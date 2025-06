STIRI Soluția ATEN care oferă precizie operațională pentru controlul traficului aerian (ATC) Ionut Razvan Share







ATEN International, lider global în furnizarea de soluții de conectivitate și management KVM și AV/IT, lansează o soluție care îmbunătățește controlul traficului aerian (ATC) oferind precizie operațională, de la monitorizarea radar de înaltă rezoluție, la comutarea fără întreruperi între sisteme și transmisia securizată a datelor. Operațiunile ATC necesită tehnologii avansate pentru a face față provocărilor critice și pentru a menține siguranța. Operațiunile de control al traficului aerian reprezintă pilonul siguranței și eficienței în transportul aerian. Pe măsură ce industria aviatică evoluează, nevoia de soluții tehnologice performante, care să îmbunătățească atât precizia operațională, cât și securitatea, devine tot mai pronunțată. ATEN oferă soluții de ultimă generație KVM over IP, proiectate pentru a răspunde cerințelor exigente din mediile ATC. De la monitorizarea radar de înaltă rezoluție, la redundanța perfectă a sistemelor și transmisii de date securizate, ATEN le oferă controlorilor de trafic aerian instrumentele necesare pentru a gestiona provocările critice și a asigura un zbor sigur pentru toți. Principalele beneficii: Redundanță de sistem și mecanisme de failover: Soluțiile ATEN asigură continuitatea operațiunilor în medii ATC critice printr-o redundanță de sistem robustă. Prin integrarea unor PC-uri secundare și a conexiunilor duale pentru alimentare și rețea, se garantează comutarea automată și fără întreruperi în cazul unei defecțiuni, permițând controlorilor de trafic aerian să își mențină controlul constant, fără disfuncționalități;

Soluțiile ATEN asigură continuitatea operațiunilor în medii ATC critice printr-o redundanță de sistem robustă. Prin integrarea unor PC-uri secundare și a conexiunilor duale pentru alimentare și rețea, se garantează comutarea automată și fără întreruperi în cazul unei defecțiuni, permițând controlorilor de trafic aerian să își mențină controlul constant, fără disfuncționalități; Rezoluție video 2K x 2K superioară și versatilitate în afișaj: Pentru a răspunde cerințelor de precizie ale monitorizării radar, soluțiile ATEN oferă rezoluții video excepționale, inclusiv 2K x 2K (2048 x 2048 la 60Hz). Această claritate de înaltă definiție permite luarea deciziilor corecte, bazate pe informații vizuale detaliate, susținute de configurații de afișaj flexibile, adaptate nevoilor specifice din ATC;

Pentru a răspunde cerințelor de precizie ale monitorizării radar, soluțiile ATEN oferă rezoluții video excepționale, inclusiv 2K x 2K (2048 x 2048 la 60Hz). Această claritate de înaltă definiție permite luarea deciziilor corecte, bazate pe informații vizuale detaliate, susținute de configurații de afișaj flexibile, adaptate nevoilor specifice din ATC; Comutare rapidă și personalizabilă între sisteme: Controlorii pot schimba instant între sisteme principale și backup prin taste rapide personalizabile, fără a depinde de software complex, fiind o soluție ideală în situații de urgență;

Controlorii pot schimba instant între sisteme principale și backup prin taste rapide personalizabile, fără a depinde de software complex, fiind o soluție ideală în situații de urgență; Separarea om-mașină pentru securitate și ergonomie: Având în vedere importanța confortului și concentrării operatorilor, ATEN mută dispozitivele de calcul departe de posturile de lucru, reducând căldura și zgomotul din spațiul de operare. Această arhitectură îmbunătățește securitatea prin centralizarea echipamentelor în medii controlate și creează un spațiu ergonomic, ce minimizează distragerile și reduce riscul de eroare umană;

Având în vedere importanța confortului și concentrării operatorilor, ATEN mută dispozitivele de calcul departe de posturile de lucru, reducând căldura și zgomotul din spațiul de operare. Această arhitectură îmbunătățește securitatea prin centralizarea echipamentelor în medii controlate și creează un spațiu ergonomic, ce minimizează distragerile și reduce riscul de eroare umană; Control de precizie pentru operațiunile ATC: Funcționalitate KVM esențială, cu rezoluții ultra-wide, comutare fără latență și redundanță robustă, pentru a asigura o gestionare fluentă și neîntreruptă a traficului aerian;

Funcționalitate KVM esențială, cu rezoluții ultra-wide, comutare fără latență și redundanță robustă, pentru a asigura o gestionare fluentă și neîntreruptă a traficului aerian; Claritate de ultimă generație pentru monitorizarea radar: KVM avansat cu suport pentru culori pe 12 biți, rate de reîmprospătare ridicate și comunicare USB;

KVM avansat cu suport pentru culori pe 12 biți, rate de reîmprospătare ridicate și comunicare USB; Extindere completă a semnalului pentru ATC: Vizualizare 4K pe două ecrane, comutare fără întârziere și extindere de semnal, adaptate cerințelor critice ale centrelor ATC. Prin aceste soluții special concepute pentru medii critice, ATEN susține siguranța și eficiența operațiunilor de control al traficului aerian. Prin tehnologii de ultimă generație, compania răspunde provocărilor din mediile critice, contribuind la desfășurarea fluentă a operațiunilor și la luarea deciziilor în timp real.

Tags: