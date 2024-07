FEATURED MOBILE NETWORKS STIRI TECH DSA: Totul despre organismele de soluționare extrajudiciară a litigiilor privind serviciile digitale Ionut Razvan Share







În România, ANCOM, în calitate de coordonator al serviciilor digitale potrivit Legii nr. 50/2024, este autoritatea care certifică, la cerere, organismele de soluționare extrajudiciară a litigiilor privind serviciile digitale. Destinatarii serviciilor oferite de furnizorii de platforme online, inclusiv persoanele fizice sau entitățile care au transmis notificări în baza Regulamentului privind serviciile digitale, au dreptul de a se adresa unui organism certificat de soluționare a litigiilor în situația în care nu sunt de acord cu deciziile luate de platformele online sau în situația în care plângerile depuse de aceștia nu au fost soluționate prin intermediul sistemului intern de soluționare a plângerilor. Organismul certificat de soluționare a litigiilor poate interveni în momentul în care este sesizat și cu privire la următoarele decizii luate de platformele online: eliminarea informațiilor, blocarea accesului sau restrângerea vizibilității pentru anumite informații;

suspendarea sau sistarea furnizării serviciului către destinatari, integral sau parțial;

suspendarea sau închiderea contului destinatarilor;

suspendarea, sistarea sau restricționarea capacității de a monetiza informațiile furnizate de destinatari;

refuzul furnizorului de platformă online de a dispune oricare dintre măsurile menționate anterior. Destinatarii serviciilor oferite de furnizorii de platforme online vor avea, astfel, acces la un proces alternativ mai rapid, mai simplu și mai puțin costisitor de rezolvare a plângerilor, comparativ cu procesul judiciar. Certificarea organismelor de soluționare extrajudiciară a litigiilor inițiate împotriva furnizorilor de platforme online Decizia nr. 337/2024 privind procedura de certificare a organismelor de soluționare extrajudiciară a litigiilor inițiate împotriva furnizorilor de platforme online a intrat în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial nr. 671 din 12.07.2024. Conform acesteia, persoanele juridice de drept public sau privat care pot solicita certificarea trebuie să fie organisme independente, inclusiv din punct de vedere financiar, de furnizorii de platforme online și de destinatarii serviciului oferit de furnizorii de platforme online, inclusiv de persoanele fizice sau entitățile care au transmis notificarea. Acestea trebuie să dispună de mijloacele și cunoștințele necesare pentru a evalua chestiunile legate de unul sau mai multe domenii specifice ale conținutului ilegal sau în ceea ce privește aplicarea și asigurarea respectării condițiilor generale de utilizare ale uneia sau mai multor tipuri de platforme online. Persoanele juridice interesate vor depune la ANCOM un formular-tip (disponibil la sediile ANCOM sau online aici) împreună cu toate documentele și dovezile prin care demonstrează că îndeplinesc condițiile prevăzute de Regulamentul privind serviciile digitale, cu clarificările aduse prin Decizia ANCOM nr. 337/2024. Pentru o bună cunoaștere a întregului proces de soluționare extrajudiciară a litigiilor, organismele întocmesc anual un raport privind numărul de litigii primite, durata medie de soluționare a acestora și eventualele deficiențe sau dificultăți întâmpinate în rezolvarea lor și îl transmit ANCOM. ANCOM certifică organismele de soluționare extrajudiciară a litigiilor pentru perioada solicitată, care nu poate depăși, conform Regulamentului privind serviciile digitale, cinci ani, cu posibilitatea reînnoirii la cerere, în anumite condiții. Decizia prevede și cazurile în care calitatea de organism de soluționare extrajudiciară a litigiilor poate înceta sau poate fi revocată. Soluționarea extrajudiciară a litigiilor inițiate împotriva furnizorilor de platforme online Decizia nr. 337/2024 prevede ca procedura de soluționare extrajudiciară a litigiului aplicată de către organismele certificate să fie clară, echitabilă și ușor accesibilă pentru utilizatori și platformele online. Totodată, procedura trebuie să fie gratuită sau disponibilă la un tarif simbolic pentru destinatarii serviciului. Pentru furnizorii de platforme online, tariful trebuie să fie unul rezonabil, ce nu poate depăși costurile suportate de organism. În ceea ce privește termenul de soluționare, organismele certificate trebuie să respecte termenul de 90 de zile calendaristice pentru punerea rezultatului la dispoziția părților sau maximum 180 de zile în cazul unui litigiu complex. Organismul certificat de soluționare extrajudiciară a litigiilor nu are competența de a le impune părților o soluție obligatorie cu privire la litigiu. Totul despre serviciile digitale ANCOM vine în sprijinul utilizatorilor în calitatea lor de destinatari ai serviciilor intermediare cu informații complete într-o secțiune dedicată serviciilor digitale. Totodată, pentru industrie, ANCOM a detaliat pe site-ul său atribuțiile coordonatorului de servicii digitale, obligațiile furnizorilor de servicii intermediare, drepturile destinatarilor serviciilor și normele stabilite prin Regulamentul privind serviciile digitale.

Tags: