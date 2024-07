STIRI ATEN: Comută între mediul de lucru și cel de gaming apăsând un singur buton Ionut Razvan Share







Încercând să echilibreze munca și jocurile în universul digital, utilizatorii au nevoie să utilizeze configurația care acceptă afișaj de înaltă rezoluție și permite controlul asupra a două USB PC-uri cu o singură consolă. Fiecare își dorește să evite situațiile în care este nevoit să schimbe cabluri sau periferice și să economisească timp pentru a-și îmbunătăți atât productivitatea, cât și calitatea divertismentului. ATEN vine cu o serie de soluții care simplifică configurațiile, elimină bătăile de cap și face ușoară trecerea între cele două medii digitale. Controlați performanța, controlați jocurile O soluție simplă, dar eficientă este ATEN CS22H, un switch KVM prin intermediul căreia utilizatorul poate controla două computere. Cun un design compact, CS22H ajută la crearea unui desktop organizat cu reducerea aglomerației de cabluri și oferă o calitate de vizionare 4K vibrantă pentru a crește performanța de lucru. Acest switch KVM cu porturi USB și 4K HDMI aduce pe monitorul utilizatorului imagini cu rezoluții de până la 4096 x 2160 cu rate de refresh de 60 Hz, asigurând în același timp suport pentru imagini 1920 x 1080 și 2560 x 1440 la 144 Hz. Calitatea redării este apreciată chiar și de cei mai pretențioși utilizatori, inclusiv pasionații de jocuri, astfel încât atât documentele folosite în activitățile de birou, cât și scenele de joc să arată clare și vii. Pe lângă avantajul indiscutabil dat de capacitatea de a controla două PC-uri USB cu un singur set de echipamente ce ține sub control haosul de pe birou, cea mai bună parte a utilizării CS22H este că la sfârșitul zilei de lucru, apăsarea unui singur buton face trecerea de la platforma de lucru la platforma de jocuri, fără bătăi de cap! Opțiuni variate de conectare Pe măsură ce angajații companiilor beneficiază din ce în ce mai mult de mobilitate, agilitatea este cheia pentru multitasking eficient și pentru a rămâne implicați în productivitate. Compactul CS52DP este una dintre cele mai bune alegeri pentru a face față acestor provocări din mediile de lucru hibrid, echipând spațiul de lucru cu puterea unui comutator KVM și mobilitatea conectivității USB-C. Compactul CS52DP permite conectarea USB-C plug-n-play la un dispozitiv mobil, cum ar fi un laptop, fără a trece printr-o stație de andocare, ceea ce este o opțiune utilă și economică pentru a extinde spațiul de lucru pe desktop într-un mod ordonat. Eficientizați chiar și cele mai complexe fluxuri de lucru prin simpla apăsare a butonului de pe selectorul portului de la distanță pentru a comuta între sarcinile de lucru de pe un PC DisplayPort și un dispozitiv mobil dotat cu interfață USB-C. Partajarea unui monitor cu DisplayPort asigură în mod continuu o experiență audio-video 4K DCI remarcabilă pe două platforme de computer diferite. CS52DP vă ajută să deveniți agil pentru a menține la cote înalte productivitatea muncii în medii hibride și pentru a rămâne conectat pe deplin la acțiunea din jocuri. Echipamentul permite integrarea diferitelor sisteme de operare – Windows, Mac, Sun, Linux, Android și iOS – care sunt acum accesibile printr-o singură consolă KVM.

