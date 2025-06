FEATURED MOBILE NETWORKS STIRI DSA: Cum poți reclama încălcări ale obligațiilor furnizorilor de servicii digitale Ionut Razvan Share







Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) informează utilizatorii de servicii digitale despre modul în care pot sesiza la ANCOM posibile încălcări ale Regulamentului privind serviciile digitale. Obligațiile furnizorilor de servicii digitale Regulamentul privind serviciile digitale impune furnizorilor acestor servicii o serie de obligații, care au drept scop crearea unui mediu online sigur, transparent și echitabil pentru utilizatori. Printre acestea se numără: desemnarea unui punct unic de contact pentru comunicarea cu destinatarii (utilizatorii) serviciilor;

publicarea termenilor și condițiilor de utilizare a serviciilor într-un limbaj clar, simplu, inteligibil și lipsit de ambiguitate, într-un format ușor accesibil și care poate fi citit automat; termenii și condițiile trebuie să includă politicile, procedurile, măsurile și instrumentele utilizate în scopul moderării conținutului;

instituirea unor mecanisme care să permită oricărui utilizator al serviciilor să notifice conținutul ilegal;

furnizarea oricărui utilizator al serviciului afectat a unei expuneri de motive clare și specifice pentru restricțiile impuse, pe motiv că informațiile constituie conținut ilegal sau sunt incompatibile cu condițiile generale de utilizare;

accesul utilizatorilor serviciului la un sistem intern eficace de soluționare a plângerilor. Lista completă a obligațiilor furnizorilor de servicii digitale – denumiți, în contextul Regulamentului privind serviciile digitale, furnizori de servicii intermediare – este disponibilă aici. Rolul ANCOM Potrivit Regulamentului european privind serviciile digitale și a normei naționale, ANCOM este autoritatea cu rol de coordonator al serviciilor digitale (DSC) la nivel național. În această calitate, ANCOM este responsabilă de verificarea respectării obligațiilor ce cad în sarcina furnizorilor de servicii intermediare stabiliți în România. Reamintim că serviciile intermediare sunt considerate serviciile de simplă transmitere (mère conduit), serviciile de „stocare în cache” (caching) și serviciile de găzduire (hosting). Ce și unde reclami În cazul în care un utilizator de servicii digitale observă o posibilă încălcare a obligațiilor unui furnizor de astfel de servicii, în temeiul art. 53 din Regulamentul privind serviciile digitale, acesta poate depune o plângere la ANCOM, utilizând formularul dedicat. În calitate de DSC, Autoritatea primește, analizează, soluționează și, după caz, redirecționează către coordonatorii serviciilor digitale din alte state membre ale Uniunii Europene plângerile admisibile conform Deciziei ANCOM cu nr. 335 privind stabilirea procedurii de soluționare a plângerilor privind serviciile digitale. Sesizările referitoare la conținutul ilegal în mediul online nu sunt soluționate de către ANCOM, în calitatea sa de DSC, ci de către autoritățile relevante, adică acele autorități care au atribuții de supraveghere și control pe un anumit domeniu. Important! Pentru a putea analiza eficient plângerile referitoare la încălcări ale Regulamentului, ANCOM recomandă utilizatorilor ca acestea să fie documentate temeinic, însoțite de dovezi concludente pentru fiecare pas întreprins. Este obligatorie furnizarea datelor necesare identificării furnizorului de servicii intermediare reclamat, precum denumire, adresă/sediu, URL-ul paginii de internet a furnizorului sau a oricăror altor informații deținute de petiționar.

Tags: