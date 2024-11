STIRI Binance: săptămâni consecutive de intrări de miliarde de dolari, pe fondul creșterii cererii Ionut Razvan Share







Binance, cel mai important ecosistem blockchain din lume și cea mai mare platformă de schimb de criptomonede ca volum de tranzacționare și utilizatori, a înregistrat două săptămâni consecutive de fluxuri de miliarde de dolari, aducând intrările nete, pentru noiembrie, la peste 5 miliarde de dolari, potrivit datelor DeFiLlama. Acest volum este de cinci ori mai mare decât intrările nete ale următoarei platforme ca mărime. Creșterea remarcabilă subliniază poziția Binance ca platformă de tranzacționare preferată pe fondul accelerării cererii de pe piață și al interesului sporit pentru activele digitale. Miercuri, 6 noiembrie, Binance a înregistrat peste 13 milioane de vizite în aplicație într-o singură zi, ceea ce corespunde unei atenții sporite în urma rezultatelor alegerilor prezidențiale din SUA. Pe baza acestui impuls, deținerile de active ale utilizatorilor Binance au atins 130 de miliarde de dolari, așa cum sunt înregistrate pe tabloul de bord al DefiLlama – marcând cea mai mare deținere de active a utilizatorilor pe Binance de la înființarea Proof of Reserves, în urmă cu doi ani. În plus, CryptoQuant a raportat că procentul rezervelor Binance, care arată proporția rezervelor deținute pe Binance în comparație cu toate rezervele valutare, a urcat la 25% în această lună, în creștere cu 4% de la 21% în noiembrie 2023. Aceste repere întăresc încrederea utilizatorilor în Binance ca platformă preferată pentru gestionarea și protejarea în siguranță a activelor digitale. Creșterea recentă a activității utilizatorilor reflectă și tendințele mai ample ale pieței: din 5 noiembrie, prețurile Bitcoin (BTC) au crescut cu aproape 20%, în timp ce prețurile Ether (ETH) au crescut cu 30%. Aceste mișcări ale prețurilor subliniază rolul activelor digitale ca o componentă critică a peisajului financiar modern. Richard Teng, CEO al Binance, declară: „Această perioadă de maxime consecutive, intrări de miliarde de dolari în Binance și o creștere a procentului rezervelor noastre evidențiază puterea și rezistența Binance, platformă aleasă de aproape 240 de milioane de utilizatori. De asemenea, reflectă acceptarea și creșterea activelor digitale în peisajul financiar global”. „Discuțiile despre criptomonede în timpul evenimentelor politice majore, cum ar fi alegerile prezidențiale din SUA, evidențiază, de asemenea, rolul din ce în ce mai important pe care acestea îl au în modelarea viitorului finanțelor și politicii. Într-adevăr, asistăm la epoca de aur a cripto, în care potențialul este realizat și adoptat la nivel global”, a adăugat oficialul Binance. Pe măsură ce industria cripto continuă să evolueze și să se integreze în discuții de masă, Binance rămâne dedicată furnizării unui ecosistem sigur, transparent și cuprinzător pentru utilizatorii săi din întreaga lume.

