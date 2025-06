STIRI Axis Communications a lansat a patru noi camere tip dome cu AI Ionut Razvan Share







ELKO anunță lansarea de către Axis Communications a patru noi camere tip dome echipate cu inteligență artificială și senzor de până la 8 MP. Construite pe platforma ARTPEC-9, aceste modele oferă performanțe ridicate, pot rula aplicații analitice avansate direct la marginea rețelei (edge) și asigură o calitate excepțională a imaginii, chiar și în condiții meteorologice dificile și medii solicitante. AXIS Q3546-LVE și AXIS Q3556-LVE oferă o rezoluție de 4 MP. Ele includ o lentilă standard largă de 10 mm sau o lentilă tele de 51 mm. În plus, modelul AXIS Q3556-LVE este echipat cu un senzor audio și dispune de aplicația AXIS Audio Analytics preinstalată. Utilizatorii vor fi notificați ori de câte ori se întâmplă ceva relevant, chiar și în lipsa unei indicații vizuale. De exemplu, poate detecta țipete, strigăte sau modificări ale nivelului sonor. Sunt disponibile și două modele de 8 MP: AXIS Q3548-LVE și AXIS Q3558-LVE, cel din urmă fiind de asemenea dotat cu un senzor audio și AXIS Audio Analytics. Bazate pe ARTPEC-9, aceste camere dome cu inteligență artificială oferă performanțe accelerate și permit rularea de aplicații analitice avansate la marginea rețelei. De exemplu, includ AXIS Object Analytics preinstalat, pentru detectarea, clasificarea, urmărirea și numărarea persoanelor, vehiculelor și tipurilor de vehicule. De asemenea, vin cu AXIS Image Health Analytics preinstalat, astfel încât, utilizatorii sunt notificați în cazul în care imaginea este blocată, degradată, subexpusă sau deviată. Caracteristici cheie: Calitate excepțională a imaginii, de până la 8 MP;

Analize de generație nouă, bazate pe inteligență artificială;

Variante disponibile cu diferite tipuri de lentile;

Securitate cibernetică integrată prin Axis Edge Vault. Confecționate din aluminiu de înaltă calitate, aceste camere de exterior robuste, cu clasificări IK10, IP66, IP6K9K și NEMA 4X, sunt rezistente la vandalism și la impact. Au un interval de temperatură de funcționare de la -55°C până la 55°C (-122 până la 131°F). Pot fi alimentate atât prin curent continuu (DC), cât și prin PoE, asigurând redundanță în alimentare. Mai mult, Axis Edge Vault, o platformă hardware de securitate cibernetică, protejează dispozitivul și oferă stocare și operațiuni securizate ale cheilor, certificate FIPS 140-3 Level 3.

Tags: