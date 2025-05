STIRI TECH & TRENDING Schneider Electric și Start Campus – parteneriat pentru infrastructura AI și cloud în Portugalia Ionut Razvan Share







Schneider Electric, liderul global în managementul și automatizarea energiei, a încheiat un parteneriat cu Start Campus, un pionier în dezvoltarea ecosistemelor de centre de date sustenabile, la scară AI, pentru a livra și opera centrul SIN01 de 26 Megawați (MW) din Sines. Centrul SIN01, funcțional din ultimul trimestru al anului 2024 și prima clădire a campusului Start Campus de 1,2 gigawatt (GW), folosește o suită cuprinzătoare de soluții din portofoliul EcoStruxure pentru centre de date de la Schneider Electric și servicii de sustenabilitate pentru a stabili noi repere pentru sarcinile de lucru rezistente și sustenabile pentru clustere AI, Cloud și GPU-accelerated. Instalația inovatoare, construită pe un teren industrial reutilizat în apropierea unei centrale electrice dezafectate, a fost proiectată pentru a oferi eficiență energetică avansată. Prin valorificarea datelor inteligente din soluțiile de infrastructură conectată ale Schneider Electric și prin utilizarea informațiilor în timp real activate prin software-ul Schneider Electric EcoStruxure, compania poate atinge niveluri inegalabile de eficiență operațională, fiabilitate și scalabilitate la SIN01. „Viziunea Start Campus de a crea unul dintre cele mai mari centre de date AI din Europa a fost fără precedent și suntem onorați că am colaborat cu aceștia, contribuind cu expertiza noastră din toate segmentele de piață – centre de date, clădiri, energie și sectorul industrial – pentru a ajuta la stabilirea acestor noi baze la SIN01”, a declarat Pablo Ruiz Escribano, Senior Vice President, Secure Power and Data Center Business, Schneider Electric, Europa. „Această nouă poartă digitală nu numai că va încuraja mai multe investiții și inovații în regiune, dar va asigura că furnizorii de hiperscale și cloud pot profita de capacitatea unui centru de date de top pentru a-și alimenta infrastructura AI.” Infrastructură sigură, scalabilă, pregătită pentru AI Pentru SIN01, Schneider Electric a oferit o suită completă de soluții care sunt optimizate digital pentru întreg ciclul de viață al centrului de date. Acestea includ componente ale grupului motopropulsor, cum ar fi UPS Schneider Electric Galaxy VX, aparate de comutare fără SF6 – eliminând utilizarea gazelor cu efect de seră dăunătoare (GHG) – sisteme de distribuție electrică MT și JT cu monitorizare termică și infrastructură suplimentară implementată în spațiul alb și spațiul gri de înaltă densitate. Pentru a asigura respectarea celor mai înalte standarde de funcționare, eficiență și fiabilitate, software-ul Schneider Electric EcoStruxure Buildings Management (BMS), Energy Management, Power Monitoring Expert (PME) și Planon oferă capabilități de inteligență și automatizare în timp real, împreună cu măsuri îmbunătățite de securitate cibernetică. Acest lucru este susținut de un acord de servicii personalizate Schneider Electric, care includ monitorizare de la distanță, management al activelor, întreținere 24/7 și Services Field Engineers prezenți la fața locului. În plus, prin serviciile de consultanță și sustenabilitate ale Schneider Electric, Start Campus a beneficiat de sprijinul Schneider Electric în dezvoltarea strategiei sale privind acordul de achiziție de energie (PPA) de a procura energie 100% regenerabilă pentru a-și alimenta operațiunile. Prin adoptarea unei abordări cuprinzătoare în fazele de proiectare, construcție, instalare și punere în funcțiune, Start Campus a creat o platformă de infrastructură sigură, scalabilă și eficientă din punct de vedere energetic, adaptată pentru implementările de centre de date Cloud și AI. “La Start Campus, ne angajăm să punem bazele următoarei generații de infrastructură digitală sustenabilă, pregătită pentru inteligența artificială. Energia electrică este una dintre cele mai critice resurse din infrastructura digitală actuală. Dar nu este vorba doar despre acces, ci despre gestionarea energiei în mod eficient, inteligent și sustenabil la scară. Parteneriatul nostru cu Schneider Electric transformă modul în care operăm, integrând tehnologie energetică de clasă mondială și vizibilitate în timp real pe fiecare strat al infrastructurii noastre”, a declarat Robert Dunn, CEO Start Campus. Construirea unui viitor digital sustenabil pentru Portugalia, Europa și nu numai Situat pe coasta de sud-vest a Portugaliei, SIN01 este acum cel mai mare centru de date pus în funcțiune vreodată în țară – și un element esențial în poziționarea Portugaliei în centrul economiei globale a datelor – consolidându-și rolul de centru cheie pentru infrastructura digitală atât pe piața europeană, cât și la nivel global. SIN01 este optimizat pentru a satisface cerințele de înaltă performanță ale AI, cloud-ului hiperscale și accelerării digitale, valorificând poziția unică a Portugaliei ca un hub de alimentare cu emisii reduse de carbon și de înaltă disponibilitate. Astăzi, țara oferă unul dintre cele mai competitive medii energetice din Europa, susținut de o ofertă în creștere de capacitate regenerabilă. Localizarea sa strategică în Sines oferă, de asemenea, acces direct la rețele internaționale de mare capacitate și rute de conectivitate submarine – construind o nouă poartă digitală majoră pentru Europa, prin care sosesc cabluri de fibră optică din America de Nord, Africa și America Latină (LATAM), asigurând totodată latențe competitive către toate centrele economice strategice din Europa și din lume. Start Campus, care a anunțat recent o investiție de 8,5 miliarde de euro pentru a accelera extinderea campusului său ca răspuns la cererea generată de inteligența artificială, este unul dintre puținii operatori din Europa care a și-asigurat integral peste 1 GW de energie din rețea. Fiind un Proiect de Interes Național (PIN), Start Campus a pus, de asemenea, bazele unei creșteri solide în sectorul centrelor de date și al economiei din Portugalia, colaborând cu comunitatea locală pentru a crea până la 1.200 de locuri de muncă directe, înalt calificate, precum și alte 9.000 de locuri de muncă indirecte pe parcursul derulării proiectului.

