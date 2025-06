STIRI TECH & TRENDING PTZ-urile Axis de nouă generație, bazate pe inteligență artificială, cu sensibilitate superioară în condiții de lumină scăzută Ionut Razvan Share







Axis Communications, liderul global în domeniul supravegherii video, lansează două camere PTZ bazate pe inteligență artificială, care oferă o calitate impresionantă a imaginii, cu detalii clare și performanță ridicată în orice condiții de iluminare. Construite pe baza platformei ARTPEC-9, acestea permit rularea unor aplicații de analiză avansate direct la marginea rețelei (edge computing). AXIS Q6355-LE oferă o rezoluție excelentă Full HD 1080p, în timp ce AXIS Q6358-LE oferă o rezoluție impresionantă 4K UHD. Ambele camere sunt echipate cu un senzor foarte sensibil de ½”, care asigură imagini clare și luminoase, precum și o gestionare îmbunătățită a zonelor întunecate. Tehnologiile Lightfinder și Forensic WDR permit captarea detaliilor chiar și în condiții dificile de iluminare. Funcția OptimizedIR permite supravegherea în întuneric total până la 300 m, fără a fi nevoie de iluminare suplimentară. În plus, cu zoom optic 31x și zoom rapid, este ușor să urmărești obiecte în mișcare rapidă. Camerele dispun și de suport audio prin midspan și 4 porturi I/O. Bazate pe ARTPEC-9, aceste camere modulare cu AI susțin analize avansate. De exemplu, vin preinstalate cu AXIS Object Analytics, care permite detectarea, clasificarea, urmărirea și numărarea oamenilor, vehiculelor și tipurilor de vehicule. Cu AXIS Image Health Analytics preinstalat, utilizatorii vor fi notificați dacă imaginea este blocată, degradată, subexpusă sau redirecționată. Mai mult, ARTPEC-9 alimentează aplicații avansate de analiză, care permit detectarea mai timpurie a obiectelor și o analiză mai precisă a evenimentelor. Caracteristici cheie: Senzor de ½” cu zoom optic 31x;

Tehnologii Forensic WDR, Lightfinder și OptimizedIR;

Analize avansate de generație nouă, bazate pe AI;

Axis Zipstream cu suport pentru AV1, H.264 și H.265;

Securitate cibernetică integrată cu Axis Edge Vault; Cu suport pentru conexiune prin fibră optică și alimentare prin PoE, aceste camere PTZ permit instalări eficiente din punct de vedere al costurilor și conexiuni pe distanțe lungi. Cu clasificări IP66, IK10 și NEMA 4X, sunt rezistente la impact și intemperii. În plus, Axis Edge Vault, o platformă hardware de securitate cibernetică, protejează dispozitivul și oferă stocare și operațiuni de chei criptografice certificate FIPS 140-3 Level 3.

