HONOR Magic7 Lite: pe primul loc în materie de performanță a bateriei







HONOR, furnizorul global de dispozitive inteligente, anunță cu mândrie că HONOR Magic7 Lite a obținut prestigiosul DXOMARK Battery Gold Label 2025, cu un scor remarcabil de 164 de puncte. Este plasat în top, alături de HONOR X9C, setând noi standarde de calitate pentru capacitățile de încărcare și energie optimizată. HONOR Magic7 Lite: durată excepțională de viață a bateriei HONOR Magic7 Lite este primul smartphone din industrie dotat cu o baterie de 6600mAh Silicon-Carbon, cea mai mare capacitate disponibilă pe piață, stabilind astfel noi standarde în industrie. Punctele forte conform DXOMARK În comparație cu alte dispozitive din segmentul Avansat, HONOR Magic7 Lite prezintă o durată de viață excepțională a bateriei și un grad ridicat de optimizare, ieșind pe primul loc la aceste teste;

Durata de viață a bateriei înainte de încărcare: 128 ore de utilizare limitată / 89 ore de utilizare moderată / 55 ore de utilizare intensă HONOR Magic7 Lite: durabilitate îmbunătățită Bateria este prevăzută cu un strat de protecție de nivel „Armour” și un strat de siguranță avansat, care, alături de sistemul HONOR Power Management, asigură izolarea electrozilor chiar și în cele mai extreme condiții. În plus, tehnologia AI permite menținerea apelurilor continue timp de până la 50 de minute, chiar și atunci când bateria ajunge la doar 2%. Datorită tehnologiei HONOR SuperCharge de 66W, reîncărcarea este rapidă, prelungind semnificativ timpul de utilizare. Punctele forte conform DXOMARK S-a remarcat performanța la încărcare mulțumită încărcătorului de 66W

HONOR Magic7 Lite a ajuns la 80% în aproximativ 42 minute și a recuperat aproximativ 7 ore de autonomie în doar 5 minute de încărcare HONOR Magic7 Lite: video și jocuri HONOR Magic7 Lite este dotat cu un ecran OLED Eye-Comfort de 6,78 inchi care redă 1,07 miliarde de culori și o rezoluție de 1,5K, oferind imagini vibrante și detalii uimitoare pentru o experiență de vizualizare captivantă. Dispozitivul oferă o autonomie remarcabilă pentru întreaga zi, asigurând până la 48,4 ore de streaming muzical și 25,8 ore de redare video online cu o singură încărcare. Punctele forte conform DXOMARK HONOR Magic7 Lite s-a clasat în top pentru eficiență, grație curentului scăzut de descărcare în fiecare scenariu individual de testare, în special pentru redare video și jocuri

Bateria suportă până la 15 ore și 25 minute de jocuri până să fie necesar un ciclu întreg de încărcare Utilizatorii HONOR Magic7 Lite beneficiază acum de planul exclusiv HONOR Care+Screen Protection În perioada 1 ianuarie – 15 februarie, consumatorii pot beneficia de o garanție extinsă HONOR Care+, care oferă un serviciu de reparare gratuită a ecranului, valabil o singură dată, pe o durată de șase luni. În cazul unor daune accidentale, precum crăpături cauzate de coliziuni, căderi sau presiuni exercitate accidental, clienții vor achita doar o taxă de service de până la 200 lei, fără costuri suplimentare pentru piesele de schimb (oferta finală va fi stabilită conform politicii Centrului de Service Autorizat HONOR). Activarea serviciului HONOR Care+ este rapidă și simplă, putând fi realizată prin aplicația My HONOR imediat după prima pornire a dispozitivului. Acest beneficiu reflectă încrederea producătorului în calitatea și durabilitatea produselor HONOR. Pentru mai multe detalii, vizitați https://www.honor.com/ro/support/screen-protection/. Culoare, preț și disponibilitate HONOR Magic7 Lite este disponibil la toți partenerii începând cu 17 ianuarie 2025, în două variante de culoare: Purple (Titanium Purple) și Black (Titanium Black). Magic7 Lite varianta 8+256GB , va fi disponibilă pentru achiziție la prețul recomandat de 799 lei

, va fi disponibilă pentru achiziție la prețul recomandat de Magic7 Lite varianta 8+512GB, va fi disponibilă pentru achiziție la prețul recomandat de 999 lei

