My Systems, platformă pentru administrarea de la distanță a sistemelor de securitate

Axis Communications, liderul global în domeniul supravegherii video, prezintă portalul web „My Systems” care oferă acces de la distanță la toate aplicațiile, serviciile și sistemele Axis disponibile online. Cu ajutorul autentificării unice (single sign-on), devine simplu să gestionezi toate dispozitivele, licențele și accesul utilizatorilor. My Systems este locul în care se pot accesa serviciile cloud și funcționalitățile extinse ale soluțiilor Axis. Aici se pot supraveghea, gestiona și întreține dispozitivele și aplicațiile. În funcție de tipul de abonament, se poate administra orice, de la o mică afacere locală până la multiple locații din întreaga lume. Pentru a face acest lucru într-un mod eficient și sigur, Axis utilizează conceptul de organizații, care reunește într-un singur loc toate resursele necesare pentru gestionarea infrastructurii de securitate a unei companii. Structura My Systems permite, de asemenea, gestionarea mai multor organizații. Astfel, integratorii de sisteme sau corporațiile mari pot separa clienții și filialele care operează independent, dar care continuă să își gestioneze propriile dispozitive și soluții software licențiate. Principalele beneficii: Acces facil de la distanță My Systems permite accesul ușor la toate aplicațiile cloud Axis pentru gestionarea de la distanță a sistemelor, direct de pe axis.com. Fiind o platformă web, nu este nevoie de descărcarea niciunei aplicații, astfel încât poate fi folosit din orice browser. Vei primi notificări legate de evenimente și acțiuni direct în interfață. Asta înseamnă că vei fi mereu informat cu privire la starea dispozitivelor, licențelor, garanțiilor sau actualizărilor software necesare. Experiență unitară pentru utilizator My Systems oferă o experiență de utilizare unitară și intuitivă. Toate aplicațiile software disponibile în My Systems sunt dezvoltate pe baza aceluiași design intuitiv, iar navigarea între ele se face cu ușurință. Aceasta este o soluție ideală atât pentru integratorii de sisteme, cât și pentru utilizatorii finali, deoarece nu mai este nevoie de familiarizarea cu mai multe interfețe, economisind timp și efort. Autentificare unică (Single Sign-On) Soluția simplă și comodă de autentificare unică înseamnă că este suficient să te conectezi o singură dată cu contul My Axis, nu mai este nevoie să te loghezi separat în fiecare aplicație sau serviciu. Astfel, poți gestiona ușor și de la distanță toate dispozitivele, licențele și accesul utilizatorilor. Aplicațiile software disponibile în My Systems: AXIS Camera Station Pro: Poți accesa AXIS Camera Station web-client direct din My Systems pentru funcționalități cloud eficiente;

AXIS Camera Station Edge: O experiență completă „camera-to-cloud", ușor de configurat și de utilizat, fără a necesita un server;

O experiență completă „camera-to-cloud”, ușor de configurat și de utilizat, fără a necesita un server; AXIS Device Manager Extend: Administrare scalabilă a dispozitivelor, cum ar fi actualizările, direct din interfața My Systems. Exemple de utilizare: Gestionarea utilizatorilor: Gestionarea și vizualizarea drepturilor de acces ale utilizatorilor din organizații și administrarea permisiunilor. Gestionarea organizațiilor: Crearea uneia sau mai multor organizații și administrarea într-o listă, direct din contul My Axis. Gestionarea dispozitivelor: Gestionarea actualizărilor dispozitivelor și vizualizarea inventarului acestora. Gestionarea licențelor: Administrarea și urmărirea stării licențelor și a aplicațiilor activate.

