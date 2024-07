FEATURED MOBILE NETWORKS STIRI ANCOM avertizează asupra riscului de roaming involuntar în județele de graniță Ionut Razvan Share







În contextul călătoriilor de vară și al altor activități în zonele de graniță ale României, Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) atrage atenția utilizatorilor de servicii de telefonie mobilă asupra riscului de roaming involuntar în peste 350 de unități administrativ-teritoriale din județele de graniță. Intrarea în roaming involuntar poate genera costuri suplimentare semnificative pentru apeluri, mesaje și date mobile, chiar și în cazul în care utilizatorii nu au trecut efectiv granița. În conformitate cu Legea nr. 255/2023, ANCOM a identificat unitățile administrativ-teritoriale cu risc de roaming involuntar și a publicat lista acestora aici. Autoritatea va informa primăriile, consiliile județene și Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii despre UAT-urile incluse în lista cu risc de roaming involuntar pentru a lua măsurile administrative corespunzătoare impuse de legislația în vigoare. Ce este roamingul involuntar? Roamingul involuntar apare atunci când telefonul mobil se conectează automat la rețelele de telefonie mobilă din țările vecine în timp ce utilizatorii se află în zonele de graniță ale României. Această situație poate apărea atunci când semnalul rețelei de telecomunicații dintr-o țară vecină este semnificativ mai puternic decât cel al rețelei utilizatorului, în zonele cu acoperire slabă a rețelei utilizatorului final (semnal slab sau la limita de sensibilitate) sau în cazurile de indisponibilitate temporară a semnalului din rețeaua utilizatorului final (de exemplu, din cauza unor incidente sau lucrări programate). Principalul risc asociat cu roamingul involuntar constă în faptul că acesta generează costuri suplimentare, utilizatorii putând fi taxați cu tarife de roaming internațional pentru apeluri, mesaje și date mobile, chiar dacă nu au trecut efectiv granița. Zonele cu risc Atenție! În special la granița cu Republica Moldova, Serbia și Ucraina costurile suplimentare pot fi substanțiale, deoarece în aceste țări, care nu sunt membre UE, nu se aplică tarifele de roaming reglementate la nivelul Uniunii. ANCOM a identificat 356 de unități administrativ-teritoriale cu risc de roaming involuntar, situate în județele de graniță: Mehedinți – 33 UAT-uri, Timiș – 31 UAT-uri, Botoșani – 29 UAT-uri, Satu Mare – 28 UAT-uri, Bihor – 26 UAT-uri, Iași – 22 UAT-uri, Dolj – 21 UAT-uri, Caraș-Severin – 19 UAT-uri, Suceava – 19 UAT-uri, Giurgiu – 15 UAT-uri, Arad – 15 UAT-uri, Constanța – 13 UAT-uri, Călărași – 13 UAT-uri, Vaslui – 13 UAT-uri, Tulcea – 13 UAT-uri, Galați – 11 UAT-uri, Maramureș – 11 UAT-uri, Teleorman – 14 UAT-uri și Olt – 10 UAT-uri. Harta Aisemnal.ro Pentru a evalua riscul de roaming involuntar și pentru a verifica nivelul de semnal din România, ANCOM recomandă utilizarea hărții interactive disponibile pe Aisemnal.ro. Această platformă reflectă acoperirea cu semnal mobil pentru tehnologiile 2G, 3G și 4G pentru fiecare dintre operatorii mobili activi pe piața din România. Harta urmează să fie actualizată în ultimul trimestru al acestui an și permite utilizatorilor să identifice cu precizie locațiile cu semnal puternic și să ia măsuri preventive pentru a evita conectarea automată la rețele străine, care poate genera costuri suplimentare. Recomandări pentru utilizatori Pentru a evita costurile suplimentare asociate cu roamingul involuntar, ANCOM recomandă utilizatorilor: să selecteze manual rețeaua de telefonie mobilă pentru a evita conectarea automată la o rețea străină.

să verifice setările de roaming ale telefonului și să dezactiveze roamingul de date în zonele de graniță.

să monitorizeze mesajele de bun venit primite de la operatorii străini care informează despre activarea roamingului.

primite de la operatorii străini care informează despre activarea roamingului. să verifice tarifele de roaming aplicabile la operatorul lor de telefonie mobilă pentru a anticipa costurile posibile. Ce trebuie să facă utilizatorii dacă sunt afectați de costuri suplimentare? Dacă utilizatorii observă că au fost taxați pentru roaming involuntar, trebuie să contacteze imediat serviciul de relații cu clienții al operatorului de telefonie mobilă pentru clarificări. În cazul în care problema nu este rezolvată, utilizatorii pot adresa o plângere către ANCOM, conform pașilor descriși aici. Mai multe informații sunt disponibile pe site-ul InfoCentru ANCOM la secțiunea Roaming involuntar (de graniță) și pe harta interactivă Aisemnal.ro.

