FEATURED MOBILE NETWORKS STIRI ANCOM reglementează accesul la rețeaua Digi Romania în peste 6.200 de localități Ionut Razvan Share







Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) a identificat Digi Romania ca furnizor cu putere semnificativă în 6.288 de localități din România, ca urmare a analizei pieței serviciilor de acces local la puncte fixe, la nivel de localitate. Pentru a asigura o concurență eficientă n aceste localități, ANCOM propune ca operatorului să îi fie impuse o serie de obligații. Reglementarea pieței de gros Rețelele de acces la internet la puncte fixe din România sunt bazate într-o proporție extrem de mare pe infrastructură de fibră optică. La mijlocul anului 2023, 95% dintre gospodăriile din România erau acoperite cu rețele de fibră optică până la locația utilizatorului final, țara noastră situându-se pe locul al treilea la nivelul UE în ceea ce privește rata de penetrare la nivel de gospodării a conexiunilor de acces la internet fix de mare viteză, de cel puțin 100 Mbps. Serviciile de acces local la puncte fixe reprezintă serviciile de gros necesare furnizării serviciilor de acces la internet în bandă largă pe piața cu amănuntul. Obligațiile pe o piață de gros trebuie să fie impuse atunci când piața cu amănuntul corespunzătoare nu are perspective de a deveni concurențială în absența acestor obligații. Astfel, analiza ANCOM a pornit de la piața cu amănuntul a serviciilor de acces la internet fix și a arătat că, în peste 6.200 de localități, Digi Romania S.A. este unicul furnizor sau este lider de piață cu o cotă de peste 70%, existând riscul să abuzeze de puterea sa de piață. Dintre aceste localități (99% în mediul rural), 5.702 aveau un singur furnizor (Digi Romania), 522 aveau doi furnizori, iar doar 64 beneficiau de cel puțin trei furnizori. Aceste localități au o populație de 5,3 milioane locuitori din 2,02 milioane gospodării. De asemenea, în aceste localități, barierele tehnice și economice sunt îndeajuns de ridicate astfel încât să determine Autoritatea să ajungă la concluzia că nu există niciun alt furnizor în proximitate care să poată intra pe piață și să amenințe poziția de piață a acestuia, în orizontul de timp al analizei de piață. Ulterior, analiza ANCOM a arătat că principalele probleme concurențiale care se pot manifesta în absența reglementării pe piața de gros corespunzătoare sunt refuzul furnizorului cu putere semnificativă de a acorda accesul la rețea, astfel încât utilizatorii să nu poată alege din ofertele mai multor furnizori pe piața cu amănuntul, sau posibilitatea creșterii tarifelor peste nivelul competitiv. Prin urmare, ANCOM propune desemnarea societății Digi Romania S.A. ca furnizor cu putere semnificativă pe piața serviciilor de acces local la puncte fixe aferentă celor 6.288 de localități și impunerea unor obligații proporționale și justificate: obligativitatea Digi Romania de a permite accesul terților la infrastructura sa, în condiții echitabile și nediscriminatorii;

publicarea unei oferte de referință pentru accesul la bucla locală și servicii echivalente (VULA);

stabilirea unor tarife corecte pentru accesul la rețeaua sa, pentru a asigura un mediu concurențial echilibrat. Analiza ANCOM Analiza ANCOM are la bază obligațiile legale stabilite prin Directiva UE 2018/1972, OUG nr. 111/2011 și recomandările Comisiei Europene, care subliniază importanța analizării pieței de acces local la puncte fixe pentru asigurarea unei concurențe efective pe piața cu amănuntul. Pe baza datelor colectate atât de la utilizatori finali, cât și de la furnizori, precum și a celor mai pune practici la nivel european, ANCOM a analizat, pentru perioada 2019 – 2023, evoluția tehnologiilor utilizate (FTTH, VDSL, cablu, radio, satelit), concurența între furnizori și structura pieței cu amănuntul și de gros, tarifele practicate, rata de penetrare și situația din alte state UE. Această analiză are în vedere un orizont de cinci ani.

Tags: