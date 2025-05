FEATURED SMARTPHONES Xiaomi prezintă Redmi A5: cameră puternică și performanță sporită, într-un nou design Ionut Razvan Share







Xiaomi companie producătoare de electronice de larg consum și dispozitive inteligente, cu smartphone-uri și hardware inteligent conectate printr-o platformă Internet of Things („IoT”), a lansat Redmi A5, un model care îmbină o gamă largă de îmbunătățiri ce fac funcțiile smartphone-urilor avansate accesibile unui public mai larg. Cu un design reîmprospătat, o cameră îmbunătățită semnificativ și un ecran mai mare, Redmi A5 transformă elementele esențiale într-o experiență rafinată, creată pentru cei care apreciază atât caracterul practic, cât și estetica, la smartphone-ul lor de zi cu zi. Redmi A5 prezintă un design nou și elegant, care îi sporește atractivitatea vizuală cu o ramă plată și un decor îmbunătățit al camerei, cu un aspect metalic complet nou. Acest smartphone este disponibil în opțiuni de culoare sofisticate, fiecare evocând un caracter distinct. Midnight Black¹ și Sandy Gold¹ au un finisaj mat, rezistent la pete, care oferă o eleganță atemporală și discretă. Lake Green¹ și Ocean Blue¹ se inspiră din natură, modelele lor amintind de ondulațiile unei ape liniștite. Cu o carcasă subțire, de 8,26 mm², Redmi A5 echilibrează eleganța modernă cu o senzație confortabilă în mână. Deși are un profil subțire, Redmi A5 își extinde posibilitățile cu un ecran mare, de 6,88 inci,³, cu frecvență de până la 120 Hz, și o experiență cu adevărat captivantă, indiferent dacă utilizatorii vizualizează videoclipuri, navighează online sau citesc. Chiar și atunci când mâinile sunt umede, tehnologia tactilă ajută la menținerea timpului de răspuns, îmbunătățind și mai mult utilizabilitatea. Între timp, pentru sesiunile mai lungi, protecția oculară certificată de TÜV Rheinland și reglarea intensității luminii DC ajută la minimizarea efortului, făcând timpul prelungit petrecut pe ecran mai plăcut ochilor. În completarea ecranului, Redmi A5 aduce un salt substanțial în capacitățile camerei foto, prin intermediul puternicei sale camere duale de 32MP cu inteligență artificială, ce permite utilizatorilor să surprindă momente cu o claritate remarcabilă. Cu un senzor mai mare, care preia cu 18% mai multă lumină⁴ decât generația anterioară, fotografia nocturnă iese în evidență prin detalii îmbunătățite, cu fotografii mai luminoase și mai clare în condiții de lumină slabă. Camera menține fotografiile clare și vii chiar și atunci când se confruntă cu setări dificile de iluminare din spate. În partea din față, camera selfie îmbunătățită de 8MP oferă portrete cu aspect natural, cu detalii proaspete. În același timp, inelul de lumină difuză, obținut prin iluminarea ecranului, permite utilizatorilor să facă selfie-uri bine luminate chiar și în medii cu lumină slabă. Datorită acestor inovații inteligente, Redmi A5 face ca păstrarea și capturarea amintirilor să fie ușoare, fie că este vorba de o priveliște pitorească sau de un moment trecător. Axat pe îmbunătățirile impresionante ale camerei sale, Redmi A5 a fost conceput pentru a se integra perfect în stilul de viață alert, cu funcții pentru fiabilitate și confort la fiecare pas. Alimentat de procesorul octa-core UNISOC T7250 și susținut de până la 8 GB de RAM⁵ prin extensie de memorie, Redmi A5 gestionează cu ușurință multitasking-ul, oferind performanțe fluide ale aplicațiilor, chiar și în timpul sarcinilor solicitante. În același timp, datorită performanței sale puternice, Redmi A5 nu compromite durata de viață a bateriei. Echipat cu o baterie de 5200 mAh⁶, acesta susține peste 20 de ore de redare video⁷ și peste 9 ore de jocuri⁷ cu o singură încărcare, menținându-se activ pe tot parcursul zilei. Pentru un confort sporit, Redmi A5 oferă și acces securizat prin intermediul unui senzor lateral de amprentă și deblocare facială. În plus, cu mufa pentru căști de 3,5 mm, utilizatorii pot continua să se bucure de sunet de înaltă calitate prin cablu. Redmi A5 este disponibil în variantele de culoare Midnight Black¹, Sandy Gold¹, Lake Green¹ și Ocean Blue¹, în configurații de memorie și stocare⁸ de 3GB+64GB și 4GB+128GB. Preț și disponibilitate În perioada 13 mai – 11 iunie, noile Redmi A5 sunt disponibile, în rețelele Vodafone România, Digi, eMag, Alex, Flanco, dar și pe www.mi.com, la oferte promoționale. Astfel, utilizatorii care achiziționează noul smartphone beneficiaza, indiferent de varianta aleasă, de un voucher în valoare de 150 de lei. Noile Redmi A5 sunt disponibile la prețuri de 599 lei, în varianta 4GB+128GB, și, respectiv, 499 lei, în varianta 3GB+64GB.

