STIRI TECH & TRENDING ATEN UCE33100, extenderul USB de mare viteză prin cablu Cat 6A, până la 100 m Ionut Razvan Share







ATEN International, lider global în furnizarea de soluții de conectivitate și management KVM și AV/IT, anunță lansarea extenderului USB 3.2 Gen 1 cu 4 porturi, prin cablu Cat 6A, până la 100 m. UCE33100 este un kit de extensie compus din două unități, care transmite date USB 3.2 necomprimate la viteze de până la 5 Gbps, printr-un cablu Cat 6A de 100 m. Unitatea de la distanță include 4 porturi USB Type-A, facilitând conectarea simultană a mai multor periferice USB, precum stick-uri de memorie, tastaturi, mouse-uri, camere web sau table interactive. Pe măsură ce cerințele pentru sălile de ședințe evoluează constant, este esențial să menținem un nivel ridicat al transmisiei de date și să putem extinde conexiunile pe distanțe mai mari, atunci când este necesar. În astfel de situații, UCE33100 devine partenerul ideal, permițând extinderea conectivității USB până la 100 m, printr-un cablu Cat 6A, asigurând o experiență fluidă în cadrul întâlnirilor și contribuind la eficiența operațională generală în birou. Suportul pentru transmisia bidirecțională RS-232 permite integrarea în sisteme de control, iar porturile GPIO pentru transmisie Frame Synchronization (FSYNC) facilitează trimiterea comenzilor bidirecționale în aplicații cu camere industriale. Funcția de alimentare bidirecțională la 24V prin cablu elimină nevoia unui adaptor de alimentare suplimentar, atunci când una dintre unități este deja alimentată. UCE33100 funcționează în regim plug-and-play, compatibil cu toate sistemele de operare, fără a necesita instalarea de drivere sau software suplimentar. Designul său compact, cu posibilitate de montare pe perete, oferă flexibilitate sporită în instalare și contribuie la economisirea spațiului. Transmisie de date la viteză mare de 5 Gbps, pe o distanță de până la 100 m: Permite transmiterea datelor USB 3.2 la o viteză foarte rapidă de 5 Gbps, pe o distanță de până la 100 m, utilizând un cablu Cat 6A. 4 porturi USB Type-A pentru conectarea perifericelor Plug-and-Play: Valorifică flexibilitatea extenderului prin cele 4 porturi USB Type-A integrate, care permit conectarea facilă a unei game variate de echipamente periferice. Alimentare PoC (Power over Cable) pentru comoditate sporită: Atât unitatea locală, cât și cea de la distanță pot fi alimentate prin simpla conectare a cablului Cat 6A, eliminând necesitatea unei surse de alimentare suplimentare. Sistem ușor de montat pentru implementare versatilă: Pentru o instalare și extindere mai ușoare, este inclus un kit de montare, oferind flexibilitate și comoditate în instalare. Extenderul USB 3.2 Gen 1 ATEN UCE33100 reprezintă o soluție fiabilă, performantă și ușor de integrat pentru extinderea conexiunilor USB pe distanțe mari, fără compromisuri în ceea ce privește viteza de transfer sau compatibilitatea. Cu transmisie de date la 5 Gbps, alimentare prin cablu, suport pentru multiple periferice și funcții avansate de control, UCE33100 este alegerea ideală pentru săli de conferință moderne, aplicații industriale, medii educaționale și birouri care necesită flexibilitate și eficiență operațională. Totul într-un design compact, durabil și ușor de instalat.

Tags: