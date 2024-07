ENTERTAINMENT STIRI Temperaturile ridicate impulsionează vânzările de aparate de aer condiționat: evoMAG înregistrează o creștere de 200% în ultimele trei luni Ionut Razvan Share







Temperaturile ridicate din acest an au determinat o creștere semnificativă a cererii pentru aparate de aer condiționat. Astfel, în ultimele 3 luni, evoMAG a înregistrat o creștere de 3 ori mai mare a vânzărilor de aparate de aer condiționat față de aceeași perioadă a anului trecut. Tendința de creștere a cererii a fost observată încă din luna aprilie, primele vânzări semnificative fiind înregistrate la finalul lunii mai, lucru care marchează un început devansat al sezonului de achiziții comparativ cu anul precedent. Consumatorii români continuă să favorizeze branduri de încredere precum Gree, Yamato, Haier, Midea, Hitachi și Samsung. Cele mai populare sunt aparatele de aer condiționat montate pe perete, dar există un interes crescut și pentru modelele dublu split și portabile. Totodată, la achiziția acestora, românii preferă ca aparatele de aer condiționat să fie: Eficiente energetic – urmăresc, cu precădere echipamentele din clasa A+ și A++;

Cu o capacitate de peste 12.000 de BTU;

Cu funcție de încălzire și, eventual, ventilare și dezumidificare;

Să dispună de tehnologia Inverter, care permite controlul energiei consumate prin temporizarea și controlarea funcționării compresorului. Astfel, temperaturile dorite sunt atinse mai rapid, timpul de pornire este redus cu o treime, consumul este mai mic cu până la 30% și sunt eliminate fluctuațiile de temperatură;

Să poată fi conectate la Internet prin Wi-Fi;

Ușor de întreținut;

Ușor de accesat și setat, de controlat și programat, cu control din aplicații dedicate. Prețurile pentru majoritatea aparatelor de aer condiționat comercializate de evoMAG au rămas stabile, în ciuda creșterii cererii și a evoluției pozitive a pieței. Pentru 90% din gama de produse, prețurile au fost menținute la același nivel ca anul trecut, cu creșteri de 10-15% doar pentru unele modele. Acest lucru demonstrează angajamentul evoMAG de a oferi soluții accesibile și de înaltă calitate pentru consumatori. Serviciile de montare a aparatelor de aer condiționat sunt tot mai accesate. Durata de așteptare a urcat spre 15 zile Solicitările pentru servicii de montaj au început să crească încă de la finalul lunii mai. La evoMAG, vânzările pentru aceste servicii au ajuns la o creștere totală de 200% în luna iulie comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Creșterea reflectă preferința consumatorilor pentru pachetele complete de servicii care includ montaj autorizat și kit-ul de instalare. Termenul mediu de montaj pentru aparatele de aer condiționat a pornit de la aproximativ 3 zile în aprilie și a ajuns la aproximativ 15 zile, în prezent, din cauza suprasolicitării echipelor. „Am luat toate măsurile necesare pentru a ne asigura că putem răspunde cererii crescute din acest sezon. Am dublat stocurile de produse și am optimizat procesele de livrare și montaj pentru a asigura timpi de răspuns cât mai scurți. De asemenea, am extins colaborările cu partenerii de montaj pentru a putea oferi servicii rapide și de calitate clienților noștri”, spune Mihai Pătrașcu, CEO evoMAG. Pentru a răspunde cererii tot mai mari, evoMAG a încheiat parteneriate cu două companii mari specializate în servicii de montaj. Gama de produse a fost extinsă cu două noi branduri, AIWA și AUX, care se alătură brandurilor deja populare, precum Yamato, Gree și Tesla. evoMAG oferă, de asemenea, servicii de montaj pentru o varietate de electrocasnice, inclusiv mașini de spălat rufe și vase, plite și cuptoare electrice, schimbare de sens a ușilor de frigider și montaj TV cu conectare la internet. De asemenea, sunt disponibile și servicii de montaj pentru produse de fitness, cum ar fi biciclete și benzi de alergare, răspunzând astfel unui spectru larg de nevoi ale consumatorilor. În contextul creșterii cererii și a costurilor cu forța de muncă, prețurile pentru serviciile de montaj au crescut cu aproximativ 25% în ultimul an. Această ajustare a prețurilor reflectă tendințele generale din piață, menținând însă un raport favorabil între calitate și cost pentru clienți.

