Mogo România se alătură partenerilor oficiali FC Rapid

Mogo România, fintech-ul specializat în acordarea finanțării pentru autovehicule și susținător al mobilității persoanelor din spațiul European, Africa și Asia, se alătură partenerilor FC Rapid pentru sezonul 2024-2025. Parteneriatul dintre cele două instituții are ca scop susținerea și promovarea valorilor comune, precum profesionalismul, mișcarea, sportul organizat și susținerea tinerilor sportivi din România. Împreună vor sprijini și vor oferi valoare adăugată suporterilor de fotbal, contribuind la dezvoltarea sportului la nivel local. „Suntem încântați să anunțăm colaborarea cu FC Rapid, un club cu tradiție în fotbalul românesc. Prin acest parteneriat, ne întărim angajamentul pentru susținerea sportului și a performanței prin profesionalism, alături de o echipă care și-a demonstrat implicarea de-a lungul timpului. Suntem convinși că împreună vom contribui la promovarea talentelor locale și la promovarea mobilității în țara noastră, subliniind în același timp importanța alegerilor financiare informate”, declară Lucian Prună, Directorul General al Mogo România. „Parteneriatele cu companiile multinaționale reprezintă o prioritate pentru noi și ne bucurăm să-i întâmpinăm pe Mogo România în familia vișinie. Faptul că împărtășim aceleași valori și avem un scop comun este cu atât mai important pentru noi, și suntem convinși că împreună vom contribui la dezvoltarea celui mai iubit sport din România prin susținerea tinerilor fotbaliști și promovarea performanței”, declară Viorel Moldovan, Președintele FC Rapid. De-a lungul timpului, Mogo România a demonstrat un angajament constant față de comunitate prin implicarea în diverse evenimente caritabile sportive. Acest parteneriat nu doar că reafirmă această tradiție, dar și consolidează viziunea companiei de a sprijini activ sportivii din România.

