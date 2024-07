FEATURED SMARTPHONES STIRI OnePlus prezintă noile device-uri AI Ionut Razvan Share







OnePlus invită fanii brandului la cel mai mare eveniment al său din România, din ultimii ani, care va avea loc pe 31 iulie, în București. Lansarea locală a noului smartphone OnePlus Nord 4 reunește, în premieră, experții în domeniu, consumatorii și comunitatea sa, într-un cadru mai puțin anticipat. Participarea se realizează prin completarea, în prealabil, a unui formular disponibil pe site-ul companiei, urmând ca norocoșii să fie contactați de echipa OnePlus în vederea confirmării finale. Preț și disponibilitate OnePlus Nord 4 va fi disponibil cu 16 GB RAM și 512 GB spațiu de stocare în Romania, în primă fază, în două culori: Obsidian Midnight și Oasis Green. Vânzările OnePlus Nord 4 vor începe din 8 august, iar precomenzile au luat startul din 16 iulie, prin intermediul www.oppostore.ro dar și al partenerilor autorizați Altex și EMAG. Oferte și reduceri Prețul recomandat de producător este 2.999,99 lei iar OnePlus Nord 4 (16GB + 512GB) este disponibil într-un pachet special de precomandă ce constă în telefon + Căști True Wireless OnePlus Buds 3 Pro + card cadou/voucher/puncte sau alte surprize până la data de 7 August.

