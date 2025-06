FEATURED SMARTPHONES STIRI Seria Redmi Note 14 se extinde cu mai multe variante în culoarea Sand Gold Ionut Razvan Share







Xiaomi Corporation („Xiaomi” sau „Grupul”; cod bursier: 1810), o companie producătoare de electronice de larg consum și dispozitive inteligente, cu smartphone-uri și hardware inteligent conectate printr-o platformă Internet of Things („IoT”) în centrul său, anunță extinderea gamei Redmi Note 14 în culoarea revigorantă Sand Gold. Bazate pe designul elegant și performanța de top a seriei Redmi Note 14, variantele Sand Gold introduc un nou nivel de sofisticare și eleganță în gamă. Lansate inițial cu Redmi Note 14 Pro+ 5G în timpul Xiaomi Fan Festival 2025, variantele Sand Gold sunt acum disponibile pentru Redmi Note 14 Pro 5G și Redmi Note 14 Pro. Noua culoare Sand Gold adaugă o notă de sofisticare pentru a accentua designul îndrăzneț și funcțional pentru care este cunoscută seria Redmi Note 14. Pregătit pentru provocările de zi cu zi, fiecare model atinge un echilibru între durabilitatea robustă și rezistența practică. Redmi Note 14 Pro 5G dispune de o structură All-Star Armor și Corning® Gorilla® Glass Victus® 2 pentru o rezistență sporită la căderi și zgârieturi. Redmi Note 14 Pro include Victus® 2, în timp ce Redmi Note 14 este echipat cu Corning® Gorilla® Glass 5, oferind o protecție solidă pentru întreaga gamă. Conceput să reziste la intemperii, rezistența la apă și praf variază de la un grad de protecție IP54 pe Redmi Note 14¹, la un grad de protecție IP64 pe Redmi Note 14 Pro¹ și un grad de protecție IP68 pe Redmi Note 14 Pro 5G² – acoperind o gamă largă de medii de zi cu zi. În plus, afișajele optimizate oferă o capacitate de răspuns îmbunătățită și o precizie tactilă, asigurând o interacțiune fluidă și precisă chiar și în condiții de umiditate sau ulei.

Bazându-se pe designul său durabil de excepție, seria Redmi Note 14 avansează cu un sistem puternic de camere în centrul său, astfel încât utilizatorii să se poată bucura de o experiență fotografică de top. Modelele Redmi Note 14 Pro sunt dotate cu un sistem de camere AI de calitate profesională de 200MP și stabilizare optică a imaginii (OIS), permițând fotografii de înaltă claritate cu zoom optic 2x și 4x – oferind performanțe de imagistică de nivel înalt care stabilesc un nou standard în segmentul său de preț. Redmi Note 14, între timp, dispune de o cameră AI de 108MP care surprinde culori vibrante și detalii clare, oferind performanțe de ultimă generație la prețuri accesibile. Camerele frontale au fost, de asemenea, îmbunătățite pentru întreaga gamă la cel puțin 20MP, ajungând până la 32MP pe Redmi Note 14 Pro. Pentru o exprimare creativă îmbunătățită, funcții precum Dynamic shots adaugă o mișcare subtilă fiecărei imagini, în timp ce Dual video permite înregistrarea simultană cu ambele camere frontale și spate. Între timp, editarea este îmbunătățită la modelele Pro cu AI Image Expansion și AI Erase Pro, în timp ce Redmi Note 14 include AI Erase și AI Sky, oferind cu ușurință rezultate profesionale.³ Îmbinând frumusețea cu performanța, seria Redmi Note 14 este echipată cu chipset-uri puternice, o baterie robustă și tehnologie de încărcare. Redmi Note 14 Pro 5G este alimentat de platforma MediaTek Dimensity 7300-Ultra, în timp ce Redmi Note 14 Pro și Redmi Note 14 rulează pe chipset-urile MediaTek Helio G100-Ultra și, respectiv, Helio G99-Ultra. Aceste procesoare octa-core oferă o experiență fluidă în jocuri, streaming și schimbare rapidă a aplicațiilor. Echipată cu baterii mari, de la 5110mAh la 5500mAh,⁴ seria permite utilizarea pe tot parcursul zilei cu o putere fiabilă. Pe lângă putere și performanță, seria Redmi Note 14 dispune de un ecran vibrant de 6,67″ cu o rată de reîmprospătare fluidă de până la 120Hz, asigurând derulare, redare video și jocuri fără probleme. Redmi Note 14 Pro 5G îmbunătățește imaginile cu o rezoluție clară de 1,5K, oferind o luminozitate maximă de până la 3000 niți și oferind o experiență de vizualizare vibrantă chiar și în cele mai însorite zile. Toate modelele sunt dotate cu certificări TÜV Rheinland Low Blue Light (Soluție hardware), Flicker-Free și Circadian-Friendly, asigurând o experiență de vizualizare confortabilă chiar și în timpul utilizării prelungite. În conformitate cu filosofia de bază a seriei Redmi Note 14, care constă în performanță puternică, fotografie uimitoare și durabilitate generală, noile variante Sand Gold extind gama cu o estetică rafinată, oferind o expresie proaspătă a experienței caracteristice seriei. Preț și disponibilitate⁵ Promoțional, în perioada 10-24 iunie 2025, pe https://www.mi.com/ro/event/, noile variante Sand Gold sunt disponibile în următoarele condiții speciale: Redmi Note 14 Pro+ 5G 12GB+512GB, pentru 1.749 lei, redus cu 950 lei, alături de, gratuit, Xiaomi Band 9 Active

Redmi Note 14 Pro 5G 8GB+256GB, pentru 1.249 lei, redus cu 750 lei

Redmi Note 14 Pro 8GB+256GB, pentru 1.049 lei, redus cu 550 lei Imagini de produs sunt disponibile aici: Redmi Note 14

Redmi Note 14 Pro

Redmi Note 14 Pro 5G Mai multe informații despre Redmi Note 14 Series sunt disponibile în comunicatul global de lansare, aici. Specificații sumare Sand Gold Redmi Note 14 Pro 5G, Redmi Note 14 Pro, Redmi Note 14 Redmi Note 14 Pro 5G Redmi Note 14 Pro Redmi Note 14 Design · Dimensions: 162.33mm x 74.42mm x 8.4mm⁷ · Weight: 190g⁷ · IP68 dust and water resistance² · Dimensions: 162.16mm x 74.92mm x 8.24mm⁷ · Weight: 180g⁷ · IP64 dust and splash resistance¹ · Dimensions: 163.25mm x 76.55mm x 8.16mm⁷ · Weight: 196.5g⁷ · IP54 dust and splash resistance¹ Camera · 200MP main camera o OIS o f/1.65 o 2.24μm 16-in-1 pixel binning o 1/1.4″ sensor size o 7P lens · 8MP ultra-wide camera o f/2.2 · 2MP macro camera o f/2.4 · 20MP front camera o f/2.2 · Dynamic shots, Motion tracking focus, Lightning Burst, Dual video · 200MP main camera o OIS o f/1.65 o 2.24μm 16-in-1 pixel binning o 1/1.4″ sensor size o 7P lens · 8MP ultra-wide camera o f/2.2 · 2MP macro camera o f/2.4 · 32MP front camera o f/2.2 · Dynamic shots, Lightning Burst, Dual video · 108MP main camera o 0.64μm, 1.92μm 9-in-1 pixel binning o f/1.7 o 6P lens o 1/1.67″ sensor size · 2MP depth camera o f/2.4 · 2MP macro camera o f/2.4 · 20MP front camera o f/2.2 AI Features³ · Circle to Search with Google,⁸ Google Gemini,⁹ AI Beautify, AI Erase Pro, AI Image Expansion · Google Gemini,⁹ AI Erase Pro, AI Image Expansion · Google Gemini,⁹ AI Erase, AI Sky, AI Beautify Display · 6.67″ CrystalRes AMOLED display o Resolution: 2712 x 1220 (1.5K resolution) o Refresh rate: Up to 120Hz o Brightness: 3000 nits peak o Color depth: 12-bit o Contrast ratio: 5,000,000:1 o DCI-P3 wide color gamut o Corning® Gorilla® Glass Victus®2 o Supports Dolby Vision® o 1920Hz PWM dimming | HDR10+ | TÜV Rheinland Low Blue Light Certification (Hardware solution) | TÜV Rheinland Circadian Friendly Certification | TÜV Rheinland Flicker Free Certification · 6.67″ AMOLED display o Resolution: 2400 x 1080 o Refresh rate: Up to 120Hz o Brightness: 1800 nits peak o Color depth: 10-bit o Contrast ratio: 5,000,000:1 o DCI-P3 wide color gamut o Corning® Gorilla® Glass Victus®2 o 1920Hz PWM dimming | TÜV Rheinland Low Blue Light Certification (Hardware solution) | TÜV Rheinland Circadian Friendly Certification | TÜV Rheinland Flicker Free Certification · 6.67″ AMOLED display o Resolution: 2400 x 1080 o Refresh rate: Up to 120Hz o Brightness: 1800 nits peak o Color depth: 8-bit o Contrast ratio: 5,000,000:1 o DCI-P3 wide color gamut o Corning® Gorilla® Glass 5 o 960Hz PWM dimming | TÜV Rheinland Low Blue Light Certification (Hardware Solution) | TÜV Rheinland Circadian Friendly Certification | TÜV Rheinland Flicker Free Certification Performance · MediaTek Dimensity 7300-Ultra o 4nm manufacturing process o CPU: Octa-core processor, up to 2.5GHz o GPU: Mali-G615 MC2

LPDDR4X + UFS2.2 storage o 8GB+256GB, 12GB+256GB, 12GB+512GB⁶ · Xiaomi HyperOS · MediaTek Helio G100-Ultra o 6nm manufacturing process o CPU: Octa-core processor, up to 2.2GHz o GPU: Mali-G57 MC2

LPDDR4X + UFS2.2 storage o 8GB+256GB, 12GB+512GB⁶ · Xiaomi HyperOS · MediaTek Helio G99-Ultra o 6nm manufacturing process o CPU: Octa-core processor, up to 2.2GHz o GPU: Mali-G57 MC2

LPDDR4X + UFS2.2 storage o 6GB+128GB, 8GB+256GB⁶ · Xiaomi HyperOS Battery & Charging · 5110mAh (typ) battery · 45W turbo charging · 45W in-box charger¹⁰ · 5500mAh (typ) battery · 45W turbo charging · 45W in-box charger¹⁰ · 5500mAh (typ) battery · 33W turbo charging · 33W in-box charger¹⁰ Audio · Dual speakers · Dolby Atmos® · Dual speakers · Dolby Atmos® · Dual speakers · Dolby Atmos® · 3.5mm headphone jack Security · In-screen fingerprint sensor · AI Face Unlock · In-screen fingerprint sensor · AI Face Unlock · In-screen fingerprint sensor · AI Face Unlock Connectivity · Dual SIM (nano SIM + nano SIM or nano SIM + eSIM¹¹) · Bluetooth®5.4 · Bands o 2G: GSM 850 900 1800 1900MHz o 3G: WCDMA: 1/2/4/5/6/8/19 o 4G: LTE FDD: 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/32/66 4G: LTE TDD: 38/40/41/42/48 o 5G: n1/2/3/5/7/8/20/28/38/40/41/48/66/77/78 · NFC¹² · SIM 1 + Hybrid (SIM or microSD) · Bluetooth®5.3 · Bands o 2G: GSM: 850 900 1800 1900MHz o 3G: WCDMA: 1/2/4/5/8 o 4G: LTE FDD: 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/20/26/28/66 o 4G: LTE TDD: 38/40/41 · NFC¹² · SIM 1 + Hybrid (SIM or microSD) · Bluetooth®5.3 · Bands o 2G: GSM: 850 900 1800 1900MHz o 3G: WCDMA: 1/5/8 o 4G: LTE FDD: 1/3/5/7/8/20/28 o 4G: LTE TDD: 38/40/41 · NFC¹²

