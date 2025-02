SMART HOME STIRI Proprietarii de case nu folosesc tehnologia disponibilă pentru a reduce costurile la energie și emisiile, spune un raport de la Schneider Electric Ionut Razvan Share







Schneider Electric a lansat astăzi cea de-a treia ediție a sondajului său despre obiceiurile consumatorilor, într-o lucrare intitulată „Evolving home energy consumption: Intentions, actions and hurdles to greater home energy efficiency”. Studiul a analizat opiniile a 13.000 de persoane din 11 țări din întreaga lume, oferind o perspectivă globală asupra eficienței energetice a locuințelor, sustenabilității și tehnologiilor inteligente pentru case. Consumul de energie al locuințelor este principalul factor care determină nivelul emisiilor casnice și a crescut constant în ultimii ani, pe măsură ce dispozitivele și electrocasnicele consumatoare de energie s-au răspândit. Această tendință, combinată cu creșterea vertiginoasă a costurilor energiei și impactul dramatic al schimbărilor climatice, a condus la o conștientizare sporită a consumului de energie în gospodării. Având în vedere acest lucru, raportul se concentrează pe comportamente, bariere și disponibilitatea de a adopta soluții de economisire a energiei. În special, rezultatele din acest an evidențiază un decalaj mare între conștientizare și acțiune. 82% dintre respondenți consideră eficiența energetică „oarecum importantă” sau „foarte importantă”, în timp ce 84% au spus că eficiența energetică este cea mai importantă îmbunătățire a locuinței, iar 70% au răspuns că reducerea amprentei lor de carbon este „importantă” pentru ei. Cu toate acestea, puțini oameni iau măsuri cu adevărat eficiente pentru a-și reduce consumul de energie. Doar 44% își ajustează în mod regulat temperatura ambientală, deși aceasta este una dintre cele mai impactante acțiuni. În schimb, 58% dintre proprietarii de locuințe opresc luminile ca strategie principală de economisire a energiei, deși iluminatul reprezintă doar aproximativ 5% din factura de electricitate. A doua metodă ca popularitate este deconectarea încărcătoarelor neutilizate (48%), dar și ea are un impact minim – economisind doar 0,26 USD pe an per încărcător. Raportul dezvăluie un alt accent excesiv pe iluminat atunci când vine vorba de tipurile de tehnologie energetică pe care consumatorii le au în casele lor, 52% dintre consumatori considerând că iluminatul inteligent îmbunătățește eficiența energetică. În timp ce 24% dețin iluminat inteligent, doar 21% au un termostat inteligent, iar mai puțin de jumătate (46%) cunosc beneficiile sale de economisire a energiei, în ciuda dovezilor care arată că ar putea reduce facturile cu până la 30% anual. Pentru prima dată, sondajul a explorat atitudinile față de inteligența artificială (AI). În ciuda previziunilor că AI și automatizarea ar putea ajuta la atenuarea cu până la 10% din emisiile globale de GES, 44% dintre respondenți au spus că nu se vor baza niciodată pe AI pentru sarcinile casnice, 35% nu o înțeleg pe deplin și 41% doresc să o evite în mod activ. În plus, 52% cred că tehnologia smart home este prea scumpă, chiar dacă casele conectate pot genera economii de energie de până la 22%. Sondajul evidențiază și un decalaj de cunoștințe în ceea ce privește tehnologiile tradiționale din locuințe: 30% dintre respondenți nu știu ce rol are tabloul electric, iar 16% nu știu unde este poziționat. Tabloul electric este elementul central al sistemului de alimentare al locuinței și joacă un rol esențial în protejarea dispozitivelor și electrocasnicelor. Prin urmare, această lipsă de cunoștințe poate reprezenta un risc serios, pe măsură ce locuințele devin tot mai electrificate, iar starea tabloului electric este neglijată. „Consumatorii își doresc să reducă factura la energie, să își crească fiabilitatea energetică și să îmbunătățească eficiența energetică a locuințelor. Cu toate acestea, există un decalaj între intenție și acțiune. Tehnologia necesară pentru a îmbunătăți eficiența energetică a locuințelor există deja, dar lipsește conștientizarea celor mai eficiente modalități de a o implementa,” a declarat Michael Lotfy Gierges, Vicepreședinte Executiv Home & Distribution la Schneider Electric. „Prin electrificare și digitalizare sporită, consumul de energie al locuințelor poate fi mai bine măsurat, controlat și direcționat către surse mai regenerabile.” Raportul complet Schneider Electric Home & Distribution 2024 este disponibil aici: https://www.se.com/ww/en/insights/electricity-4-0/electrification/evolving-home-energy-consumption/

