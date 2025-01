ENTERTAINMENT Games STIRI MSI prezintă la CES 2025 noua gamă de laptopuri echipate cu NVIDIA GeForce RTX 50 Ionut Razvan Share







MSI, unul dintre cele mai importante branduri de laptopuri premium la nivel mondial, a prezentat la CES 2025 cea mai recentă gamă de laptopuri, echipate cu GPU-uri pentru laptop NVIDIA® GeForce RTX™ 50 Series, asociate cu cele mai recente procesoare Intel® Core™ Ultra Series 2, AMD Ryzen™ 9000 Series și AMD Ryzen™ AI 300 Series. MSI a anunțat modelul exclusiv Titan 18 HX Dragon Edition Norse Myth, cu un design desenat manual cu rune nordice, care îmbină mitologia nordică cu performanțele extreme în jocuri. Seriile Titan, Raider și Vector recent reînnoite oferă specificații de top pentru cei care urmăresc performanțe extreme. Linia seriei Stealth cu PC-uri Copilot+ cu procesor AMD Ryzen™ AI seria 300 AI este potrivită pentru utilizatorii care caută laptopuri alimentate cu AI. În plus, MSI a anunțat seriile de înaltă performanță Crosshair și Pulse cu cea mai recentă serie NVIDIA GeForce RTX 50, oferind utilizatorilor opțiuni versatile pentru a-și satisface diversele nevoi de performanță. Cu soluții AI exclusive și designuri termice inovatoare, MSI continuă să ofere cea mai bună experiență, combinând tehnologia de ultimă oră cu performanțe excepționale. “Suntem încântați să anunțăm o gamă variată de noi laptopuri revoluționare MSI pentru utilizatorii noștri finali, asigurându-ne că nevoile lor sunt satisfăcute, indiferent dacă sunt în căutarea unor performanțe excepționale sau a unor caracteristici bazate pe inteligență artificială“, a declarat Eric Kuo, Executive Vice President & NB BU GM al MSI. “Cu cea mai recentă gamă, MSI continuă să redefinească inovațiile, asigurându-se că există întotdeauna un laptop MSI gata să vă capaciteze călătoria.” Dezlănțuirea performanțelor de gaming și AI de ultimă generație cu seria NVIDIA GeForce RTX 50 Propulsate de NVIDIA Blackwell, GPU-urile GeForce RTX™ Seria 50 aduc gamerilor și creatorilor capacități care schimbă complet jocul. Echipată cu un nivel masiv de putere AI, seria RTX 50 permite noi experiențe și o fidelitate grafică de nivel următor. Multiplicați performanța cu NVIDIA DLSS 4, generați imagini la o viteză fără precedent și dezlănțuiți creativitatea cu NVIDIA Studio. În plus, accesați microserviciile NVIDIA NIM – modele AI de ultimă generație care permit entuziaștilor și dezvoltatorilor să construiască asistenți AI, agenți și fluxuri de lucru cu performanțe de vârf pe sistemele NIM-ready. Laptopuri MSI de înaltă performanță echipate cu procesoare Intel® Core Ultra Series 2 și AMD Ryzen™ AI 300 / Ryzen 9000 pentru performanțe excepționale în jocuri și AI Linia cuprinzătoare de laptopuri de înaltă performanță MSI include procesoare Intel® Core Ultra 200HX și 200H, care oferă un design cu până la 24 de nuclee și un motor AI NPU integrat, oferind un plus de performanță de peste 15% comparativ cu predecesorii lor. MSI prezintă, de asemenea, gama sa versatilă de laptopuri echipate cu AMD, propulsate de seria AMD Ryzen™ 9000 HX, inclusiv Ryzen™ 9955HX3D, oferind gamerilor un avantaj semnificativ și o experiență de joc îmbunătățită. În plus, noua gamă AMD include procesoarele din seria Ryzen™ AI 300, oferind NPU de ultimă generație cu până la 50 TOPS de capabilități AI avansate. Cu o eficiență de ultimă oră, aceste procesoare sunt ideale pentru utilizatorii axați pe performanță și sustenabilitate Inovații revoluționare pentru îmbunătățirea performanței și a experienței utilizatorului MSI prezintă noul său design termic de răcire inovator, cu SSD cu răcire dedicată. Acest sistem de răcire SSD reduce temperatura maximă a SSD-urilor PCIe Gen 5 cu până la 10°C. Acest lucru asigură o performanță stabilă, viteze ridicate susținute și un transfer de date fiabil, chiar și în condiții de volum mare de lucru. Pentru a crește și mai mult performanțele de stocare, MSI introduce Super RAID 5, care combină SSD-urile Gen5 și Gen4 pentru o viteză de citire impresionantă de până la 18.000MB/s, asigurând accesul neîntrerupt la date și timpi de încărcare ultra-rapizi pentru cele mai solicitante aplicații.

Tags:

Previous Article OnePlus lansează flagship-ul OnePlus 13