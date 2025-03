Mogo a extins platforma automogo.ro către persoanele fizice

Mogo România anunță extinderea automogo.ro, platforma online care simplifică procesul de vânzare și achiziție a autoturismelor second-hand, devenind accesibilă nu doar dealerilor auto, cât și persoanelor fizice care doresc să vândă un automobil. Noua etapă de dezvoltare a platformei vine cu obiectivul de a dubla vânzările realizate prin automogo.ro în 2024 și de a menține același ritm de creștere și în 2025, devenind un marketplace auto de referință.

Contextul favorabil al pieței auto second-hand susține această lansare. Conform Asociației Constructorilor de Automobile din România (ACAROM)[1], în ianuarie 2025 au fost înmatriculate peste 27.500 de autoturisme rulate, confirmând cererea în creștere pentru acest segment. Extinderea automogo.ro răspunde nevoii crescute a consumatorilor de tranzacții rapide, sigure și transparente.

„Platforma vine ca răspuns la nevoia de digitalizare a pieței auto din România, oferind persoanelor fizice accesul la un un ecosistem modern, prin simplificarea procesului de achiziție. Prin integrarea soluțiilor de finanțare, vom oferi un serviciu complet, transparent și eficient. Pentru anul 2025, ne propunem să creștem semnificativ volumul de tranzacții, dublând vânzările realizate prin platformă și consolidând automogo.ro ca marketplace auto de referință”, a declarat Lucian Prună, CEO Mogo România.

Platforma folosește inteligența artificială pentru completarea automată a detaliilor vehiculului și permite integrarea dealerilor auto parteneri, actualizând automat stocurile. În plus, utilizatorii au acces la soluții flexibile de finanțare, inclusiv pentru cei cu un istoric de credit mai puțin favorabil. Extinderea platformei automogo.ro face parte din strategia Mogo de amplificare a serviciilor digitale. În 2025, platforma va introduce servicii noi, precum integrarea ATV-urilor prin parteneriatul existent cu ATVROM și funcționalitatea „Help me find a car”, care ajută utilizatorii să găsească mai ușor ofertele potrivite. De asemenea, Mogo va lansa suplimentar serviciul „Help me trade in a car”, care va facilita schimbul unei mașini vechi cu una nouă, oferind evaluare rapidă și soluții de finanțare personalizate.

“Platforma automogo.ro este unică pe piața auto, oferind aprobarea directă pentru achiziția în rate a unui vehicul, datorită integrării sale cu platforma de credite mogo.ro. Spre deosebire de alte marketplace-uri, unde cererea de finanțare este trimisă către un partener extern, care trebuie să analizeze și să revină cu un răspuns, automogo.ro simplifică procesul, eliminând etapele intermediare. Astfel, reunește într-un singur loc vânzătorii, cumpărătorii și finanțatorul, oferind o experiență rapidă, eficientă și transparentă.”, a adăugat Lucian Prună.

Automogo.ro le permite utilizatorilor să își creeze anunțul de vânzare extrem de rapid, datorită tehnologiei AI. Prin simpla încărcare a fotografiilor relevante ale mașinii, sistemul generează automat un anunț complet, fără a fi necesară completarea manuală a zeci de câmpuri cu detalii despre vehicul.

Pe lângă optimizarea procesului de vânzare, Mogo explorează extinderea platformei pentru a include vehicule electrice, hibride și ATV-uri, contribuind astfel la dezvoltarea pieței de green mobility.

[1]Statistici ACAROM: https://acarom.ro/inmatriculari-de-autoturisme-noi-in-romania-ianuarie-2025/