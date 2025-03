ENTERTAINMENT STIRI Sonos oferă sunet extraordinar și design minimalist pentru o locuință armonioasă, perfectă pentru întâmpinarea primăverii Ionut Razvan Share







An de an, în această perioadă când zilele se lungesc, cerul devine mai senin și natura începe treptat să învie și să coloreze peisaje care până acum au fost lipsite de culoare, fiecare dintre noi găsește un prilej pentru un nou început. Adesea, un nou început în prag de primăvară începe cu redecorarea locuinței pentru a crea un spațiu proaspăt și revitalizat. Iar dacă anul acesta te gândești să adaugi un plus de eleganță și tehnologie casei tale, Sonos oferă soluții audio de înaltă calitate care se integrează perfect în designul interior, asigurând, în același timp, un sunet extraordinar în fiecare încăpere. Astfel, indiferent dacă îți dorești să creezi un ecosistem multi-room sau doar să îmbunătățești sunetul în locuința ta, produsele Sonos sunt potrivite fiecărei nevoi. Arc Ultra și Beam (Gen 2), experiență cinematografică în sufrageria ta Arc Ultra este un soundbar premium, dotat cu 14 difuzoare individuale și woofer Sound Motion pentru un sunet mai clar și mai profund. Tehnologiile Dolby Atmos și DTS surround creează o experiență audio imersivă, în timp ce designul său minimal se integrează perfect în orice decor. De asemenea, conectivitatea Wi-Fi și Bluetooth îți permite să redai fără probleme muzica sau filmele preferate. Pentru serile de film sau sesiunile de binge-watching, Sonos oferă două dispozitive care aduc sunetul cinematografic direct în sufrageria ta.este un soundbar premium, dotat cu 14 difuzoare individuale și woofer Sound Motion pentru un sunet mai clar și mai profund. Tehnologiile Dolby Atmos și DTS surround creează o experiență audio imersivă, în timp ce designul său minimal se integrează perfect în orice decor. De asemenea, conectivitatea Wi-Fi și Bluetooth îți permite să redai fără probleme muzica sau filmele preferate. Beam (Gen 2) este alegerea ideală. Acest soundbar oferă un sunet clar și detaliat, datorită tehnologiei Dolby Atmos, iar designul său modern și dimensiunile reduse îl fac perfect pentru orice cameră, chiar și pentru cele mai mici. Controlul vocal prin Alexa sau Google Assistant, alături de conectivitatea Wi-Fi și Bluetooth, face din soundbar-ul Beam o soluție audio inteligentă și accesibilă. Dacă îți dorești un dispozitiv mai compact,este alegerea ideală. Acest soundbar oferă un sunet clar și detaliat, datorită tehnologiei Dolby Atmos, iar designul său modern și dimensiunile reduse îl fac perfect pentru orice cameră, chiar și pentru cele mai mici. Controlul vocal prin Alexa sau Google Assistant, alături de conectivitatea Wi-Fi și Bluetooth, face din soundbar-ul Beam o soluție audio inteligentă și accesibilă. Ambele produse transformă orice seară de film într-o experiență cinematografică de neuitat, perfectă pentru acele seri de primăvară răcoroase. Sub 4, bass profund și imersiv Sub 4 este partenerul ideal. Acest subwoofer transformă orice sistem audio Sonos într-o experiență cu adevărat imersivă. Cu design elegant și compact, Sub 4 îmbină performanța și estetica plăcută într-un mod armonios, oferind un bass profund și clar care adaugă o dimensiune complet nouă fiecărei note muzicale sau efect sonor din filme. Conectivitatea wireless și compatibilitatea perfectă cu alte produse Sonos, cum ar fi sounbar-urile Arc sau Beam, fac din Sub 4 un dispozitiv ușor de asociat ecosistemului Sonos, iar datorită designului, acesta poate fi integrat în interiorul oricărei încăperi. Pentru cei care doresc să simtă fiecare notă și frecvență,este partenerul ideal. Acest subwoofer transformă orice sistem audio Sonos într-o experiență cu adevărat imersivă. Cu design elegant și compact,îmbină performanța și estetica plăcută într-un mod armonios, oferind un bass profund și clar care adaugă o dimensiune complet nouă fiecărei note muzicale sau efect sonor din filme. Conectivitatea wireless și compatibilitatea perfectă cu alte produse Sonos, cum ar fi sounbar-urile Arc sau Beam, fac din Sub 4 un dispozitiv ușor de asociat ecosistemului Sonos, iar datorită designului, acesta poate fi integrat în interiorul oricărei încăperi. Era 300 și Era 100, sunet premium într-un design modern Era 100 și Era 300 sunt soluțiile ideale pentru cei care doresc un sunet de înaltă calitate adaptat nevoilor personale. Era 300 oferă o experiență audio unică datorită tehnologiei Dolby Atmos și celor 6 difuzoare poziționate optim, care creează o scenă sonoră tridimensională ce te învăluie complet, aducând orice film sau melodie la viață. În schimb, Era 100 , deși compactă, dispune de un sunet clar și puternic, perfect pentru orice încăpere. Ambele modele sunt compatibile cu Wi-Fi, Bluetooth și Apple AirPlay 2, oferind astfel flexibilitatea de a le conecta la dispozitive mobile sau de a le integra într-un sistem audio extins. Designul lor modern și tehnologia de ultimă generație nu asigură doar performanța, ci și o estetică plăcută ce poate fi integrată cu ușurință indiferent de stilul în care este amenajată locuința ta. Boxeleșisunt soluțiile ideale pentru cei care doresc un sunet de înaltă calitate adaptat nevoilor personale.oferă o experiență audio unică datorită tehnologiei Dolby Atmos și celor 6 difuzoare poziționate optim, care creează o scenă sonoră tridimensională ce te învăluie complet, aducând orice film sau melodie la viață. În schimb,, deși compactă, dispune de un sunet clar și puternic, perfect pentru orice încăpere. Ambele modele sunt compatibile cu Wi-Fi, Bluetooth și Apple AirPlay 2, oferind astfel flexibilitatea de a le conecta la dispozitive mobile sau de a le integra într-un sistem audio extins. Designul lor modern și tehnologia de ultimă generație nu asigură doar performanța, ci și o estetică plăcută ce poate fi integrată cu ușurință indiferent de stilul în care este amenajată locuința ta. Sonos Ace, căști wireless pentru momente de intimitate Sonos Ace sunt alegerea perfectă. Acestea oferă un sunet clar și echilibrat, perfect pentru o experiență audio detaliată și imersivă. Designul lor asigură confort chiar și în timpul sesiunilor lungi de ascultare, iar conectivitatea Bluetooth îți permite să le conectezi cu ușurință la orice dispozitiv. Indiferent dacă te relaxezi acasă sau faci o plimbare prin parc, Sonos Ace îți oferă momente de liniște și intimitate, grație tehnologiei Noise Cancelling. Iar dacă ești acasă, pe canapea și vrei să urmărești un film fără a deranja ceilalți membri, cu funcția TV Audio Swap poți muta instant sunetul la căști, fără întreruperea experienței vizuale. Atunci când vrei să te bucuri de muzică în liniște și intimitate, căștilesunt alegerea perfectă. Acestea oferă un sunet clar și echilibrat, perfect pentru o experiență audio detaliată și imersivă. Designul lor asigură confort chiar și în timpul sesiunilor lungi de ascultare, iar conectivitatea Bluetooth îți permite să le conectezi cu ușurință la orice dispozitiv. Indiferent dacă te relaxezi acasă sau faci o plimbare prin parc,îți oferă momente de liniște și intimitate, grație tehnologiei Noise Cancelling. Iar dacă ești acasă, pe canapea și vrei să urmărești un film fără a deranja ceilalți membri, cu funcțiapoți muta instant sunetul la căști, fără întreruperea experienței vizuale. Move 2 și Roam 2, muzica te însoțește oriunde Move 2 și Roam 2 îți oferă posibilitatea de a lua muzica cu tine oriunde mergi, fără a face compromisuri când vine vorba de calitatea sunetului. Spre exemplu, dacă ți-ai propus ca în diminețile însorite să îți bei cafeaua pe terasa sau balconul locuinței, boxa portabilă Roam 2 este ceea ce s-ar putea să ai nevoie, pentru ca întreaga experiență să fie cu adevărat reușită. Designul său compact facilitează plasarea discretă în colțul terasei tale, în timp ce autonomia de până la 10 ore de ascultare îți asigură faptul că îți vei putea începe fiecare dimineața pe ritmurile tale preferate. O altă opțiune foarte bună poate fi boxa Move 2, care se remarcă printr-o autonomie a bateriei de până la 24 de ore și o construcție robustă, rezistentă la apă și praf, fiind altfel partenerul ideal pentru activitățile în aer liber sau pentru petrecerile în grădină. Indiferent de alegerea ta, ambele modele oferă un sunet extraordinar, care te va lăsa să te bucuri de muzică oriunde te-ai afla. Pentru zilele însorite de primăvară, când nevoia dea a petrece timp în aer liber începe să își facă simțită prezența din ce în ce mai mult,șiîți oferă posibilitatea de a lua muzica cu tine oriunde mergi, fără a face compromisuri când vine vorba de calitatea sunetului. Spre exemplu, dacă ți-ai propus ca în diminețile însorite să îți bei cafeaua pe terasa sau balconul locuinței, boxa portabilăeste ceea ce s-ar putea să ai nevoie, pentru ca întreaga experiență să fie cu adevărat reușită.Designul său compact facilitează plasarea discretă în colțul terasei tale, în timp ce autonomia de până la 10 ore de ascultare îți asigură faptul că îți vei putea începe fiecare dimineața pe ritmurile tale preferate.O altă opțiune foarte bună poate fi boxa, care se remarcă printr-o autonomie a bateriei de până lași o construcție robustă, rezistentă la apă și praf, fiind altfel partenerul ideal pentru activitățile în aer liber sau pentru petrecerile în grădină. Indiferent de alegerea ta, ambele modele oferă un, care te va lăsa să te bucuri de muzică oriunde te-ai afla. În această primăvară, Sonos îți aduce eleganță și funcționalitate în locuință. Fie că vrei să creezi un sistem audio multi-room sau să îmbunătățești experiența cinematografică din sufragerie odată cu redecorările de primăvară, produsele Sonos se integrează perfect în orice decor, oferind un mix ideal de stil și tehnologie. eMAG , Altex , AV Store , dar și din magazinul Sonos din cadrul locației Audio Monkey din București. Produsele Sonos pot fi achiziționate din magazinele retailerilor parteneri din România –, dar și din magazinul Sonos din cadrul locației Audio Monkey din București.

Tags: