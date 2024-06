54,2% dintre companiile românești chestionate au o strategie de aplicare a principiilor economiei circulare pentru propriile ambalaje puse pe piață

În era schimbărilor rapide a cerințelor de sustenabilitate și odată cu adoptarea Strategiei Naționale privind Economia Circulară, companiile românești sunt pe cale să își reinventeze modelul de afaceri pentru a ține pasul cu ultimele modificări legislative la nivel European. Din dorința de a oferi un material util companiilor care trec prin procesul de tranziție sau care doresc să înceapă această tranziție, Stratos și Eco Synergy, împreună cu ARAM, în calitate de knowledge partner, prin intermediul companiei de cercetare de piață MEDNET Marketing Research Center au realizat un studiu centrat pe aflarea statusului actual în ceea ce privește aplicarea de către companiile românești, în activitatea proprie, a principiilor de circularitate și provocările întâmpinate. Analiza a urmărit gradul de pregătire al companiilor din România în tranziția către o economie circulară, concentrându-se pe aspecte precum legislația, comportamentul consumatorilor, acțiuni ale companiilor și principiile de proiectare ecologică. Cercetarea de piață a dezvăluit perspective interesante asupra stadiului actual al economiei circulare în România: 54,2% dintre companiile românești au o strategie de aplicare a principiilor economiei circulare pentru propriile ambalaje puse pe piață; peste o treime dintre firmele chestionate (35,3%) recunosc că se angajează în practici circulare ca răspuns la cerințele legale, cu scopul de a evita potențiale penalități și costuri suplimentare, iar un procent semnificativ (27,7%) încă nu are ca preocupare majoră, în cadrul companiei, tranziția către un model de economie circular), scoțând la iveală atât provocări, cât și oportunități excepționale pentru actorii de pe piață. Metodologia a implicat un sondaj cantitativ online și unul calitativ, telefonic, realizate din noiembrie până în decembrie 2023, pe un eșantion de 120 de companii, care au condus la concluzii privind nivelul de conștientizare și implementare a practicilor economiei circulare în rândul companiilor, impactul perceput de acestea, provocările și strategiile utilizate pentru ambalaje sustenabile și reducerea deșeurilor. Chestionarul a fost realizat pe companii din domenii precum: retail, alimente, băuturi, cosmetice și detergenți, producție de ambalaje și altele. ”Există un mare potențial în România în domeniul ambalajelor, atât în zona de design cât și în zona de colectare separată a deșeurilor de ambalaje, reciclare și utilizarea materiei prime secundare în noi produse. Totodată sunt provocări care trebuie cunoscute și abordate sistematic pe toate palierele: economic, legislativ, educațional. Fiecare are rolul său și trebuie să îl joace, așa cum reiese și din această analiză, în care 64% dintre respondenți au menționat că responsabilitatea de a informa și educa consumatorul în sensul adoptării unui comportament de reducere, reutilizare, colectare separată, reciclare a deșeurilor aparține: autorităților, mediului privat dar și academic. Este interesant însă, de văzut în această analiză, faptul că cele mai multe companii intervievate văd mai multe beneficii pe termen scurt și mediu asociate folosirii materiei prime reciclate/secundare în producția de ambalaje, decât provocări. Acest lucru este încurajator”, adeclarat Luminița Roșca, Director General Stratos și Eco Synergy. “Reglementările privind ambalajele – de la proiectarea acestora, până la gestionarea deșeurilor de ambalaje – au căpătat avânt la nivelul întregii Uniuni Europene, cu un accent tot mai pronunțat pe circularitatea materialelor utilizate și reducerea impactului asupra mediului. Ne bucurăm că am avut ocazia să fim alături de partenerii noștri la realizarea acestui studiu pentru a putea înțelege mai bine nivelul de cunoaștere și conformare a producătorilor cu privire la aceste obligații”, a declarat Alin Vișan, președintele Asociației Române pentru Ambalaje și Mediu (ARAM). “De-a lungul timpului, am realizat numeroase studii inovatoare, un exemplu recent fiind studiul privind pregătirea companiilor românești pentru economia circulară în domeniul ambalajelor, realizat în colaborare cu Stratos, Eco Synergy și ARAM. Abordarea acestui nou domeniu a fost ca o aventură pe un teritoriu neexplorat, dar și o provocare pe care am îmbrățișat-o cu entuziasm și angajament. Informațiile descoperite ne-au ajutat să aprofundăm înțelegerea peisajului de afaceri din România și să identificăm strategiile, inițiativele și inovațiile care orientează companiile către un viitor sustenabil. Rezultatele au fost atât inspiraționale, cât și informative. Acest proiect nu a fost o simplă sarcină, ci oportunitatea de a contribui la o mișcare esențială în economie. Sperăm că rezultatele cercetării au oferit clientului nostru informații valoroase și căam ajutat la crearea unei baze solide pentru ghidarea companiilor în procesul de tranziție către economia circulară, promovând o cultură a sustenabilității și a responsabilității. Suntem mândri de munca depusă alături de Stratos, Eco Synergy și ARAM și suntem nerăbdători să vedem schimbările pozitive în mediul de afaceri românesc”, declară Lăcrămioara Laura Pascal, Director General Mednet.