ANCOM propune noi reguli pentru resursele de numerotație și transferul numerelor în cazurile de reorganizare a operatorilor

Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) a lansat astăzi în consultare publică un proiect de decizie pentru a completa și clarifica cadrul de reglementare care vizează modalitatea de dobândire a dreptului de utilizare a resurselor de numerotație în cazul reorganizării furnizorilor din piața de comunicații electronice. ANCOM propune și introducerea unui nou mod de transfer al resurselor de numerotație în acest caz, astfel încât abonații furnizorilor implicați în reorganizare să fie cât mai puțin afectați. Măsura ANCOM vine ca urmare a creșterii dinamicii operațiunilor de reorganizare a furnizorilor din piață, care au efecte și asupra drepturilor de utilizare a resurselor de numerotație. Astfel de exemple sunt fuziunea, prin absorbție, a UPC Romania cu Vodafone Romania din 2020, preluarea controlului unic de către Digi România asupra unor active deținute de Akta Telecom, Digital Cable Systems și ATTP Telecommunications tot din anul 2020 sau preluarea de către Orange Romania a Telekom Romania Communications și a Nextgen Communications din anul 2021. Ulterior, Telekom Romania Communications S.A. și-a modificat denumirea în Orange Romania Communications S.A., continuând să funcționeze ca entitate separată, până în anul 2024 când a avut loc fuziunea prin absorbție cu Orange România S.A. Principalele prevederi În cazul operațiunilor de fuziune ori de transformare, preluarea dreptului de utilizare a resurselor de numerotație se va realiza prin modificarea de către ANCOM a prevederilor licenței de utilizare a resurselor de numerotație deținute de furnizorul preluat, iar dreptul de utilizare a resurselor de numerotație poate fi preluat de către o persoană care are calitatea de furnizor de rețele publice de comunicații electronice sau, după caz, de servicii de comunicații electronice destinate publicului. Pentru cazurile de divizare parțială, preluarea dreptului de utilizare a resurselor de numerotație se va realiza, ca și până acum, prin cedarea sau transferul resurselor, ANCOM propunând, totodată, stabilirea unei noi modalități de transfer al dreptului de utilizare a resurselor de numerotație, procedură la care se poate recurge doar atunci când procedura de cedare a resurselor de numerotație sau cea de transfer existentă în prezent nu sunt posibile. Procedura de transfer va putea fi declanșată la cererea ambelor părți, cu informarea prealabilă a ANCOM cu cel puțin 45 de zile înainte de data începerii implementării transferului și pe baza unui plan de implementare a transferului. De asemenea, ANCOM propune completarea prevederilor ce reglementează portabilitatea numerelor pentru a fi prevăzut în mod explicit dreptul furnizorului care preia, ca urmare a unor operațiuni de reorganizare, contractele de furnizare a serviciilor prin intermediul unor numere portate în rețeaua furnizorului reorganizat, de a utiliza în continuare aceste resurse de numerotație, acesta substituindu-se în drepturile și obligațiile ce reveneau furnizorului reorganizat în calitate de furnizor acceptor. Procesul de consultare publică Proiectul de decizie pentru modificarea și completarea Deciziei președintelui Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații nr. 376/2013 privind procedura de solicitare și emitere a licențelor de utilizare a resurselor de numerotație, precum și pentru completarea Deciziei președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Comunicații nr. 144/EN/2006 privind implementarea portabilității numerelor poate fi consultat aici. Observațiile și propunerile pot fi transmise până la data de 24.03.2025, pe adresa sediului central al ANCOM (Str. Delea Nouă nr. 2, sector 3, București), prin intermediul Registraturii online sau prin intermediul direcțiilor regionale ale Autorității. Observațiile pot fi transmise și prin fax la numărul +40.372.845.402 sau prin e-mail pe adresa consultare@ancom.ro.

