ATEN VE8662, noul transceiver HDMI True 4K cu compresie H.265 over IP și alimentare prin PoE Ionut Razvan







ATEN anunță lansarea noului transceiver HDMI True 4K H.265 over IP cu PoE. Transceiverul VE8662 stabilește un nou standard în transmisia AV, îmbinând eficiența cu claritatea. Dispozitivul funcționează atât ca emițător, cât și ca receptor, permițând extinderea flexibilă a sistemelor AV-over-IP, de la o configurație simplă punct-la-punct, până la sute de puncte terminale. Datorită compresiei video H.265, VE8662 oferă imagini True 4K foarte clare (4K60 4:4:4, HDCP 2.2), necesitând doar 100 Mbps lățime de bandă, asigurând astfel, un streaming stabil, cu latență redusă, pentru semnalele video, audio și de control prin rețele standard. Comutarea între surse și ecrane multiple se face rapid, cu ajutorul unui control intuitiv în timp real, oferind feedback vizual instantaneu atât pentru video wall-uri verticale, cât și pentru cele orizontale. Conceput pentru configurații AV scalabile, VE8662 se integrează perfect în soluția ATEN AV over IP, extinzând acoperirea pentru diverse scenarii de afișaj digital, cum ar fi locații sportive, noduri de transport și săli de control, unde conținutul AV poate fi distribuit și gestionat eficient în timp real între posturile de lucru și video wall-uri. Configurare rapidă în câteva secunde VE8662 asigură o configurare ușoară și poate fi setat cu ușurință fie ca emițător pentru sursele video, fie ca receptor pentru ecrane. Este suficient să se aloce un număr de identificare (ID), eliminând necesitatea unor setări IP complexe pentru o instalare rapidă și fără complicații. Transmisie AV optimizată cu eficiența H.265 VE8662 utilizează standardul de compresie video H.265, care oferă o eficiență mai mare față de H.264, păstrând calitatea imaginii și reducând în același timp utilizarea lățimii de bandă, latența și pierderile de semnal. Rezultatul este o redare high-definition, mai clară și mai detaliată. Încorporare/separare audio pentru configurații AV flexibile Prin încorporarea sunetului direct în semnalul HDMI, atât semnalul audio, cât și video sunt transmise printr-o singură conexiune, simplificând configurarea. Dacă este necesar, sunetul poate fi și separat din fluxul video, pentru a asigura compatibilitatea cu diverse sisteme audio. Interfață web intuitivă cu layout personalizabil Gestionarea VE8662 este simplă datorită interfeței personalizabile, Web GUI. Videoclipurile din fiecare sursă sau ecran pot fi ușor aranjate prin drag-and-drop într-un fundal sau layout personalizabil, permițând comutarea rapidă între sursele video și ecrane. Control integrat al video wall-ului pentru fluxuri de lucru colaborative Pentru o distribuție video eficientă și o colaborare optimizată, conținutul video poate fi împins sau extras între operatori și video wall, utilizând control KVM cu meniu OSD (On-Screen Display), permițând o selecție intuitivă a sursei și gestionarea fluxului video. În plus, funcția Boundless Switching permite comutarea fără întreruperi între sursele video, pur și simplu prin deplasarea cursorului mouse-ului între ecrane, sporind astfel, conștientizarea situațională și luarea deciziilor în timp real. Redundanță duală a alimentării pentru performanță AV neîntreruptă Proiectat pentru o stabilitate maximă, VE8662 oferă redundanță a alimentării prin PoE și sursă de alimentare DC, asigurând funcționarea continuă și performanța AV fiabilă chiar și în cazul unor căderi de tensiune neașteptate. Configurație scalabilă AV-over-IP VE8662 oferă o soluție AV-over-IP scalabilă, care se integrează fără efort într-o rețea locală (LAN), cu suport pentru streaming multicast și conectare în lanț, cu posibilitate de extindere. Acest lucru oferă flexibilitate și comoditate pentru configurări AV dinamice, oricând este necesar. Transceiverul ATEN VE8662 redefinește standardele transmisiunii AV-over-IP prin integrarea tehnologiei True 4K cu compresie H.265, alimentare PoE și funcționalitate duală (emițător/receptor). Acesta oferă o soluție scalabilă, eficientă și ușor de configurat pentru distribuția de conținut AV de înaltă calitate, ideală pentru medii profesionale precum centre de control, locații sportive sau noduri de transport. Cu interfață intuitivă, comutare rapidă, integrare audio flexibilă și redundanță la alimentare, VE8662 asigură performanță AV stabilă și colaborare fluidă în timp real.

