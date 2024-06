FEATURED MOBILE NETWORKS STIRI Xiaomi: Noile Redmi 13 și Redmi Pad Pro, disponibile în România în pachete speciale Ionut Razvan Share







Xiaomi anunță că noile Redmi 13 și Redmi Pad Pro vor fi disponibile în România începând din 20 iunie, în pachete speciale, în rețelele partenerilor oficiali. Redmi 13 va fi disponibil între 20 și 30 iunie într-un pachet special, alături de căștile Redmi Buds 4 Lite, la eMag și pe www.mi-home.ro, respectiv alături de un voucher în valoare de 70 de lei, în rețelele Altex, Flanco. În versiunile de culoare Black, Light Blue sau Pink, noul smartphone poate fi achiziționat la prețurile recomandate de: 849 lei pentru varianta 6GB + 128MB

999 lei pentru varianta 8GB + 256MB Redmi Pad Pro include, în același interval 20-30 iunie, și tastatura Redmi Pad Pro Keyboard și va fi disponibil în rețelele eMag și pe www.mi-home.ro. În versiunile de culoare Graphite Gray, Mint Green sau Ocean Blue, tableta poate fi achiziționată la prețurile recomandate de: 499 lei pentru varianta 6GB + 128MB

799 lei pentru varianta 8GB + 256MB Redmi 13: cameră de 108 MP, divertisment avansat și creativitate eliberată Xiaomi a dezvăluit Redmi 13, cel mai recent membru al familiei Redmi, care stabilește un nou standard pentru smartphone-urile entry-level. Creat pentru utilizatorii exigenți care caută atât stil, cât și substanță, Redmi 13 asigură un design elegant, cu o serie de capabilități îmbunătățite care depășesc așteptările. Un exemplu este camera sa principală, de 108 MP, menită să îmbunătățească experiența de fotografie pentru pasionați, creatorii de conținut și cei care doresc să surprindă momentele vieții cu claritate și detalii excepționale. Cu un design elegant, spate din sticlă, un ecran mare AdaptiveSync cu o rată de reîmprospătare de până la 90 Hz și suport pentru încărcare rapidă de 33 W, Redmi 13 reprezintă un salt înainte pentru gama Redmi, subliniind angajamentul Xiaomi de a oferi o valoare excepțională utilizatorilor săi. În premieră pentru seria Redmi, Redmi 13 lansează o cameră principală super-clară de 108MP, echipată cu zoom 3x în senzor. Folosind senzorul avansat Samsung ISOCELL HM6 1/1.67″ și tehnologia de ultimă oră 9-în-1 pixeli, Redmi 13 poate produce fotografii de noapte ultra-clare și imagini HDR vibrante, pline de luminozitate și claritate. Fie că surprinde peisaje uluitoare sau momente prețioase cu cei dragi, Redmi 13 dă putere utilizatorilor să facă fotografii uimitoare, cu ușurință. Dincolo de performanța excepțională a camerei principale, Redmi 13 se adresează și pasionaților de selfie-uri. Cu o camera frontală îmbunătățită de 13 MP și inelul soft-light care utilizează afișajul pentru a crea o lumină naturală și echilibrată, Redmi 13 permite selfie-uri incredibile. Redmi 13 introduce o notă rafinată seriei Redmi, prin designul său elegant din sticlă. Disponibil în patru versiuni de culoare — Midnight Black, Sandy Gold, Pearl Pink și remarcabilul Ocean Blue, cu un efect captivant care imită ondulațiile mării — Redmi 13 se adresează utilizatorilor care caută atât stil, cât și sofisticare. Oferind o senzație de ușurință, dar de calitate în mână, Redmi 13 este subțire, cu doar 8,3 mm. De asemenea, terminalul oferă protecție împotriva condițiilor meteorologice și a scurgerilor accidentale, cu certificarea sa IP53. Redmi 13 oferă un mix remarcabil de stil, performanță și fiabilitate pentru utilizatorii care caută un dispozitiv care să le completeze fără efort stilul de viață. Baterie mare, de 5030 mAh, cu încărcare rapidă de 33 W, le permite utilizatorilor să își folosească eficient ziua. Redmi 13 oferă performanțe solide pe tot parcursul zilei, cu o singură încărcare. Utilizatorii se pot bucura de perioade extinse de folosire, cu până la aproximativ 23 de ore de apeluri sau 28 de ore de muzică, după doar 60 de minute de încărcare. În plus, cu doar cinci minute de încărcare, utilizatorii pot experimenta două ore de apeluri. Redmi 13 poate fi alimentat până la 100% în doar 62 de minute, datorită încărcării rapide de 33 W. XIAOMI – Redmi Pad Pro: divertisment sporit, afișaj captivant și performanță optimă Redmi Pad Pro, cea mai recentă adăugare în portofoliul de tablete, este concepută pentru utilizatorii care doresc mai mult spațiu pentru a vizualiza divertisment audiovizual captivant, a naviga online și a se bucura de jocuri de ultimă generație. Noua tabletă are un afișaj mare, pentru o claritate vizuală ridicată, și oferă divertisment de neegalat. Alimentată de Xiaomi HyperOS pentru conectivitate fără efort între dispozitive, Redmi Pad Pro este partenerul perfect pentru cei care doresc să se relaxeze după o zi de studiu sau de muncă. Cu de un ecran impresionant, de 12,1 inchi, la 144 Hz, cu un raport extins, de 16:10, Redmi Pad Pro oferă o vizualizare excepțională dar și un confort optim în timpul utilizării prelungite. Cu rezoluția sa de 2,5K (2560 x 1600) la 249ppi, Redmi Pad Pro dă viață fiecărui detaliu, oferind o vizionare captivantă perfectă pentru conținut de înaltă definiție. Rata de reîmprospătare de 120 Hz asigură că Redmi Pad Pro oferă o capacitate de răspuns fluidă în diverse aplicații — de la navigarea prin documente, până la implicarea în jocuri dinamice. Pentru și mai mult divertisment, tableta are difuzoare quad stereo integrate cu Dolby Atmos®, cu rol determinant în îmbunătățirea sunetului. Această configurație permite utilizatorilor să se cufunde în sunet clar, de înaltă rezoluție, indiferent dacă sunt profund absorbiți de serialele lor TV preferate sau explorează lumi noi, în cele mai recente jocuri. Redmi Pad Pro este alimentat de sistemul avansat Xiaomi HyperOS, se integrează perfect în viața de zi cu zi a utilizatorilor, facilitează partajarea ușoară de conținut, dar și transferurile rapide de fotografii și colaborarea fără întreruperi între dispozitive. Având la bază o platformă mobilă Snapdragon® 7s Gen 2, acesta asigură un nivel de performanță fiabilă atât pentru muncă, cât și pentru distracție, permițând utilizatorilor să comute instant între sarcini. Cu o baterie de 10000 mAh și încărcare rapidă de până la 33 W, Redmi Pad Pro se menține alimentat și gata de funcționare, asigurând divertisment și productivitate neîntrerupte, pe tot parcursul zilei.

Tags: