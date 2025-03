FEATURED STIRI TECH & TRENDING Lenovo prezintă la MWC 2025 noi dispozitive AI, concepute pentru mai multă creativitate și productivitate Ionut Razvan Share







Lenovo a lansat în cadrul evenimentului MWC 2025 noile laptopuri Yoga și IdeaPad AI, alături de soluții software și noi dispozitive și accesorii proof-of-concept inovatoare care stimulează creativitatea și îmbunătățesc productivitatea utilizatorilor cu ajutorul AI. Cu o gamă mai largă de PC-uri Copilot+1 AI care oferă experiențe bazate pe AI, cum ar fi Windows Studio Effects, noi opțiuni de plăci grafice NVIDIA pentru sarcini complexe și noi laptopuri Lenovo Aura Edition create cu procesoare Intel pentru o experiență optimizată, noile modele Lenovo Yoga și IdeaPad transformă procesul creativ și vizionarea de conținut într-o activitate simplă și distractivă. Noile laptopuri cu AI, soluțiile software și conceptele inovatoare prezentate la MWC continuă să extindă portofoliul Lenovo în domeniul inteligenței artificiale, punând încă o dată accent pe angajamentul companiei de a oferi Smarter Technology for All. Datorită inovațiilor de ultimă generație, orientării către utilizator și raportului excelent calitate-preț, Lenovo răspunde nevoilor unui număr tot mai mare de consumatori. „Cu cât depășim mai mult limitele inovațiilor în materie de AI, este important să ne amintim că accesul tuturor la AI este, în egală măsură, un principiu de bază al filosofiei Lenovo. De asemenea, pe măsură ce depunem eforturi pentru a redefini limitele tehnologiei în materie de performanță, trebuie să ne asigurăm că aceasta continuă să fie o forță pozitivă”, a declarat Jun Ouyang, Vicepreședinte Senior Lenovo și Director General al Segmentului Consumer, Intelligent Devices Group. „Odată cu anunțarea unor inovații precum Yoga Pro 9i Aura Edition, IdeaPad Slim 3x și Lenovo Yoga Solar PC Concept, Lenovo a oferit o suită de dispozitive noi și concepte care, datorită inovațiilor AI, permit utilizatorilor să-și exprime creativitatea fără să fie limitați de capacitatea de procesare a propriilor PC-urilor”. Laptopul concept Yoga Solar PC (POC) – un PC alimentat cu energie solară Laptopul concept Yoga Solar PC este gândit pentru cei care transformă orice spațiu, fie în interior sau în aer liber, într-un spațiu de lucru productiv. Acest dispozitiv își propune să reducă decalajul dintre funcționalitate și preocuparea față de mediu și reflectă obiectivul pe termen lung al Lenovo de a crea un viitor în care energia regenerabilă și inovarea sunt intrinsec legate. Astfel, dispozitivul este prevăzut cu un panou solar cu o rată de conversie de peste 24% – una dintre cele mai ridicate din industrie. Această rată de conversie este obținută prin utilizarea tehnologiei „Back Contact Cell”, care transferă suporturile de fixare și elementele de rețea în partea din spate a celulelor solare, maximizând astfel absorbția activă. Sistemul inovator Dynamic Solar Tracking măsoară în mod constant curentul și tensiunea panoului solar, lucrând împreună cu sistemul Solar-First Energy pentru a ajusta automat setările încărcătorului, cu scopul de a prioritiza trimiterea energiei colectate către sistem. Acest lucru asigură economisirea de energie și menținerea stabilității sistemului indiferent de intensitatea luminii. În plus, chiar și în condiții de luminozitate scăzută, panoul poate genera energie, alimentând bateria atunci când PC-ul este inactiv. Această inovație permite panoului solar să absoarbă și să convertească suficientă lumină solară în 20 de minute pentru a permite până la o oră de redare video pe PC2. Cu o grosime de doar 15 mm și o greutate de 1,22 kg, laptopul concept Yoga Solar PC este cel mai subțire PC alimentat cu energie solară din lume3 și reprezintă un pas important în materializarea viziunii Lenovo de a crea un viitor în care lucrul pe un PC poate avea loc în orice mediu cu lumină naturală. Două noi laptopuri Lenovo Yoga AI, în familia Lenovo Aura Edition Lenovo Aura Edition, creat în parteneriat cu Intel, este rezultatul unui proces de dezvoltare comun desfășurat de-a lungul mai multor ani, conceput pentru a oferi un set de caracteristici distincte de software, hardware și inteligență artificială, care optimizează experiența pe PC, într-o activitate personalizată, mai productivă și sigură. Noile Lenovo Yoga Pro 9i Aura Edition (16”, 10) și Yoga Pro 7i Aura Edition (14”, 10) completează familia de laptopuri Lenovo Aura Edition, care include și Lenovo Yoga Slim 7i Aura Edition (14”, 10), Lenovo Yoga 9i 2-in-1 Aura Edition (14”, 10), cele mai recente generații Lenovo ThinkPad™ X1 Carbon și X1 2-in-1 Aura Editions, precum și noile Lenovo ThinkPad X9 Aura Edition, care vin cu caracteristici exclusive precum: Smart Modes – oferă utilizatorilor un control mai mare asupra personalizării PC-ului, adaptându-se rapid la nevoile utilizatorului, fie că este vorba despre muncă, relaxare, creație sau alte activități.

– oferă utilizatorilor un control mai mare asupra personalizării PC-ului, adaptându-se rapid la nevoile utilizatorului, fie că este vorba despre muncă, relaxare, creație sau alte activități. Smart Share – permite partajarea fluidă a imaginilor prin intermediul inteligenței artificiale între smartphone-uri și laptopuri și este compatibilă atât cu platformele Android, cât și cu cele iOS 4 .

– permite partajarea fluidă a imaginilor prin intermediul inteligenței artificiale între smartphone-uri și laptopuri și este compatibilă atât cu platformele Android, cât și cu cele iOS . Smart Care – oferă asistență și soluționarea problemelor în timp real de la tehnicienii Lenovo și este accesibil prin aplicația Smart Care, atât pe PC, cât și pe telefon, cu o garanție Lenovo Premium Care / Premium Care Plus5. Yoga Pro 9i Aura Edition (16″, 10) reimaginează procesul creativ Noul Yoga Pro 9i Aura Edition (16”, 10) este conceput pentru creatorii care au nevoie de performanță și precizie ridicată. Este dotat cu un procesor Intel® Core™ Ultra și cu o placă grafică până la NVIDIA GeForce RTX 5070 care oferă funcții AI avansate, o tehnologie de afișare excepțională și procesare puternică. Noul laptop Yoga integrează inteligența artificială pentru a activa o gamă variată de funcții noi în aplicațiile video, foto și muzicale ale creatorilor de conținut terți, optimizând fluxurile de lucru și permițând utilizatorilor să se concentreze pe ceea ce contează cu adevărat. Lenovo Creator Zone – un software AI integrat, prezentat pentru prima dată la CES 2024 – este doar una dintre numeroasele aplicații bazate pe AI care funcționează perfect pe acest dispozitiv. Lenovo X Power, o soluție de optimizare bazată pe machine learning, îmbunătățește și mai mult performanța datorită memoriei RAM ultra-rapide și a unui sistem de răcire eficient, care atinge 130W TDP, fiind și silențios în același timp. Ecranul PureSight Pro de 3,2 K utilizează tehnologia OLED în tandem, cu un strat dublu de pixeli OLED, care crește luminozitatea generală la 1600 nits și îmbunătățește, totodată, eficiența energetică. Acesta suportă gama de culori 100% sRGB, P3 și Adobe RGB, asigurând o acuratețe foarte bună a culorilor, apropiată de realitate. De asemenea, noul ecran vine în completarea plăcii grafice NVIDIA GeForce RTX 5070 care dă viață creațiilor artiștilor cu o fidelitate impresionantă. Aplicațiile precum NVIDIA Studio folosesc placa grafică discretă a dispozitivului pentru a accelera editarea video, randarea 3D și procesele de proiectare, economisind timp și permițând utilizatorului să se concentreze la maxim în activitatea creativă. Lenovo Yoga Pro 9i Aura Edition (16”, 10) este instrumentul ideal pentru creatorii care doresc să-și transforme viziunea în realitate, oferind asistență AI integrată, care permite dispozitivului să devină o extensie naturală a gândirii lor creative. Yoga Pro 7i Aura Edition (14″, 10) – o experiență inteligentă pentru mai multă creativitate Lenovo Yoga Pro 7i Aura Edition (14”, 10) este un instrument digital ideal pentru creatorii de conținut care doresc un PC ce îmbină performanța, funcțiile AI care îmbunătățesc productivitatea și caracteristicile Lenovo Aura Edition, pentru a simplifica procesul creativ. Echipat cu 9 procesoare Intel Core Ultra și până la 32 GB RAM6, laptopul oferă o performanță eficientă care permite utilizatorilor să creeze pe ecranul de 14,5” 3K OLED PureSight Pro pentru perioade mai lungi de timp. Lenovo X Power se adaptează la nevoile specifice ale utilizatorului, asigurând performanțe fluide, răcire silențioasă și fiabilitate prin gestionarea inteligentă a sarcinilor CPU și RAM pentru a livra un TDP de 75W într-un set puternic și portabil. Sarcini precum generarea de idei, editarea și randarea devin mai simple datorită laptopului Lenovo Yoga Pro 7i Aura Edition (14”, 10). Noua tastatură Yoga – parte din Yoga Premium Suite – dispune de taste cu o cursă de 1,5 mm, acoperite cu un strat protector rezistent la ulei și apă, pentru o experiență de tastare confortabilă și durabilă. De asemenea, Premium Suite include patru difuzoare Dolby Atmos și microfoane cu funcție de anulare a zgomotului pentru o experiență audio clară și precisă. Yoga Pro 7 (14″, 10), echipat cu procesor AMD Proiectat pentru utilizatorii care au nevoie de un instrument creativ ce depășește limitele fizice și tehnice, Yoga Pro 7 (14”, 10) le permite acestora să se concentreze asupra activităților lor, datorită procesorului performant, îmbunătățirilor aduse de tehnologia AI și bateriei cu o autonomie mare. Echipat cu procesoare AMD Ryzen™ AI din seria 300, Lenovo Yoga Pro 7 (14”, 10) este un PC Copilot+1 care optimizează fluxul de lucru prin intermediul AI, beneficiind de o unitate NPU de 50 TOPS ce susține funcțiile AI în diverse aplicații creative. Lenovo X Power optimizează performanța hardware, asigurându-se că procesorul, memoria RAM și alte componente hardware maximizează randamentul atunci când este necesar și maximizează durata de viață a bateriei atunci când nu este necesar, în funcție de activitatea curentă. Ecranul 3K OLED Lenovo PureSight Pro al laptopului redă culori vibrante și precise, care dau viață creațiilor utilizatorului. Tastatura cu o cursă de 1,5 mm, rezistentă la ulei și apă, parte din suita Yoga Premium, împreună cu sistemul audio Dolby Atmos, oferă un confort superior la tastare și o calitate superioară a sunetului. Pe lângă cele două porturi USB-4 Type-C, laptopul dispune și de două porturi USB-A, care asigură o conectivitate ușoară cu echipamentele periferice. Lenovo Yoga Pro 7 (14”, 10) este disponibil în culoarea Tidal Teal—culoarea emblematică a liniei Yoga. Yoga Slim 7 (14″, 10) – eficient, portabil, pentru activități creative zilnice Yoga Slim 7 (14”, 10) este conceput pentru creatorii care visează la lucruri mărețe și sunt mereu în mișcare și pentru care portabilitatea este o prioritate fără a sacrifica puterea de procesare. Echipat cu un ecran OLED de 14” 2.8K și dotat cu procesoare AMD Ryzen AI din seria 300, cu până la 50 TOPS, acest laptop oferă experiențe și fluxuri de lucru îmbunătățite cu ajutorul AI, cu o durată de viață a bateriei de până la 22,5 ore7. Yoga 7 2-in-1 (16″, 10) și (14″, 10) – laptopuri convertibile performante În cazurile în care imaginația este exprimată cel mai bine manual, familia de laptopuri convertibile Yoga 7 2-in-1 le oferă utilizatorilor spațiul digital de creație cu performanța unui PC. Atât Yoga 7 2-in-1 (16 ”, 10), cât și Yoga 7 2-in-1 (14 ”, 10) sunt PC-uri convertibile Copilot+1 cu un design 360° care oferă o mai mare flexibilitate datorită modurilor tabletă, cort sau laptop, iar noul stilou Yoga opțional este un instrument artistic care oferă un control ușor și precis. Ambele laptopuri sunt echipate cu procesoare puternice AMD Ryzen AI din seria 300, dotate cu unitate NPU de 50 TOPS, și beneficiază de optimizări suplimentare prin Lenovo AI Core. Ecranele tactile PureSight OLED de până la 2.8K, disponibile pe modelele de 14” și 16”, pun în evidență creațiile utilizatorilor în culori vibrante și cu o luminozitate maximă de 1,100 nits și o rată de refresh de 120Hz8. IdeaPad Slim 3x (15″, 10) – AI pentru toți Laptopul IdeaPad Slim 3x (15”, 10) oferă o productivitate îmbunătățită datorită inteligenței artificiale, durabilitate sporită și opțiuni de extindere a stocării. Datorită procesorului Snapdragon X, acest PC Copilot+1 accesibil dispune de un NPU de 45 TOPS care contribuie la o productivitate sporită bazată pe AI, oferind utilizatorilor posibilitatea de a realiza mai rapid sarcini de redactare, compilare, generare, editare și multe altele. Apelurile video, multitasking-ul și chiar activitățile de divertisment beneficiază de avantajele aduse de AI în materie de eficiență. Pe lângă experiențele AI și asistența Copilot+1 – accesibilă printr-o atingere a tastei Copilot1 – procesorul Snapdragon X de pe IdeaPad Slim 3x (15”, 10) oferă o eficiență energetică superioară, cu o durată extinsă a bateriei de până la 60Whr pentru sesiuni mai lungi de utilizare fără a fi nevoie de alimentare. Datorită capacului de tip A din metal premium și a durabilității testate conform standardelor MIL-STD-810H9, laptopul oferă o rezistență îmbunătățită în timpul perioadelor prelungite de utilizare. În plus, când laptopul are nevoie de încărcare, funcția Rapid Charge oferă până la două ore de utilizare dintr-o încărcare de doar 15 minute7. IdeaPad Slim 3x (15”, 10) este echipat și cu un slot SSD, la care utilizatorii pot adăuga un al doilea SSD10, sporind astfel spațiul disponibil pentru fișiere, aplicații, jocuri sau orice activități necesare în viitor. IdeaPad, dispozitive care cresc productivitatea Disponibile deja pe anumite piețe din Asia-Pacific, IdeaPad Pro 5 (16″, 10), IdeaPad Pro 5 (14″, 10), IdeaPad Slim 5 (16″, 10), IdeaPad Slim 5 (14″, 10), IdeaPad 5 2-in-1 (16″, 10) și IdeaPad 5 2-in-1 (14″, 10) le oferă utilizatorilor flexibilitatea de a alege soluția ideală pentru îmbunătățirea productivității, adaptată cel mai bine nevoilor lor. Fiecare dintre aceste laptopuri este echipat cu procesoare AMD Ryzen AI seria 300, care oferă până la 50 TOPS, funcții Copilot+1 și soluții de productivitate bazate pe inteligența artificială. Utilizatorii pot alege între seria IdeaPad Pro 5, care include placa grafică discret NVIDIA GeForce RTX 50 pentru o performanță grafică superioară, ideală pentru sarcini mai complexe, seria IdeaPad Slim 5, dedicată productivității portabile, sau seria IdeaPad 5 2-in-1, care oferă mai multă flexibilitate și o libertate mai mare în desfășurarea activităților. Cele mai noi echipamente proof-of-concept de la Lenovo Pe lângă laptopul concept Yoga Solar PC menționat anterior, următoarele concepte subliniază angajamentul Lenovo de a oferi tehnologii inteligente pentru toți și inovații pentru clienții din întreaga lume. Kit de energie solară pentru Yoga (POC) Inspirat de aceeași viziune inovatoare care a stat la baza conceptului Yoga Solar PC, kitul de alimentare solară pentru Yoga folosește tehnologia Maximum Power Point Tracking (MPPT) pentru a optimiza conversia energiei solare, transformând fiecare rază de soare captată în energie utilizabilă. Cu un panou solar USB-C® detașabil, care poate fi atașat pe o geantă, rucsac, cort sau într-un copac, alimentatorul poate fi încărcat oriunde există lumină solară pe care panoul solar să o capteze. Display AI, cu unitate NPU integrată O altă dovadă a angajamentului Lenovo de a oferi tehnologii mai inteligente pentru toți, display-ul AI de la Lenovo este un echipament proof-of concept care valorifică avantajele AI pentru a optimiza experiența utilizatorului și dispune de o unitate NPU discretă integrată. Pe lângă îmbunătățirea capabilităților monitorului, dNPU permite PC-urilor non-AI să dispună de putere de procesare AI. Prin intermediul display-ului AI dotat cu unitate NPU integrată, PC-urile non-AI pot acum utiliza modele lingvistice LLM, care primesc comenzi de la utilizatori, analizează și recunosc intenția acestora, permițând asistentului să execute solicitările. Display-ul AI cu unitate NPU integrată se adaptează continuu mișcărilor utilizatorului, rotind, ridicând și înclinând automat ecranul pentru a optimiza unghiurile de vizionare. Lenovo AI Stick Lenovo AI Stick este un dispozitiv proof-of-concept care le oferă utilizatorilor care dețin un PC fără unitate NPU acces la funcții avansate de inteligență artificială, cum ar fi modelele de limbaj LLM locale și aplicațiile grafice îmbunătățite cu AI. Lenovo AI Stick conține o unitate NPU de 32 TOPS care se conectează la un PC printr-un port USB-C Thunderbolt, permițând astfel PC-ului să valorifice funcționalitățile Lenovo AI Now11. De asemenea, poate fi conectat la o priză pentru a oferi performanță maximă în sarcini AI solicitante. Smart Connect – integrarea ecosistemului cu funcții AI Lenovo și Motorola continuă să îmbunătățească interacțiunea dispozitivelor prin intermediul noilor funcții AI din Smart Connect. Prețuri și disponibilitate în EMEA12 Lenovo Yoga Pro 9i Aura Edition (16", 10) va fi disponibil începând cu luna iunie 2025, la un preț de pornire estimat de1.699 € (TVA inclus). Lenovo Yoga Pro 7i Aura Edition (14″, 10) va fi disponibil începând cu luna martie 2025, la un preț de pornire estimat de 1.399 € (TVA inclus). Lenovo Yoga Pro 7 (14″, 10) va fi disponibil începând cu luna aprilie 2025, la un preț de pornire estimat de 1.399 € (TVA inclus). Lenovo Yoga Slim 7 (14″, 10) va fi disponibil începând cu luna martie 2025, la un preț de pornire estimat de 999 € (TVA inclus). Lenovo Yoga 7 2-in-1 (16″, 10) va fi disponibil începând cu luna martie 2025, la un preț de pornire estimat de 1.299 € (TVA inclus). Lenovo Yoga 7 2-in-1 (14″, 10) va fi disponibil începând cu luna martie 2025, la un preț de pornire estimat de 1.099 € (TVA inclus). Lenovo IdeaPad Slim 3x (15″, 10) va fi disponibil începând cu luna martie 2025, la un preț de pornire estimat de 599 € (TVA inclus).

va fi disponibil începând cu luna iunie 2025, la un preț de pornire estimat de1.699 € (TVA inclus). Lenovo Yoga Pro 7i Aura Edition (14″, 10) va fi disponibil începând cu luna martie 2025, la un preț de pornire estimat de 1.399 € (TVA inclus).

va fi disponibil începând cu luna martie 2025, la un preț de pornire estimat de 1.399 € (TVA inclus). Lenovo Yoga Pro 7 (14″, 10) va fi disponibil începând cu luna aprilie 2025, la un preț de pornire estimat de 1.399 € (TVA inclus).

va fi disponibil începând cu luna aprilie 2025, la un preț de pornire estimat de 1.399 € (TVA inclus). Lenovo Yoga Slim 7 (14″, 10) va fi disponibil începând cu luna martie 2025, la un preț de pornire estimat de 999 € (TVA inclus).

va fi disponibil începând cu luna martie 2025, la un preț de pornire estimat de 999 € (TVA inclus). Lenovo Yoga 7 2-in-1 (16″, 10) va fi disponibil începând cu luna martie 2025, la un preț de pornire estimat de 1.299 € (TVA inclus).

va fi disponibil începând cu luna martie 2025, la un preț de pornire estimat de 1.299 € (TVA inclus). Lenovo Yoga 7 2-in-1 (14″, 10) va fi disponibil începând cu luna martie 2025, la un preț de pornire estimat de 1.099 € (TVA inclus).

va fi disponibil începând cu luna martie 2025, la un preț de pornire estimat de 1.099 € (TVA inclus). Lenovo IdeaPad Slim 3x (15″, 10) va fi disponibil începând cu luna martie 2025, la un preț de pornire estimat de 599 € (TVA inclus).

