mph). Analize bazate pe inteligență artificială și securitate avansată Această cameră performantă este dotată cu o unitate de procesare pentru învățare profundă (DLPU), care permite procesarea și stocarea avansată a datelor, direct la marginea rețelei (edge). Acest lucru facilitează colectarea și analiza unui volum mai mare de date, precum și căutări ce pot fi folosite pentru identificari rapide și eficiente în fluxuri video live sau înregistrate. Cu AXIS Object Analytics preinstalat, camera poate detecta și clasifica persoane, vehicule și tipuri de vehicule, totul personalizat în funcție de nevoile tale. În plus, platforma de securitate cibernetică Axis Edge Vault, bazată pe hardware, protejează dispozitivul și oferă stocare și operațiuni sigure pentru chei criptografice, certificate FIPS 140-3 Level 3.

