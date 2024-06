STIRI ATEN: Studiu de caz – Modernizarea distribuției semnalului audio-video la Centrul de Convenții din Luxemburg Ionut Razvan Share







Centrul European de Convenții din Luxemburg (ECCL) este considerat unul dintre cele mai atrăgătoare centre de congrese din Europa, oferind o gamă variată de servicii care asigură condiții optime de lucru și facilitează organizarea oricărui tip de eveniment. ECCL dispune de două săli plenare magnifice, cu o capacitate maximă de 800 de persoane, precum și un amfiteatru prestigios cu 646 de locuri, 11 săli de întâlniri care pot găzdui între 35 și 380 de persoane, 30 de săli pentru ședințe, 4 baruri și peste 3,500m² de foyer-uri luminoase. Aceste facilități impresionante sunt completate de tehnologia modernă și de serviciile de suport de înaltă calitate, garantând succesul oricărui eveniment desfășurat la ECCL. Large Plenary Hall este o sală ovală cu lambriuri elegante din lemn care poate găzdui 146 de persoane într-o configurație fixă. Centrul ECCL a dorit să ofere clienților un mediu confortabil și funcțional, perfect adaptat pentru evenimente majore, facilitând o comunicare eficientă și interactivă între participanți, cu acces la mai multe tipuri de echipamente, printre care 30 de cabine pentru traducere simultană, conexiune WIFI, aer condiționat, microfon, ecran/LCD, proiecție video. Provocarea Centrul European de Convenții din Luxemburg, recunoscut pentru amploarea și diversitatea evenimentelor pe care le găzduiește, de la congrese și conferințe până la expoziții și târguri, întâmpina o provocare majoră: necesitatea actualizării sistemului de distribuție a semnalului audio-video (AV) a uneia dintre cele două săli plenare. Această sală mare, de formă circulară, era dotată cu un sistem analog, care nu mai făcea față cerințelor tehnologice actuale. Sala era echipată cu 72 de monitoare retractabile de tip table-top și cu semnale video provenind dintr-o cameră de control adiacentă. Principalele cerințe Se cerea distribuția mult mai bună a semnalului AV, pentru a face posibilă conectarea zecilor de ecrane la camera de control a producției prin intermediul legăturilor Ethernet CAT6, control intuitiv, pentru a permite administratorilor din camera de control să gestioneze întregul semnal AV printr-o aplicație web și conversie centralizată pentru extragerea semnalului audio și dirijarea semnalului HDMI către SDI și apoi către un video matrix. Soluția tehnică Pentru a răspunde nevoii de modernizare, s-a optat pentru implementarea unui sistem digital, capabil să gestioneze eficient și flexibil semnalul A/V. Soluția furnizată de ATEN a inclus următoarele componente principale: Transmițător 4K HDMI over IP cu PoE – echipamentul VE8952T – Această componentă a facilitat transmiterea semnalului video de înaltă definiție, până la rezoluția 4K, pe infrastructura IP existentă, asigurând o calitate impresionantă a imaginii și o reducere semnificativă a latenței. Receiver 4K HDMI over IP cu PoE – echipamentul VE8952R – Complementar transmițătorului, receptorul a permis redarea semnalului video de înaltă rezoluție în diferite zone ale sălii, cu o flexibilitate maximă în gestionarea surselor de conținut. Convertor HDMI în 3G-SDI/Audio – produsul VC840 – Acesta a transformat semnalele HDMI în SDI, facilitând integrarea cu alte echipamente audiovizuale profesionale și extragerea semnalului audio pentru o distribuție clară și neîntreruptă. În procesul de implementare ATEN a oferit suport tehnic continuu și feedback pentru optimizarea setărilor sistemului, având ca parteneri în acest proiect pe cei de la Exertis Connect și BCE. Rezultate și beneficii Modernizarea sistemului AV a oferit scalabilitate nelimitată, prin extinderea semnalului AV în video 4K fără pierderi de calitate, cu setări EDID optime și fără limitări cauzate de distanță. În plus, sistemul poate fi adaptat pentru diferite configurații și dimensiuni ale evenimentelor. De asemenea, s-a asigurat un control intuitiv prin aplicația ATEN VE Control cu ajutorul căreia operatorii din camera de control adiacentă pot controla cu ușurință rutarea extenderelor VE pentru comutare instantă și gestionarea semnalului. Conversia de înaltă definiție realizată cu VC840 convertește semnalele HDMI în SDI în timp real și complet digital, asigurând că nu există pierderi în calitatea video sau audio. „Implementarea soluției ATEN permite gestionarea eficientă și cu flexibilitate a echipamentelor audio-video din Large Plenary Hall. Acest sistem le oferă clienților servicii de cea mai înaltă calitate, îmbunătățind semnificativ experiența audio-video pentru toți participanții. Acest exemplu de implementare poate fi de mare ajutor pentru sălile de convenții și de diferite tipuri de evenimente din România, tocmai pentru că esența oricărei implementări de succes este structura rețelei și distribuția semnalului audio-video. Cunoaștem cu toții că avem săli celebre din București și din țară care, din cauza calității tehnice slabe a semnalului AV nu pot valorifica la maxim oportunitățile și satisface pe deplin participanții la evenimente”, a declarat Bogdan Mihalcea, Country Manager ATEN România. Concluzii: Soluția ATEN adusă în sala plenară de la Centrul de Convenții din Luxemburg a ajutat la modernizarea infrastructurii tehnice, aducând beneficii, atât în gestionarea evenimentelor, cât și în experiența participanților. Centralizarea controlului sistemului audio-video a permis o manevrare simplă și eficientă, asigurând transmisii de înaltă calitate și adaptabilitate rapidă la diferitele cerințe ale evenimentelor găzduite. Prin această modernizare, Centrul de Convenții nu doar că poate găzdui evenimente de top la nivel european, dar stabilește un nou standard de excelentă în facilitățile pentru congrese și conferințe, ceea ce poate reprezenta un model pentru dotările din România.

