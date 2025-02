E MOBILITY STIRI Allview CityZEN, lider la înmatriculări pentru a doua lună Ionut Razvan Share







Allview Auto continuă să își consolideze poziția pe piața auto din România, înregistrând performanțe remarcabile la început de an. Modelul Allview CityZEN a ocupat, pentru a doua lună consecutiv, locul 1 la numărul de autovehicule electrice din clasa sa, înmatriculate în România, confirmând interesul tot mai mare al românilor, pentru soluții de mobilitate urbană sustenabilă. Această realizare se alătură altor performanțe notabile obținute de Allview CityZEN în 2024 și ianuarie 2025, reflectând interesul în continuă creștere al clienților pentru soluțiile de mobilitate electrică oferite de divizia Allview Auto. Allview CityZEN continuă să câștige popularitate pe piața auto din România, clasându-se în prima lună a acestui an pe locul 5 în topul autoturismelor electrice noi înmatriculate, confirmând atractivitatea sa în rândul șoferilor care caută un vehicul modern și eficient. De asemenea, la nivelul anului 2024, doar cu un singur model în portofoliu, brandul Allview s-a poziționat pe locul 14 în clasamentul autoturismelor electrice noi înmatriculate, devansând branduri care dețin o gamă variată de modele, ceea ce subliniază impactul și relevanța Allview CityZEN în segmentul mobilității electrice. Extinderea rețelei de dealeri Pe lângă rezultatele excelente înregistrate la nivel de vânzări, Allview Auto continuă strategia de dezvoltare prin extinderea rețelei de dealeri. Astfel, începutul anului 2025 a dus la semnarea unor noi parteneriate, iar în prezent clienții pot testa modelul Allview CityZEN în Cluj, Iași, Sibiu, Timișoara, Brașov, București și Buzău. Această expansiune permite apropierea de clienți și oferirea unei experiențe mai accesibile și personalizate în alegerea unei mașini electrice. „Performanțele Allview CityZEN confirmă interesul tot mai mare pentru acest model, depășind alte branduri consacrate, ceea ce reprezintă o realizare remarcabilă pentru un model lansat recent. Ne bucură faptul că românii aleg CityZEN ca soluție de mobilitate urbană modernă și sustenabilă. Extinderea rețelei noastre de dealeri ne ajută să răspundem mai bine cererii în creștere și să oferim suport direct în mai multe orașe-cheie. Vom continua să inovăm și să investim în dezvoltarea unei mobilități electrice accesibile pentru toți.”, a declarat Adrian Vișan, Director General Adjunct al companiei Visual EV Distribution S.R.L. Divizia Allview Auto demonstrează că este un jucător tot mai puternic pe piața auto românească, oferind alternative moderne pentru cei care își doresc un stil de viață urban, conectat și sustenabil. Anul 2025 aduce vești bune pentru cei interesați de modelul Allview CityZEN, care va fi disponibil într-o gamă extinsă de culori, incluzând noile variante Dreamy Lavender, Bossy Blue și Platinum Stone. În plus, pentru o experiență de utilizare îmbunătățită, CityZEN va integra în pachetul comercial opțiunea Quick Charge 3.3 kWh, asigurând un timp de încărcare mai rapid și o mobilitate optimizată pentru nevoile cotidiene.

