SSD-ul extern Kingston XS1000 câștigă premiul Red Dot în 2024

Kingston a anunțat astăzi că SSD-ul extern Kingston XS1000 a fost desemnat câștigătorul premiului Red Dot în 2024 la categoria design. Concursul de design Red Dot, înființat în 1955, este unul dintre cele mai mari și mai prestigioase concursuri de design din lume, primind anual peste 20 000 de proiecte din aproximativ 60 de țări din întreaga lume. SSD-ul extern Kingston XS1000 este o soluție convenabilă de backup pentru a păstra mereu accesibile documentele importante, amintirile prețioase și fișierele media. Unitatea este extrem de compactă, cântărind mai puțin de 29 de grame, și este proiectată astfel încât să încapă în palmă, fiind perfectă pentru orice stil de viață. XS1000 oferă viteze de citire de până la 1.050 MB/s1 și capacități mari, de până la 2 TB2 asigurând astfel un spațiu amplu pentru stocarea fișierelor. „Ne mândrim că am câștigat premiul Red Dot Design Award, deoarece acest lucru subliniază angajamentul nostru pentru soluții de stocare elegante și portabile”, a declarat Liny Cheliyan, Product Manager responsabilă cu unitățile flash și SSD pentru prosumatori. „Am proiectat XS1000 cu gândul la utilizator, oferindu-le o portabilitate de neegalat celor care apreciază atât confortul, cât și performanța.”

