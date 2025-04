STIRI TECH & TRENDING Schneider Electric se alătură inițiativei DCFlex a EPRI pentru a îmbunătăți eficiența energetică a centrelor de date Ionut Razvan Share







Schneider Electric a anunțat că se alătură inițiativei DCFlex a EPRI, pentru a explora modul în care centrele de date pot sprijini rețeaua electrică, pot îmbunătăți utilizarea activelor și pot răspunde cerințelor energetice din Statele Unite și din întreaga lume. Inițiativa DCFlex a EPRI este un proiect de cercetare și dezvoltare cu o durată de trei ani, care își propune să demonstreze cum centrele de date pot susține și stabiliza rețelele electrice, îmbunătățind în același timp interconectarea și eficiența. În cadrul proiectului vor fi implementate între cinci și zece centre de flexibilitate de mari dimensiuni, fiecare funcționând ca un laborator viu pentru a prezenta strategii inovatoare de integrare a centrelor de date în rețele, în diferite condiții. „Cu potențialul oferit de inovația în AI și de electrificare, ne aflăm într-un moment definitoriu al istoriei. Acest potențial nu va putea fi atins dacă nu reușim să satisfacem cerințele energetice ale centrelor de date, care sunt motorul inovației,” a declarat Ruben Llanes, CEO of Digital Grid, Schneider Electric. Inițiativa DCFlex reunește peste 40 de membri, printre care Constellation Energy, Duke Energy, New York Power Authority, NRG Energy, Pacific Gas and Electric Company (PG&E), Portland General Electric, Southern Company și Vistra Corp. Companiile de utilități au un rol esențial, colaborând cu centrele de date, companii tehnologice și alți actori pentru a îmbunătăți fiabilitatea și eficiența rețelei. Ele contribuie la implementarea unor strategii inovatoare de integrare a centrelor de date în rețele, sprijină flexibilitatea operațională și eficientizează procesele de conectare la rețea. „Centrele de date au un rol esențial în economia globală și în ecosistemul digital interconectat de astăzi, însă, pe fondul creșterii producției și al tranziției către electrificare, acestea exercită o presiune suplimentară asupra rețelelor electrice,” a afirmat Arshad Mansoor, președinte și CEO al EPRI. „Proiectarea și operarea flexibilă a centrelor de date este o strategie-cheie pentru a accelera dezvoltarea AI și pentru a valorifica beneficiile sale, reducând totodată costurile, emisiile de carbon și sporind fiabilitatea sistemului.” Schneider Electric a lansat recent platforma One Digital Grid, un sistem integrat de gestionare a rețelei, alimentat de inteligență artificială, conceput pentru a îmbunătăți reziliența, fiabilitatea, flexibilitatea și eficiența rețelei electrice. Platforma le oferă companiilor de utilități mijloacele necesare pentru a accelera eforturile de modernizare printr-un ecosistem sigur și scalabil, pentru a reduce frecvența și durata întreruperilor de curent și pentru a integra surse distribuite de energie (DER), răspunzând astfel cererii energetice în creștere. „La Schneider Electric, avem misiunea de a ne ajuta partenerii să proiecteze, să construiască și să opereze centre de date și sisteme energetice optimizate pentru eficiență energetică,” a declarat Steve Carlini, Chief Advocate, AI and Data Centers Vice President, Schneider Electric. „Inițiativa DCFlex a EPRI explorează modul în care centrele de date pot sprijini rețelele electrice, pot permite o utilizare mai bună a activelor și pot îmbunătăți eficiența și interconectarea. Este un efort colaborativ — cu Google, Meta, NVIDIA și mai mulți furnizori de energie ca membri fondatori — și suntem încântați să facem parte din acest proiect.”

