FEATURED SMARTPHONES STIRI OnePlus lansează flagship-ul OnePlus 13 Ionut Razvan Share







OnePlus, unul dintre liderii globali în tehnologie, a lansat ieri, 7 Ianuarie, noile sale smartphone-uri flagship din seria OnePlus 13. Continuând să livreze fanilor experiențe excepțional de rapide și fluide, seria OnePlus 13 îmbină inovația de ultimă generație cu un accent rafinat pe tehnologia centrată pe utilizator, stabilind noi standarde pentru un standard flagship de nivel superior. Primul telefon dezvăluit din noua serie este OnePlus 13. Acesta se remarcă printr-un design subțire, un layout elegant al camerei și trei noi culori uimitoare: Black Eclipse, Arctic Dawn și Midnight Ocean. Midnight Ocean este primul telefon care include piele vegană din microfibră, oferind o senzație luxoasă la atingere, alături de o rezistență remarcabilă la coroziune și zgârieturi. Versiunea Arctic Dawn introduce, premieră în industrie, un înveliș pe bază de sticlă pe întreaga suprafață a spatelui ce oferă un touch confortabil, mătăsos și o suprafață rezistentă la amprente pentru un aspect impecabil. De asemenea, OnePlus 13 este primul dispozitiv al brandului ce obține atât certificarea IP68, cât și IP69, devenind un partener ideal pentru utilizatorii care caută o rezistență excepțională în dispozitivele de zi cu zi. Pe lângă designul său de top în industrie, OnePlus 13 impresionează și prin performanță, fiind alimentat de puternica platformă mobilă Qualcomm Snapdragon 8 Elite, capabilă să gestioneze cu ușurință cele mai solicitante sarcini. OnePlus 13 va fi, de asemenea, primul smartphone din lume cu un display evaluat A++ de către DisplayMate, marcând o nouă eră în tehnologia ecranelor prin redefinirea clarității, luminozității și vibrației culorilor. Display-ul ProXDR include o rezoluție 2K, o rată variabilă de refresh între 1 și 120 Hz, tehnologie de dimming PWM de înaltă frecvență și o luminozitate maximă de 4500 de nits. Acest lucru permite afișarea unor culori vii și autentice, o vizibilitate clară și un confort fără precedent în orice condiții, fie într-o cameră întunecată, fie sub lumina puternică a soarelui. În combinație cu tehnologia sofisticată de atingere inclusă în acest flagship, noua serie OnePlus este proiectată pentru a oferi utilizatorilor o experiență fluidă și intuitivă. Modelele din seria OnePlus 13 sunt alimentate de noul OxygenOS 15, care integrează funcții AI avansate menite să ofere o experiență mai ușoară, mai inteligentă și mai fluidă. Aceste îmbunătățiri AI sunt aplicate în zone esențiale ale dispozitivelor, simplificând interacțiunile zilnice, sporind productivitatea și stimulând creativitatea. Printre cele mai importante funcții se numără Intelligent Search, care permite căutarea în fișierele locale folosind solicitări naturale, eliminând necesitatea deschiderii sau citirii manuale a fișierelor lungi, și instrumentele fotografice alimentate de AI, care îmbunătățesc sarcinile zilnice și reflectă angajamentul OnePlus pentru progrese AI relevante și centrate pe utilizator. Odată cu lansarea seriei OnePlus 13, 7 ianuarie marchează și un moment semnificativ pentru OnePlus—cea de-a 11-a aniversare. Această aniversare nu este doar un moment de reflecție, ci și o celebrare a spiritului Never Settle care a definit brandul încă de la începuturile sale, precum și a comunității puternice care stă la baza excelenței. Prin videoclipul „All Eyes Ahead”, OnePlus a evidențiat numeroșii exploratori din ultimii 11 ani care au transformat inspirația în realitate și au împins constant limitele posibilului. OnePlus onorează fiecare profesionist care a contribuit la creșterea sa, celebrând spiritul colectiv care ne propulsează înainte. Preț și disponibilitate OnePlus 13 va fi disponibil în România cu 16 GB RAM și 512 GB spațiu de stocare. Vânzările OnePlus 13 au început din 7 ianuarie, prin intermediul partenerilor autorizați Altex, Digi, Emag si oppostore.ro. Noul model dispune și de o perioadă promoțională cuprinsă între 7 ianuarie și 4 februarie 2025. Oferta specială constă în pachetul format din OnePlus 13 (16GB RAM + 512GB stocare) si OnePlus Watch 2R la un preț promoțional de 5999,99 lei (RRP), plus extra beneficii la parteneri.

Tags: