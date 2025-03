STIRI tbi bank și Orange România au încheiat un parteneriat exclusiv online pentru a-i ajuta pe români să cumpere mai ușor telefoane în rate Ionut Razvan Share







Accesul la produse de calitate a devenit mai important ca niciodată, iar soluțiile de finanțare flexibile joacă un rol esențial în sprijinirea consumatorilor. În acest context, tbi bank, una dintre cele mai importante bănci challenger din Europa de Sud-Est, și Orange România, subsidiara locală a unuia dintre cei mai mari operatori telecom din Europa, au încheiat un parteneriat strategic pentru a facilita achizițiile online în rate. Clienții Orange pot cumpăra acum telefoane, televizoare, ceasuri inteligente și tablete direct din magazinul online, beneficiind de rate flexibile, cu sau fără costuri suplimentare, cu ajutorul tbi bank. „Într-un an în care costurile au crescut considerabil, ne dorim să rămânem aproape de clienți și să le oferim soluții care să le facă viața mai ușoară. Parteneriatul cu Orange, un jucător important în industria telecom și retail, ne permite să oferim românilor o modalitate simplă și avantajoasă de a achiziționa produsele dorite, mai ales în această perioadă a anului”, a declarat Ionuț Sabadac, VP Merchant Solutions, tbi bank. Pentru a răspunde nevoilor diverse ale consumatorilor, sunt disponibile mai multe opțiuni de finanțare. Produsele cu valori de până la 2.000 de lei pot fi achiziționate în 4 rate fără dobândă, iar pentru cele care depășesc acest prag, clienții au la dispoziție planuri flexibile între 6 și 60 de rate, cu costuri adaptate valorii totale a comenzii. Un alt avantaj major al acestei colaborări este procesul de finanțare 100% digital, eliminând necesitatea deplasării într-un magazin fizic. Soluția oferită de tbi bank este accesibilă de pe orice dispozitiv cu Android, iOS sau Windows, permițând o experiență de cumpărare rapidă și convenabilă.

