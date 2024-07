AI. NEWS FEATURED STIRI TECH Zyxel – 3 motive cheie pentru care IMM-urile au nevoie de inteligență artificială în administrarea rețelelor Ionut Razvan Share







Se pare că inteligența artificială este pretutindeni unde te uiți. În ceea ce privește rețelele, există schimbări majore în ceea ce privește gestionarea și securitatea cibernetică, care pot simplifica operațiunile și pot micșora cheltuielile pentru IMM-uri. 1. Stăpâniți-vă sistemele fără un manual Indiferent dacă aveți sau nu o expertiză IT limitată, cunoașterea unui nou software sau găsirea de soluții la problemele rețelei dvs. poate fi un proces lung și dureros. Acum, instrumentele de gestionare a rețelei bazate pe inteligență artificială care utilizează limbajul natural oferă o opțiune radical mai simplă. De exemplu, platforma de rețea în cloud Nebula simplifică interacțiunea cu utilizatorul prin intermediul a două funcții bazate pe AI: “Intent” pentru căutări avansate și “Support” pentru asistență prin chat. “Intent” interpretează interogările dvs. cu privire la caracteristicile și setările Nebula pe care este posibil să întâmpinați dificultăți în a le găsi și oferă prompt linkuri către paginile relevante. Acest lucru vă ajută să vă familiarizați rapid cu platforma, facilitând procesul de învățare. Robotul de chat “Support” servește drept aliatul dumneavoastră pentru depanare, simplificând rezolvarea problemelor prin faptul că vă permite să puneți întrebări sau să descrieți problemele într-un limbaj de zi cu zi. De exemplu, dacă sunteți nedumerit de ce clienții nu pot găsi SSID-ul radio de 6GHz sau nu se pot conecta la sub-rețeaua LAN a firewall-ului, pur și simplu întrebați exact asta. Nebula va răspunde rapid cu soluții și linkuri către resurse online utile. 2. Folosiți automatizarea pentru a vă menține rețeaua în funcțiune Acolo unde AI începe să economisească timp și bani este cu sarcinile de rutină care pot fi automatizate. Integrarea învățării automate cu infrastructura cloud permite analiza în profunzime a unor cantități uriașe de date, automatizează răspunsurile pentru a spori eficiența, permite întreținerea predictivă și îmbunătățește gestionarea erorilor. Să luăm, de exemplu, provocarea de a identifica și diagnostica o conectivitate wireless slabă. Aceste probleme sunt adesea trecătoare și se rezolvă înainte ca personalul IT să poată investiga la fața locului; alteori, poate fi aproape imposibil să se ajungă la cauza principală, care poate fi o eroare DHCP, o problemă de roaming, interferențe de canal sau o duzină de alte lucruri. Wireless Health de la Nebula poate diagnostica și optimiza în mod automat calitatea wireless, evitând eforturile ample necesare de obicei. Aceasta este o caracteristică care schimbă regulile jocului, în special pentru cei cu resurse IT limitate, asigurând performanțe maxime ale rețelei prin abordarea preventivă a unor probleme precum interferențele de semnal sau defecțiunile hardware. Sau luați în considerare trecerea industriei hoteliere la IPTV pentru livrarea de conținut. Deși este rentabilă, aceasta se confruntă adesea cu probleme de performanță, cum ar fi pornirile lente și înghețarea imaginilor, din cauza unor configurații IPTV complexe, cum ar fi multicasting-ul. Instrumente precum Network Analytic Alert utilizează învățarea automată pentru a monitoriza și a emite avertismente pentru activități neregulate. Această abordare proactivă minimizează întreruperile de serviciu și rezolvă problemele mai rapid, asigurând o experiență de vizionare mai ușoară. 3. Profitați de inteligența artificială pentru o apărare cibernetică proactivă Organizațiile se confruntă în prezent cu o preocupare semnificativă în materie de rețele: securitatea cibernetică. Să luăm ca exemplu zona de retail. Asigurarea securității sistemului de puncte de vânzare (POS) este primordială – dar dificil de realizat atunci când personalul este deja ocupat. În mod similar, într-un mediu fabrică cu o cantitate mare de hardware de rețea, este crucial să depistați prompt orice comportament neobișnuit sau suspect pentru a menține continuitatea operațională. În mediul dinamic al amenințărilor de astăzi, rețelele au nevoie de informații despre amenințări care evoluează singure, care învață și se dezvoltă în fiecare secundă. Aceste sisteme învață, se adaptează și oferă soluții personalizate, trecând managementul rețelei de la reactiv la proactiv, necesitând în același timp mai puțină intervenție umană. Acum, este timpul să adoptați AI în gestionarea rețelei – aplatizând curbele de învățare, automatizând sarcinile de rutină și ridicând securitatea dvs. cibernetică la noi înălțimi.

