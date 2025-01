FEATURED SMARTPHONES STIRI POCO prezintă seria POCO X7 Ionut Razvan Share







POCO, brand de tehnologie lider printre tinerii pasionați de tehnologie, prezintă astăzi POCO X7 Pro, POCO X7 și un POCO X7 Pro special – Iron Man Edition, în seria X, depășind în continuare limitele practicității, durabilității și stilului, cu o experiență fără precedent pentru cei care caută performanțe tehnologice. „Seria POCO X7 stabilește noi puncte de referință în îmbinarea tehnologiei de înaltă performanță cu designul unic, de impact”, declară Angus Ng, Head of Product Marketing, POCO Global. „Fie că este vorba de exclusivul POCO X7 Pro – Iron Man Edition, care iese în evidență prin designul său îndrăzneț și dinamic, inspirat de supereroul emblematic, puterea de vârf a POCO X7 Pro sau versatilitatea completă a lui POCO X7, obiectivul nostru este de a oferi o experiență care este atât puternică, cât și personală, ce permite utilizatorilor să profite la maximum de dispozitivele lor”. Performanță de nivel flagship În centrul POCO X7 Pro se află procesorul emblematic Dimensity 8400-Ultra, marcând debutul la nivel global drept cel mai puternic chipset din seria X. Construit pe procesorul avansat de 4 nm de la TSMC și designul All-Big-Core de top, Dimensity 8400-Ultra realizează un câștig de eficiență energetică de ultimă oră – 54%¹ de la CPU și 70%¹ de la GPU – și 50%² creșterea performanței AI în comparație cu predecesorul său. Împreună, aceste îmbunătățiri fac POCO X7 Pro compact și eficient din punct de vedere energetic, în categoria sa. POCO X7 Pro aduce, de asemenea, cel mai recent Xiaomi HyperOS 2³, oferind o actualizare revoluționară de la sistemul de bază la designul UI. Acest sistem îmbunătățit oferă o experiență de utilizator mai rapidă, mai inteligentă și mai fluidă. Alimentat de Xiaomi HyperOS 2 și Dimensity 8400-Ultra, POCO X7 Pro dispune de WildBoost Optimization 3.0 îmbunătățit, care folosește un algoritm intern pentru a oferi o rată de cadre mai stabilă, o stabilitate îmbunătățită a conexiunii, efecte sonore captivante și o grafică uimitoare chiar și în titlurile solicitante cum ar fi Genshin Impact la 1,5K AI super rezoluție⁴, ducându-vă experiența de joc un nou nivel. Pentru a satisface și mai mult jucătorii înrăiți, designul reînnoit al interfeței de utilizare întărește puterea dispozitivului. POCO X7 Pro este echipat cu Tehnologia LiquidCool 4.0 pentru a menține componentele reci, sub presiune. Dispunând de o zonă de răcire foarte mare de 5000 mm²⁵, sistemul POCO 3D IceLoop separă eficient vaporii și lichidul. Mai mult, o structură 3D special concepută în jurul procesorului ajută la disiparea optimizată a căldurii, ceea ce duce la o eficiență de trei ori mai sporită decât camera de vapori tradițională⁶. POCO X7, pe de altă parte, rulează prin puternicul Dimensity 7300-Ultra pentru o eficiență puternică a puterii. Cu un scor AnTuTu de 704.404⁷, se descurcă cu ușurință în sarcini mari consumatoare de energie, cum ar fi jocurile și procesarea video. POCO X7 acceptă, de asemenea, extinderea memoriei RAM de până la 24 GB⁸, permițând multitasking mai fluid și performanță îmbunătățită. Durată de viață extinsă, cu baterie și încărcare inovatoare POCO X7 Pro și POCO X7 sunt concepute pentru a ține pasul cu cei mai pretențioși utilizatori, oferind putere fiabilă și de lungă durată pentru utilizare pe tot parcursul zilei. POCO X7 Pro preia conducerea cu bateria sa de 6000 mAh (typ)⁹ – cea mai mare capacitate a bateriei din istoria mărcii¹º – care oferă până la 14,5¹¹ ore de utilizare continuă. Împreună cu 90 W¹² HyperCharge, poate trece de la 0 la 100% în doar 42¹³ minute, asigurând timpi de nefuncționare minimi și menținând utilizatorii alimentați, chiar și în cele mai aglomerate zile. POCO X7, cu bateria sa de 5110mAh (typ)¹⁴, oferă, de asemenea, o rezistență impresionantă. Încărcarea sa turbo de 45 W¹⁵ asigură utilizatorilor o reîncarccare rapidă pentru a revini la rutina lor fără întrerupere. Ambele dispozitive sunt proiectate pentru longevitate, păstrând peste 80%¹⁶ capacitatea bateriei chiar și după 1600 de cicluri de încărcare, oferind fiabilitate și performanță pe termen lung. Dincolo de capacitate, seria POCO X7 își propune să ofere experiențe de încărcare mai sigure și mai inteligente, grație Smart Charging Engine. Noua încărcare Perceptive poate ajusta automat viteza de încărcare și controlul temperaturii în funcție de utilizare. În plus, ambele dispozitive sunt proiectate să reziste la condiții extreme dincolo de utilizarea zilnică. POCO X7 Pro acceptă încărcarea la temperaturi de până la -25°C¹¹, în timp ce POCO X7 poate efectua apeluri vocale la -10℃ timp de până la 24¹¹ ore și standby timp de 66¹¹ ore. Elegant, subțire, dar puternic Seria POCO X7 combină perfect tehnologia avansată de afișare cu designul sofisticat și durabilitatea robustă. POCO X7 Pro și POCO X7 dispun de un ecran AMOLED CrystalRes 1.5K 120Hz de 6,67 inchi cu 68 de miliarde de culori pentru imagini bogate și vibrante, oferind luminozitate maximă de 3200¹⁷ și, respectiv, 3000¹⁸ nits, pentru o vizibilitate clară în condiții de exterior luminoase. Datorită ratei de eșantionare instantanee de 2560 Hz¹⁹ și a celei de atingere la super-rezoluție de 16 ori îmbunatățită, dispozitivele oferă o experiență neîntreruptă și mai receptivă. În același timp, acest afișaj Wet Touch îmbunătățit asigură o recunoaștere fiabilă a atingerii chiar și atunci când mâinile sunt umede sau uleioase accidental. Cu triple certificări TÜV Rheinland²º, ambele dispozitive sunt concepute pentru a menține confortul ochilor în timpul utilizării prelungite. POCO X7 Pro este elegant, dar și puternic, iar designul îmbină eleganța minimalistă cu liniile inspirate de circuite de curse și curbele Bézier fluide, completate de un design cu inel dublu turbo. Varianta Galben aduce o culoare dual-ton și o textură dual-ton. POCO X7 lansează și primul afișaj curbat 3D al mărcii, îmbunătățind experiența de prindere pe orizontală și pe verticală. Disponibil în nuanțe sofisticate, cum ar fi negru, cu un spate din piele vegană, POCO X7 atinge echilibrul perfect între estetica sportivă și eleganța rafinată. Pentru o protecție îmbunătățită a ecranului, POCO X7 Pro dispune de un Corning® Gorilla® Glass 7i incredibil de dur, care a îmbunătățit de două ori²¹ rezistența la zgârieturi și rezistența la cădere. Între timp, POCO X7 este protejat de Corning® Gorilla® Glass Victus® 2, oferind o rezistență mai bună la cădere cu 55%²². Ambele telefoane au, de asemenea, un rating IP68²³ pentru rezistență la praf și apă – oferind protecție îmbunătățită cu rezistență la apă de până la 1,5 metri timp de 30 de minute. POCO X7 are în plus o structură de amortizare inovatoare pentru a-și spori rezistența la impact. Cu calitatea sa robustă de construcție, seria POCO X7 este proiectată să reziste la uzura de zi cu zi. Creativitate dezlănțuită, cu sistemul de cameră de nivel profesional Seria POCO X7 îmbunătățește fotografia de smartphone, prin configurarea avansată a camerei. Atât POCO X7 Pro, cât și POCO X7 au o cameră principală Sony IMX882 de 50MP cu OIS de calitate emblematică, oferind cu 65%²⁴ mai multă absorbție de lumină pentru fotografii mai clare și mai vibrante – chiar și în condiții de lumină slabă. POCO X7 adaugă, de asemenea, versatilitate cu obiectivul său macro de 2 MP, perfect pentru fotografii complexe complexe. Pentru cei care iubesc să facă selfie-uri, ambele modele sunt dotate cu o cameră frontală de 20 MP, care oferă imagini clare și detaliate, ce scot în evidență fiecare fotografie. Pentru a oferi o experiență mai bună de fotografiere a portretelor, ambele modele utilizează algoritmi AI îmbunătățiți care permit utilizatorilor să creeze portrete uimitoare cu un efect bokeh natural. Pentru a capta expresii faciale definite, POCO X7 dispune de un mod Golden Portrait de 46 mm, în timp ce POCO X7 Pro introduce distanțe focale duble de 26 mm și 35 mm. Cu seria POCO X7, realizarea de fotografii grozave este doar începutul. Seria integrează, de asemenea, o suită de funcții inovatoare pentru a vă îmbunătăți experiența de fotografie. Pentru momente pline de acțiune, Fotografii dinamice²⁵ îți aduce fotografiile la viață prin mișcare. UltraSnap²⁶ de pe POCO X7 Pro asigură capturi clare ale obiectelor aflate în mișcare rapidă și minimizând neclaritatea mișcării. În plus, funcțiile inovatoare bazate pe inteligență artificială fac editarea și îmbunătățirea fotografiilor printr-o simplă atingere. Cel mai recent AI Erase Pro²⁷ vă permite să eliminați trecătorii nedoriți pentru fotografii impecabile, în timp ce AI Image Expansion²⁷ ajută la salvarea imaginilor slab compuse. În plus, AI Film simplifică procesul de creare a videoclipurilor scurte cinematografice. Atât POCO X7 Pro, cât și POCO X7 excelează în videografie, asigurând filmări stabile chiar și în situații cu mișcare rapidă sau agitate. POCO X7 acceptă înregistrarea video 4K la 30fps, în timp ce POCO X7 Pro o intensifică cu 4K la 60fps, surprinzând fiecare detaliu cu stabilizare duală OIS și EIS²⁸. POCO X7 Pro oferă modul Director și înregistrare video pe 10 biți pentru mai multă libertate creativă, punând la îndemână instrumente de gradare și editare a culorilor la nivel profesional. Experiențe inteligente alimentate de GenAI avansat Cu GenAI²⁹ în centrul său, POCO X7 Pro crește productivitatea și creativitatea de zi cu zi cu instrumente inteligente bazate pe inteligență artificială. Funcții precum AI Interpreter³º depășesc barierele lingvistice pentru o comunicare fluidă în întâlniri și apeluri. AI Notes³º și AI Recorder³º ajută la capturarea și rezumarea punctelor cheie din conținutul audio cu traducere în timp real, asigurând interacțiuni precise între limbi. În plus, atât POCO X7, cât și POCO X7 Pro vin cu aplicația Google Gemini³¹. Conversați cu Gemini, asistentul dvs. AI de la Google. Obțineți ajutor pentru scriere, brainstorming, învățare și multe altele. POCO x Marvel: Aspirațiilor eroice alimentate de performanțe de neegalat Prin angajamentul său de a oferi fanilor performanțe de ultimă oră, POCO duce lucrurile mai departe cu POCO X7 Pro – Iron Man Edition, o colaborare cu Marvel care îmbină tehnologia avansată cu spiritul ingeniozității lui Tony Stark. Această ediție specială întruchipează filozofia mărcii POCO, îmbinând performanța puternică cu estetica îndrăzneață. Panoul din spate al lui POCO X7 Pro – Iron Man Edition este o operă de artă, prezentând un relief 3D îmbunătățit cu detalii din platină, unde casca emblematică a lui Iron Man și Arc Reactor ocupă centrul. Prin exteriorul uimitor al accentelor metalice aurii și tonuri de roșu intens, dispozitivul oglindește schema de culori emblematică Iron Man, curgând într-o interfață de utilizare captivantă care transportă utilizatorii în lumea lui Stark cu margini roșii ale aplicației. POCO X7 Pro – Iron Man Edition oferă nu doar un smartphone, ci și puterea și precizia ingineriei lui Stark, încapsulând viziunea POCO asupra performanței în nucleul său. Disponibilitate POCO X7 Pro – Iron Man Edition va fi disponibil în varianta 12GB+512GB. *Disponibilitatea poate varia în funcție de țară/regiune, puteți consulta site-uri web terțe pentru mai multe opțiuni de cumpărare. POCO X7 Pro va fi disponibil în trei variante de culoare: negru, verde și galben. Acesta va fi disponibil în trei variante: 8GB+256GB, 12GB+256GB și 12GB+512GB. *Spațiul de stocare disponibil și RAM sunt mai mici decât memoria totală din cauza stocării sistemului de operare și a software-ului preinstalat pe dispozitiv. POCO X7 este disponibil în trei variante de culoare: argintiu, verde și negru. Acesta va fi disponibil în variantele 8GB + 256GB și 12GB + 512GB.

