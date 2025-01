Lenovo redefinește tehnologia pentru segmentul business la CES 2025, cu inovații și soluții bazate pe AI

La CES® 2025, Lenovo a prezentat o gamă impresionantă de soluții pentru segmentul business bazate pe inteligența artificială, concepute pentru a redefini spațiul de lucru modern. Cele mai importante anunțuri includ Lenovo ThinkPad X9 Aura Edition, având un design nou, inovatorul ThinkBook Plus Gen 6, cu ecran rulabil, și cele mai recente desktop-uri comerciale de înaltă performanță, ThinkCentre M90a Pro Gen 6 și ThinkCentre neo 50q QC, echipat cu Snapdragon. De asemenea, Lenovo a prezentat noua generație de monitoare ThinkVision P Series și un ecosistem complet de accesorii inteligente, concepute pentru a crește productivitatea și a oferi mai multă conectivitate. În completarea acestora, Lenovo a prezentat o serie de inovații proof-of-concept care depășesc limitele tehnologiei, oferind o perspectivă asupra viitorului soluțiilor inteligente și flexibile pentru segmentul business.

Lenovo prezintă noua generație de ThinkPad, ThinkPad X9 Aura Edition

Lenovo lansează ThinkPad X9 14 și X9 15 Aura Editions, cele mai noi laptopuri de business premium concepute pentru profesioniști, de la prosumatori la întreprinderi mici și mijlocii și până la corporații. Echipate cu procesoare Intel® Core™ Ultra, aceste PC-uri Copliot+ de ultimă generație sunt îmbunătățite cu inteligență artificială, fiind destinate utilizatorilor orientați către performanță și profesioniștilor creativi care îmbină platforme puternice și eficiente precum Intel și Windows 11, oferind experiențe personalizate bazate pe inteligența artificială și un design excepțional, complet nou. ThinkPad X9 oferă setul de instrumente ideal pentru utilizatorii care lucrează în mediul hibrid de astăzi, care au nevoie de performanță ridicată, fiabilitate garantată și productivitate fără întreruperi.

Seria ThinkPad X9 vine cu un nou design contemporan sofisticat, care îmbină eleganța cu inovația practică pe care clienții ThinkPad o așteaptă. Fabricate din aluminiu premium reciclat în proporție de 50%, modelele X9 14 și X9 15 prezintă un profil elegant și ultra-subțire, care nu este doar impresionant din punct de vedere vizual, ci dispune de un capac inferior cu muchii metalice, elegant și practic atunci când dispozitivul este transportat. La fel ca toate laptopurile ThinkPad, modelele X9 sunt extrem de rezistente, fiind testate conform standardelor MIL-SPEC 810H3 și proiectate pentru a face față exigențelor de utilizare profesională de zi cu zi. Acest design meticulos prezintă un „engine hub” unic, un spațiu simplificat pentru componentele critice și pentru conexiuni care optimizează răcirea și performanța, permițând o productivitate extinsă fără a sacrifica aspectul subțire al dispozitivului.

Fiecare element al seriei ThinkPad X9 reflectă accentul pus de Lenovo pe îmbunătățirea experienței utilizatorului. Noul design „engine hub” încorporează porturi Thunderbolt pe ambele părți, care facilitează conectarea versatilă la dock-uri, monitoare și alte accesorii USB-C®. În plus, simplitatea acestui hub îmbunătățește partea de service oferind acces rapid și ușor pentru repararea unor componente cheie. De asemenea, tastatura a fost regândită și oferă același confort recunoscut ThinkPad, plusând cu un touchpad haptic mare, care oferă un răspuns prompt pentru o navigare fără probleme.

Conceput pentru mediul de lucru hibrid, ThinkPad X9 include o bară de comunicare avansată care integrează o cameră MIPI de înaltă calitate de 8MP cu două microfoane de anulare a zgomotului într-un cadru elegant, care păstrează marginile cât mai înguste posibil. Acest design asigură o calitate de top a apelurilor video, punând în același timp în valoare ecranele OLED care reproduc culori uimitoare și nuanțe de negru profunde, fie că este vorba despre opțiuni tactile sau non-tactile. Rezultatul este un dispozitiv care nu numai că este fiabil, ci iese în evidență în orice cadru profesional sau personal și personifică tradiția Lenovo cu privire la calitate și design modern.

Proiectat pentru inovatori

Destinat profesioniștilor care îmbină nevoile de înaltă performanță cu interesele personale, seria ThinkPad X9 răspunde cererii tot mai mari pentru dispozitive care oferă productivitate de nivel profesional cu un design premium și experiențe excepționale pentru utilizatori. Cu un profil subțire, procesoare puternice Intel Core Ultra, baterie cu capacitate mare și conectivitate puternică (inclusiv porturi Thunderbolt™ 4, HDMI 2.1 și Intel Wi-Fi 7), seria ThinkPad X9 permite tranziții fără probleme de la sarcini creative la operațiuni critice pentru afaceri. Profesioniștii care lucrează hibrid pot avea încredere că aceste dispozitive pot gestiona orice, de la crearea de conținut la aplicații complexe de prelucrare a datelor, fără a sacrifica caracterul portabil sau designul.

În plus față de performanțele ridicate ale bateriei, modelele ThinkPad X9 14 și X9 15 subliniază angajamentul Lenovo pentru tranziția către o economie circulară. Ambele dispozitive dispun de capace realizate din aluminiu reciclat în proporție de 50%, iar bateria cu celule de cobalt reciclate în proporție de 100% într-un design care poate fi înlocuit de client contribuie la extinderea duratei de viață. De asemenea, Lenovo continuă eforturile de a oferi ambalaje sustenabile, cu modele inovatoare, cu respect pentru resurse și care pun accent pe eficiența materialelor și pe funcționalitate. Inițiativele cheie includ cutii de carton fără bandă adezivă și mânere pe bază de hârtie realizate din materiale certificate FSC4, care oferă soluții solide, dar practice. Ambalajele Lenovo fără plastic încorporează pernuțe pe bază de hârtie și sigilii de carton din hârtie kraft antifalsificare, fiind aliniate cu obiectivul său de utilizare a unor materiale mai sustenabile. În plus, cutiile ușoare și compostabile din bambus și fibră de trestie de zahăr evidențiază angajamentul Lenovo de a reduce cantitatea de deșeuri, menținând în același timp un aspect estetic premium.

Experiență de utilizare îmbunătățită cu Lenovo AI Now și Lenovo Aura Edition

Lenovo AI Now: Redefinește inteligența artificială personalizată

Experiența AI a ThinkPad X9 este îmbunătățită de Lenovo AI Now, un asistent AI avansat integrat în dispozitiv care oferă utilizatorilor informații de calitate, în timp real. Lenovo AI Now transformă experiența PC prin integrarea unor instrumente complet personalizate bazate pe inteligență artificială. Construit pe un model local Large Language Model (LLM) care folosește Llama 3.0 de la Meta, Lenovo AI Now îmbunătățește nivelul de confidențialitate prin stocarea și procesarea locală a tuturor datelor, protejând informațiile utilizatorului, oferind în același timp funcții AI puternice. Acest asistent inteligent, disponibil acum pentru descărcare pe dispozitive selectate5, automatizează și simplifică sarcini, precum organizarea documentelor și gestionarea dispozitivelor. Astfel, le permite utilizatorilor să interacționeze în mod natural cu baza lor personală de date pentru căutări rapide, rezumate text și multe altele.

Concepută pentru a simplifica și mai mult fluxurile de lucru și pentru a crește productivitatea, cea mai recentă versiune a Lenovo AI Now oferă o serie de funcții îmbunătățite care sporesc experiența de lucru de zi cu zi, iar noi funcționalități vor fi disponibile în curând6:

Recuperarea informaților pe mai multe dispozitive : Utilizatorii vor putea căuta informații simultan pe PC-ul AI și pe tableta compatibilă, asigurând un acces rapid și eficient la documentele și fișierele esențiale, indiferent de dispozitiv.

: Utilizatorii vor putea căuta informații simultan pe PC-ul AI și pe tableta compatibilă, asigurând un acces rapid și eficient la documentele și fișierele esențiale, indiferent de dispozitiv. Căutări și rezumate inteligente ale documentelor : AI Now permite utilizatorilor să localizeze și să acceseze rapid informațiile relevante din porțiuni selectate ale imaginilor sau documentelor, facilitând obținerea ușoară a informațiilor esențiale.

: AI Now permite utilizatorilor să localizeze și să acceseze rapid informațiile relevante din porțiuni selectate ale imaginilor sau documentelor, facilitând obținerea ușoară a informațiilor esențiale. Suport multilingv: AI Now va oferi în curând funcții multilingve, cu suport pentru limbile germană, spaniolă și franceză. Această nouă funcție se extinde de la interfața utilizatorului până la modelele AI de bază, sporind accesibilitatea pentru o audiență globală mai largă.

Funcții Lenovo Aura Edition pentru productivitate personalizată, bazată pe AI

În completarea Lenovo AI Now, caracteristicile Lenovo Aura Edition cu Intel din seria ThinkPad X9 oferă o suită de instrumente intuitive, bazate pe AI, concepute pentru a îmbunătăți fiecare aspect al experienței utilizatorului:

Smart Modes: Cu cinci setări personalizate – Shield, Collaboration, Attention, Power și Wellness – Smart Modes permite utilizatorilor să comute rapid între configurațiile optimizate ale dispozitivului. Aceste moduri îmbunătățesc securitatea, gestionează eficiența energetică, susțin întâlnirile virtuale și încurajează obiceiuri digitale sănătoase.

Cu cinci setări personalizate – Shield, Collaboration, Attention, Power și Wellness – Smart Modes permite utilizatorilor să comute rapid între configurațiile optimizate ale dispozitivului. Aceste moduri îmbunătățesc securitatea, gestionează eficiența energetică, susțin întâlnirile virtuale și încurajează obiceiuri digitale sănătoase. Smart Share: Dezvoltată în colaborare cu Intel ® , funcția Smart Share facilitează transferul rapid de fotografii între dispozitive Android™ sau iOS și ThinkPad X9, oferind o experiență perfect integrată pe toate dispozitivele.

Dezvoltată în colaborare cu Intel , funcția Smart Share facilitează transferul rapid de fotografii între dispozitive Android™ sau iOS și ThinkPad X9, oferind o experiență perfect integrată pe toate dispozitivele. Smart Care: Această funcție oferă acces la diagnosticare în timp real și la serviciile de suport Lenovo. Smart Care include asistență live 24/7 prin multiple canale, suport personalizat oricând, și acces online la toate documentele de suport pentru self-service și depanare, asigurând productivitate continuă și o bună funcționare a dispozitivului.

Un ecosistem de accesorii premium care crește productivitatea și mobilitatea

Seria ThinkPad X9 este completată de un ecosistem de accesorii atent conceput, fiecare componentă fiind proiectată pentru a spori productivitatea și mobilitatea.

Adaptor Lenovo 65W GaN Nano: Acest adaptor ultra-portabil utilizează tehnologia GaN (Gallium Nitride) și oferă o încărcare eficientă și la temperaturi scăzute într-un format compact. Cu un port USB-C și un cablu de 1,8 m, livrează o putere de 65W pentru dispozitivele ThinkPad X9, devenind astfel un accesoriu esențial pentru călătoriile de afaceri. Carcasa adaptorului este realizată din 90% materiale reciclate post-consum (PCC), subliniind angajamentul Lenovo față de sustenabilitate.

Acest adaptor ultra-portabil utilizează tehnologia GaN (Gallium Nitride) și oferă o încărcare eficientă și la temperaturi scăzute într-un format compact. Cu un port USB-C și un cablu de 1,8 m, livrează o putere de 65W pentru dispozitivele ThinkPad X9, devenind astfel un accesoriu esențial pentru călătoriile de afaceri. Carcasa adaptorului este realizată din 90% materiale reciclate post-consum (PCC), subliniind angajamentul Lenovo față de sustenabilitate. Dock de încărcare Lenovo X9 GaN: Acest hub versatil oferă o putere de 65W, un port HDMI 2.1 pentru afișaj 4K la 60Hz, un cititor de carduri microSD și porturi USB-A și USB-C, permițând conectarea mai multor dispozitive în timp ce acestea se încarcă simultan. O soluție all-in-one ideală pentru cei care au nevoie de opțiuni fiabile de conectivitate și alimentare într-un format compact, ideal pentru călătorii, cu tehnologie de alimentare GaN pentru eficiență sporită.

Acest hub versatil oferă o putere de 65W, un port HDMI 2.1 pentru afișaj 4K la 60Hz, un cititor de carduri microSD și porturi USB-A și USB-C, permițând conectarea mai multor dispozitive în timp ce acestea se încarcă simultan. O soluție all-in-one ideală pentru cei care au nevoie de opțiuni fiabile de conectivitate și alimentare într-un format compact, ideal pentru călătorii, cu tehnologie de alimentare GaN pentru eficiență sporită. Mouse wireless Lenovo Multi-Device (X9 Edition): Conceput pentru multitasking, acest mouse permite conectarea cu până la trei dispozitive prin Bluetooth ® 0 sau dongle USB-C, având un buton de comutare rapidă între ele. Butonul AI Now poate fi personalizat pentru acțiuni rapide AI pe un text selectat, iar o apăsare lungă deschide o fereastră Quick Chat. Cu butoane silențioase, design ambidextru și port USB-C pentru încărcare rapidă, este un instrument flexibil pentru profesioniștii care lucrează pe mai multe dispozitive.

Conceput pentru multitasking, acest mouse permite conectarea cu până la trei dispozitive prin Bluetooth 0 sau dongle USB-C, având un buton de comutare rapidă între ele. Butonul AI Now poate fi personalizat pentru acțiuni rapide AI pe un text selectat, iar o apăsare lungă deschide o fereastră Quick Chat. Cu butoane silențioase, design ambidextru și port USB-C pentru încărcare rapidă, este un instrument flexibil pentru profesioniștii care lucrează pe mai multe dispozitive. Căști earbuds Lenovo TWS (X9 Edition): Proiectate a se integra perfect cu ThinkPad X9, aceste căști pot prelua automat apeluri, pot comuta fluid între dispozitive și oferă o calitate clară a apelurilor prin Bluetooth 5.3, asigură anularea activă a zgomotului (până la -40dB) și dispun de tehnologie de anulare a zgomotului pe baza amprentei vocale. Sunt ideale pentru profesioniștii care au nevoie de un sistem audio de înaltă calitate fără întreruperi pe tot parcursul zilei.

Proiectate a se integra perfect cu ThinkPad X9, aceste căști pot prelua automat apeluri, pot comuta fluid între dispozitive și oferă o calitate clară a apelurilor prin Bluetooth 5.3, asigură anularea activă a zgomotului (până la -40dB) și dispun de tehnologie de anulare a zgomotului pe baza amprentei vocale. Sunt ideale pentru profesioniștii care au nevoie de un sistem audio de înaltă calitate fără întreruperi pe tot parcursul zilei. Husă Lenovo Origami 14” și 15.3” X9: Disponibilă în dimensiuni de 14” și 15”, husa Origami oferă protecție într-un design minimalist cu funcționalitate dublă. Construcția pliabilă unică îi permite să fie utilizată ca suport pentru stația de lucru, oferind mai mult confort la locul de muncă.

Seria ThinkPad X9 Aura Edition cu funcțiile sale AI și ecosistemul de accesorii oferă soluții avansate de procesare Lenovo bazate pe AI, cu accent pe performanță, securitate și design. Oferind o soluție versatilă pentru cei care prioritizează eficiența și inovarea, ThinkPad X9 permite utilizatorilor să lucreze mai inteligent și să realizeze mai multe sarcini în contexte diferite.

ThinkBook Plus Gen 6: Un PC rulabil îmbunătățit cu inteligență artificială pentru profesioniștii moderni

Lenovo prezintă modelul ThinkBook Plus Gen 6, primul PC AI cu ecran rulabil din lume1, dezvoltat în cooperare cu Lenovo Research, care trece de la proof-of-concept la un produs finit. Prezentat pentru prima dată sub forma unui laptop-concept rulabil Lenovo în urmă cu doi ani, acest dispozitiv inovator demonstrează capacitatea Lenovo de a transforma conceptele avangardiste în soluții practice, de înaltă performanță pentru profesioniștii din domeniul afacerilor.

Inovații personalizate în forme revoluționare

Laptopul ThinkBook Plus Gen 6 AI este conceput pentru a redefini productivitatea și multitasking-ul cu ajutorul tehnologiei sale unice de display rulabil. Prin extinderea verticală de la un ecran compact de 14” la unul generos de 16,7”, realizabilă prin simpla apăsare a unei taste dedicate sau prin gesturi ale mâinii către cameră, utilizatorii beneficiază de aproape 50% spațiu suplimentar pe ecran. Totul este integrat într-un format portabil, ideal pentru profesioniștii care au nevoie de flexibilitate și eficiență în mișcare. Această caracteristică rulabilă le permite profesioniștilor să adapteze dimensiunea ecranului în funcție de cerințele sarcinilor, fie că este vorba de editarea documentelor, analiza datelor sau realizarea prezentărilor. Cu un profil subțire de doar 19,9 mm și o greutate de 1,7 kg, dispozitivul este extrem de portabil.

Proiectat pentru versatilitate și fiabilitate maximă, ThinkBook Plus Gen 6 Rollable combină portabilitatea unui laptop tradițional cu spațiul de lucru extins al unui dispozitiv mai mare. Funcția proprie ThinkBook Workspace îmbunătățește experiența utilizatorului prin activarea funcționalității split-screen și oferirea de widget-uri dedicate, care permit access rapid la aplicațiile și instrumentele utilizate frecvent Mai mult, datorită experienței unice a ecranului vertical, ThinkBook Plus Gen 6 promovează o postură corectă, reducând tensiunea pentru profesioniștii care lucrează ore îndelungate.

Acest PC Copilot+ este construit cu funcții bazate pe inteligență artificială, precum Lenovo AI Now și Cocreator de la Paint, menite să stimuleze productivitatea și creativitatea utilizatorilor. Lenovo AI Now funcționează ca un asistent inteligent, eficientizând fluxurile de lucru și oferind sugestii de sarcini personalizate, în timp ce Copilot+ PC oferă capabilități avansate de inteligență artificială generativă, susținând sarcini variate, de la crearea de conținut până la procesarea datelor. Împreună, aceste funcții AI ajută utilizatorii să se ocupe eficient de sarcinile solicitante, chiar și atunci când sunt offline.

Proiectat pentru profesioniști și creatori mereu în mișcare

ThinkBook Plus Gen 6 este adaptat pentru a satisface nevoile diverse ale profesioniștilor care lucrează de la distanță, ale persoanelor care călătoresc în interes de muncă și ale angajaților axați pe productivitate care au nevoie de capacități multitasking. Cu ecranul său rulabil, dispozitivul oferă un afișaj vertical extins, ideal pentru aplicații precum revizuirea documentelor, programare, project management și crearea de conținut. Profesioniștii din domeniile creative și aflați în roluri tehnice vor aprecia funcționalitatea split-screen care suportă dispunerea mai multor ferestre fără a sacrifica spațiul de pe ecran. Această soluție de ecran adaptabilă include tehnologia de afișare virtuală, permițând utilizatorilor să creeze un al doilea afișaj virtual care poate fi partajat în mod unic în cadrul întâlnirilor, reducând astfel nevoia de monitoare externe, ceea ce transformă ThinkBook Plus Gen 6 într-o alegere practică pentru cei care prioritizează atât portabilitatea, cât și eficiența.

ThinkBook Plus Gen 6 Rollable este echipat cu procesoare Intel Core Ultra de ultimă generație, care oferă performanțe optimizate pentru AI și o eficiență energetică impresionantă. Cu grafică Intel Arc și opțiuni de conectivitate robuste, inclusiv Thunderbolt 4 și Intel® Wi-Fi 7 (5 Gig), dispozitivul oferă performanțe fiabile și de mare viteză pentru numeroase nevoi profesionale. De asemenea, ThinkBook Plus Gen 6 include o tastatură edge-to-edge, un ecran OLED de 120Hz cu o luminozitate de 400 nits și o acuratețe a culorilor 100% DCI-P3, care asigură o experiență de utilizare dinamică.

O confirmare a angajamentului Lenovo faţă de inovaţie

Acest AI PC unic demonstrează capacitatea Lenovo de a transforma concepte ambițioase în produse complet funcționale, gata de comercializare. Cu tehnologie rulabilă și funcții bazate pe inteligența artificială, acest dispozitiv reprezintă un progres semnificativ în designul adaptabil și tehnologia care contribuie la creșterea productivității, stabilind un nou standard pentru viitorul calculatoarelor portabile. Fie că este vorba de sarcini intensive de documentare, aplicații creative sau multitasking în mișcare, ThinkBook Plus Gen 6 oferă o soluție dinamică pentru profesioniștii de astăzi.

Lenovo extinde gama ThinkCentre cu desktop-uri de înaltă performanță adaptate pentru diverse nevoi de business

Lenovo lansează două noi dispozitive din gama de PC-uri desktop ThinkCentre: modelul versatil ThinkCentre M90a Pro Gen 6 și modelul compact ThinkCentre neo 50q QC. Deși distincte ca formă și funcție, ambele monitoare întruchipează angajamentul Lenovo de a oferi performanțe puternice, îmbunătățite de inteligența artificială și funcții de securitate avansate pentru mediile de afaceri dinamice de astăzi. M90a Pro Gen 6 și ThinkCentre neo 50q QC sunt compatibile cu Lenovo AI Now pentru funcții personale de inteligență artificială pe dispozitiv, oferind multifuncționalitate avansată și îmbunătățind productivitatea utilizatorilor cu experiențe personalizate și mai sigure.

ThinkCentre M90a Pro Gen 6: o soluție All-in-One completă pentru creșterea productivităţii cu ajutorul AI

Desktop-ul ThinkCentre M90a Pro Gen 6 all-in-one (AIO) redefinește productivitatea cu un ecran QHD imersiv de 27 inch, margini ultra-subțiri pe patru laturi și funcții AI avansate. Echipat cu procesorul Intel Core Ultra, o unitate NPU discretă opțională și o placă grafică NVIDIA® GeForce RTX™ 4050 opțională pentru activități grafice intense, desktop-ul AIO este adaptat pentru industriile care necesită calcul de înaltă performanță într-un singur dispozitiv simplificat – de la profesioniști din industrii creative la furnizori de servicii medicale.

M90a Pro Gen 6 este dotat cu caracteristici unice, cum ar fi Lenovo Focus Sound8, un sistem de sunet direcțional gestionat de AI care asigură confidențialitate prin direcționarea sunetului direct către poziția utilizatorului, eliminând necesitatea căștilor în timpul întâlnirilor virtuale. Optimizat de AI Turbo Engine de la Lenovo, inteligența artificială ajustează continuu senzorii, reglând volumul, direcția și alți parametri pentru a asigura confidențialitatea. Pentru a spori confidențialitatea și securitatea, acesta vine cu funcția Human Presence Detection 2.0, care protejează datele prin blocarea automată a ecranului atunci când utilizatorii se îndepărtează de birou.

Cu un suport ergonomic complet funcțional, tehnologie cu lumină albastră redusă certificată Eyesafe și rezistență la apă și praf IP559, M90a Pro Gen 6 oferă o experiență confortabilă, versatilă și durabilă. Caracteristicile îmbogățite, cum ar fi conectivitatea Thunderbolt 4, suportul pentru mai multe monitoare 4K și o cameră integrată înclinabilă și pivotantă cu suprimare a zgomotului cu ajutorul AI, fac din M90a Pro Gen 6 un hub ideal pentru interacțiuni de echipă fără întreruperi, atât în birou, cât și la distanță. Serviciile Lenovo Premier Support Plus și CO2 Offset oferă opțiuni de asistență premium și permit clienților să contribuie la compensarea emisiilor de carbon estimate asociate dispozitivului achiziționat. Serviciul Lenovo de compensare a emisiilor de CO2 estimează emisiile de carbon reale legate de un dispozitiv de-a lungul ciclului său mediu de viață – de la fabricare la expediere, utilizare obișnuită și sfârșitul duratei de viață – și compensează aceste emisii prin achiziționarea de credite pentru susținerea proiectelor de acțiune climatică verificate de organizații terțe independente, precum Organizația Națiunilor Unite, CDM, Gold Standard® și Climate Action Reserve10.

ThinkCentre neo 50q QC: un desktop mic cu funcții Copilot+ PC și echipat cu Snapdragon X Series

ThinkCentre neo 50q QC combină un design minimalist cu o tehnologie inovatoare bazată pe inteligența artificială pentru a sprijini utilizatorii IMM care caută un desktop puternic într-un factor de formă compact. Acest șasiu de 1 litru, cu procesor Snapdragon X sau Snapdragon X Plus cu 8 nuclee și funcții Copilot+ PC, aduce fluxurile de lucru bazate pe inteligența artificială în desktop-urile de dimensiuni mici prin integrarea perfectă a instrumentelor avansate de productivitate. Cu până la 45 TOPS (trilioane de operațiuni pe secundă) pentru procesarea AI, ThinkCentre neo 50q QC oferă multitasking superior și o gestionare eficientă a datelor, fiind ideal pentru IMM-urile care au nevoie de performanțe robuste într-un format mic.

Designul elegant și modern al ThinkCentre neo 50q QC completează orice spațiu de lucru și include multiple caracteristici. Acesta oferă mai multe porturi USB, HDMI și DisplayPort, care permit conectivitatea ușoară cu perifericele și ecranele duble. Datorită procesorului Snapdragon X Plus, procentului de 60% de plastic reciclat utilizat în carcasa termică și 30% Ocean Bound Plastic utilizat în geanta sistemului și în carcasa de răcire, ThinkCentre neo 50q QC contribuie la promovarea unei economii circulare pentru companiile care adoptă tehnologii compacte și puternice.

Fiecare desktop servește unor scopuri unice, dar marca ThinkCentre întruchipează angajamentul Lenovo de a oferi companiilor soluții adaptabile și de înaltă performanță. M90a Pro Gen 6 și ThinkCentre neo 50q QC reflectă accentul pus de Lenovo pe furnizarea de tehnologii avansate, bazate pe inteligență artificială, într-o gamă largă de formate, pentru a răspunde nevoilor în continuă evoluție ale spațiilor de lucru moderne. Împreună, aceste dispozitive consolidează reputația ThinkCentre cu privire la fiabilitate, securitate și inovație – fie că este vorba de o soluție completă all-in-one sau de un desktop compact. De asemenea, Lenovo a prezentat ThinkCentre neo Ultra Gen 2, un AI PC care dovedește că mai mic poate însemna mai mare. Ehipat cu procesoare Intel Core Ultra și porturi Thunderbolt, acest computer compact este și mai capabil decât înainte.

Soluțiile Lenovo AI: implementare rapidă și maximizarea randamentului investiției

Soluțiile AI de la Lenovo permit organizațiilor să valorifice întregul potențial al dispozitivelor pregătite pentru AI, conducând la rezultate scalabile, eficiente și cu impact.

AI PC Fast Start ajută companiile să facă fără probleme tranziția la dispozitivele bazate pe inteligența artificială cu ajutorul unor evaluări ale nivelului de pregătire și al unor personalități AI PC particularizate, îmbunătățind ROI. Împreună cu AI PC Lifecycle Services, Lenovo simplifică procesul de implementare și configurare, asigurând o adopție rapidă susținută de servicii premiate de suport.

Lenovo Hybrid AI Advantage cu NVIDIA framework îmbunătățește procesul decizional și eficiența AI prin intermediul capabilităților full-stack și soluțiilor personalizabile de utilizare pentru a transforma datele în informații utile.

Lenovo AI Fast Start accelerează procesul de implementare AI generativă, permițând companiilor să construiască soluții AI personalizate.

Biblioteca Lenovo AI oferă acceleratoare AI pre-validate pentru domenii precum operațiuni IT, marketing, juridic, dezvoltare de produse și servicii pentru clienți.

Data and Technology Foundations for AI modernizează platformele pentru a maximiza valoarea din investițiile în date.

Seria ThinkVision P: Monitoare de ultimă generație mai eficiente cu ajutorul AI

Noile monitoare Lenovo din seria ThinkVision P oferă funcții inovatoare bazate pe inteligență artificială și un design sustenabil. Concepută pentru profesioniștii care au nevoie de imagini precise și productivitate sporită, seria P include modele cu dimensiuni de la 23,8 la 40 inch, oferind o acuratețe ridicată a culorilor cu o acoperire DCI-P3 de până la 98%, margini ultra-subțiri și un design modern. Cu o rată de refresh variabilă de la 24Hz la 120Hz11 și soluția avansată de alimentare AI proprietară Lenovo, aceste monitoare reglează iluminarea de fundal și intensitatea pixelilor pentru a optimiza consumul de energie fără a compromite calitatea imaginii.

Pentru echipele IT, Lenovo’s Display Fleet Manager (LDFM) îmbunătățește managementul de la distanță, oferind actualizări de firmware în aproximativ un minut și funcții de implementare batch pentru a minimiza timpul de inactivitate pentru end-users, setări OSD personalizabile și funcții de gestionare a activelor. Cu suport pentru rate de refresh variabile și soluții de andocare USB-C care oferă o putere de până la 140 W, seria ThinkVision P este concepută pentru aplicații versatile și de înaltă performanță, permițându-le profesioniștilor să gestioneze eficient activitățile, de la analiza datelor la crearea de conținut.

Angajamentul Lenovo față de sustenabilitate reiese din utilizarea de materiale ecologice, inclusiv din faptul că monitoarele sunt construite cu 95% materiale reciclate post-consum (luneta frontală și capacele), un suport pivotant realizat din aluminiu 100% reciclat și 20% sticlă reciclată în ecran. Seria ThinkVision P oferă funcții daisy-chain capabile să conecteze până la patru ecrane, iar anumite modele ultrawide dispun de True Split, care permite utilizatorilor să împartă ecranul în mai multe ecrane virtuale pentru activități îmbunătățite de multitasking.

Accesorii mai inteligente care susțin un ecosistem modern

Lenovo continuă să depășească limitele inovației cu tastatura Bluetooth cu autoîncărcare, un accesoriu revoluționar conceput pentru a redefini eficiența și a susține practicile de computing mai sustenabile. Alimentată de lumina ambientală, această tastatură utilizează celule fotovoltaice avansate și supercondensatori cu încărcare rapidă pentru a stoca energia luminii ambientale, evitând astfel necesitatea bateriilor tradiționale. Designul său elegant, rezistent la scurgeri, include 95% materiale reciclate plastice post-consum3 și piciorușe înclinabile personalizabile, comenzi media speciale și un layout cu 3 zone cu indicatori de luminozitate pe ecran și urmărire în timp real a alimentării prin intermediul Lenovo Accessories and Display Manager. Această tastatură susține economia circulară cu tehnologie de ultimă generație.

Gama este completată de două camere web performante certificate Microsoft Teams, care asigură o calitate excepțională a imaginii atât pentru uz profesional, cât și personal. Camera web Lenovo QHD oferă funcții inteligente bazate pe inteligența artificială, cum ar fi urmărirea participanților și reglarea optimizată a iluminării, sesiunile de videoconferință desfășurându-se fără întreruperi. De asemenea, camera web Lenovo 4K Pro Webcam oferă imagini 4K clare, cu încadrare îmbunătățită cu ajutorul AI și optimizare a imaginii în timp real, pentru a asigura claritate și precizie în fiecare interacțiune.

Îmbunătățirea fluxurilor de lucru zilnice cu ajutorul produselor proof-of-concept

Angajamentul Lenovo față de inovare este evidențiat prin accesoriile de tip proof-of-concept. Mouse-ul Lenovo AdaptX redefinește versatilitatea cu un design detașabil care se transformă perfect și devine un mouse compact, un mouse ergonomic, un travel hub, un suport pentru carduri de memorie/SIM și un power bank pentru situații de urgență. Acest accesoriu multifuncțional evidențiază ingeniozitatea Lenovo în fuzionarea conceptelor de portabilitate cu caracteristici practice pentru diverse scenarii de utilizare. Între timp, AI Headphone proof-of-concept integrează tehnologii AI de ultimă generație pentru a oferi traducere vocală în timp real, suprimarea zgomotului produs de vocea înregistrată și clona vocală personală care simulează mai bine vocea utilizatorului în procesul de traducere pentru un sunet mai autentic. Aceste concepte reflectă viziunea Lenovo pentru instrumente mai inteligente, adaptabile, care anticipează și răspund la nevoile în continuă evoluție ale utilizatorilor.

Un alt proof-of-concept este Action Assistant de la Lenovo, susținut de un Large Action Model (LAM). Acest asistent AI de ultimă generație este conceput pentru a executa sarcini complexe, în mai mulți pași, cu o precizie remarcabilă. Prin transformarea limbajului uman în pași realizabili, Lenovo Action Assistant simulează operațiuni ale computerului, cum ar fi deschiderea software-ului, apăsarea butoanelor și introducerea textului pentru a efectua sarcini în mod autonom. De la editarea fotografiilor la crearea de postere sau gestionarea fluxurilor de lucru înaintea unei călătorii, cum ar fi configurarea răspunsurilor automate și anularea întâlnirilor, acesta demonstrează capacitatea de a învăța, de a se adapta și de a-și extinde funcționalitățile în timp. Această inovație evidențiază viziunea Lenovo de a integra automatizarea inteligentă în fluxurile de lucru zilnice, sporind productivitatea și eficiența.

„La Lenovo, ne angajăm să oferim profesioniștilor soluții inovatoare care redefinesc productivitatea și creativitatea. Cu dispozitive precum ThinkPad X9 Aura Editions și ThinkBook Plus Gen 6 Rollable, oferim capabilități AI de ultimă oră, un design elegant și performanțe de necontestat pentru forța de muncă hibridă de astăzi. Accesoriile noastre, de la tastatura Bluetooth cu auto-încărcare la versatilul X9 Charging GaN Dock, sunt concepute pentru a completa acest ecosistem, asigurând utilizatorilor instrumentele de care au nevoie pentru a rămâne conectați, productivi și inspirați în orice mediu”, a spus Eric Yu, SVP of SMB and Commercial Product Center, Lenovo Intelligent Devices Group.

„Lenovo continuă să fie lider în furnizarea de soluții desktop și de imagine puternice, adaptate la nevoile în continuă evoluție ale companiilor moderne. Cu inovații precum ThinkCentre M90a Pro Gen 6 și ThinkCentre neo 50q QC, aducem capabilități AI avansate și design compact pentru fluxurile de lucru profesionale. Împreună cu monitoarele din seria ThinkVision P, care combină imagini precise folosind materiale mai sustenabile, Lenovo permite companiilor să îmbunătățească activitatea de colaborare, productivitatea și experiența utilizatorului în spații de lucru mai inteligente și mai conectate”, a declarat Johnson Jia, SVP al Global Innovation Center, Lenovo Intelligent Devices Group.