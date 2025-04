AI. NEWS STIRI TECH & TRENDING ATEN UC3310 – matrice pentru camere UVC cu comutare flexibilă între 2 camere USB 4K Ionut Razvan Share







Pe măsură ce ședințele și conferințele evoluează în spații de lucru modernizate, necesitatea unor aplicații versatile, precum posibilitatea de a comuta fără întreruperi între 2 intrări UVC către HDMI, este tot mai mare. CAMLIVE MX optimizează experiența de meeting și conferință, funcționând ca o matrice audio-video cu o compatibilitate extinsă și un suport variat. UC3310 se remarcă drept singura matrice pentru camere UVC de pe piață care permite comutarea flexibilă între 2 camere USB (4K@30) pentru o claritate vizuală HDMI optimă. Tehnologia ATEN USB AVSync™ integrează comutarea video USB fără întârziere și funcția UAFV (USB Audio Follow Video), oferind în același timp setări prestabilite pentru traseul matricei USB, adaptate diferitelor scenarii de conferință. Acest lucru asigură că dispozitivele BYOD (Bring Your Own Device) rămân sincronizate perfect cu sistemul de meeting, eliminând necesitatea reconfigurărilor AV și ducând la o experiență de meeting mai fluidă și mai eficientă. CAMLIVE MX (UC3310) permite conversia a până la 2 surse de cameră USB 4K @ 30 într-o singură ieșire HDMI, oferind comutare fluidă între surse. În plus, asigură codare UVC 4K@30 simultan pentru transmisii live pe platforme populare de streaming, precum Microsoft Teams, Zoom, OBS, XSplit, YouTube, Facebook, GoToWebinar și Twitch, asigurând o experiență de videoconferință profesională, cu imagini și sunet de calitate înaltă. Caracteristici principale: Convertește până la 2 intrări de cameră USB 4K@30 într-o ieșire HDMI;

Suportă audio USB in/out pentru comutare în matrice;

Suportă ieșire UVC 4K@30 simultan pentru streaming live pe aplicații populare (Microsoft Teams, Zoom, OBS, XSplit, YouTube, Facebook, GoToWebinar și Twitch);

Butoane dedicate pe panoul frontal pentru selectarea rapidă și intuitivă a semnalului;

Conexiune RS-232 pentru integrare cu ATEN VK Control System;

Interfață încorporată RS-485 pentru suportarea protocolului VISCA pentru controlere PTZ;

Kit opțional de montare în rack pentru flexibilitate în instalare în dulapuri media sau stații DIT;

Instalare plug-and-play, fără necesitatea instalării de drivere software;

Compatibil cu toate sistemele de operare majore, inclusiv Windows 10 și macOS 10.13.

