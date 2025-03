Xiaomi prezintă seria Xiaomi 15 și aduce fotografia de vârf pe piețele globale

· IP68 water and dust resistance²⁰

· Weight: 226g (Black, White) and 229g (Silver Chrome)¹

· Weight: 191g (Black, White, Green) and 192g (Liquid Silver)¹

Camera

Rear Camera · Leica VARIO-SUMMILUX 1:1.62-2.2/14-60 ASPH. · Leica 23mm main camera – 50MP, ƒ/1.62, OIS – Light Fusion 900 image sensor – 1/1.31″ sensor size – 2.4μm Super Pixel – 7P lens · Leica telephoto camera – 50MP, ƒ/2.0, OIS – 60mm equivalent focal length – Floating telephoto lens – Supports 10cm macro photography · Leica ultra-wide camera – 50MP, ƒ/2.2, 115° FOV – 14mm equivalent focal length · Two photographic styles: Leica Authentic Look & Leica Vibrant Look · Master-lens system: 23mm, 35mm, 60mm, 75mm · Xiaomi ProFocus · Portrait mode · Night mode · 8K video recording at 24fps, 30 fps · 4K Dolby Vision® video recording at 24fps, 30fps, 60fps · 4K Log video recording at 24fps, 30fps, 60fps · Movie mode · MasterCinema · Ultra Night Video Front Camera · 32MP, ƒ/2.0, 90° FOV · 21mm equivalent focal length · HDR · Night mode · Portrait mode · Voice shutter · HDR10+ video recording