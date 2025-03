FEATURED STIRI 85 de aplicații și un juriu de prestigiu pentru Premiile de excelență ale industriei IT Ionut Razvan Share







ANIS – Asociația Patronală a Industriei de Software și Servicii anunță încheierea înscrierilor pentru Premiile de excelență ale industriei de IT. În acest an, în ciuda unei perioade dominate de schimbări și incertitudini în industria de profil, a fost înregistrat un număr de 85 de aplicații pentru cele 8 categorii de premii, confirmând angajamentul pentru excelență al companiilor și profesioniștilor din domeniu. În perioada următoare va avea loc evaluarea proiectelor, realizată de 8 jurii independente. Acestea beneficiază de implicarea a 25 de experți recunoscuți în industrie, comunitatea academică și de afaceri, care vor analiza fiecare aplicație în funcție de criterii specifice cum sunt impactul și inovația. Lista completă a membrilor juriului poate fi consultată mai jos. Câștigătorii vor fi anunțați în cadrul Galei ANIS 2025, la finalul celei de-a doua ediții a ANIS International Summit, ce va avea loc pe data de 2 aprilie, 2025. „De 11 ani, Premiile de Excelență în Industria IT sunt o oportunitate de a recunoaște eforturile celor care au pus România pe harta globală a tehnologiei. În acest an, Gala ANIS capătă o semnificație aparte. Într-un moment în care transformările tehnologice modelează economia globală, iar industria IT se confruntă cu provocări noi – de la schimbări fiscale intempestive la necesitatea accelerării investițiilor – este esențial să evidențiem rolul inovației, contribuția acestui sector la dezvoltarea economică și să apreciem toți cei care, zi de zi, transformă imposibilul în realitate, în companii, universități sau startup-uri” – subliniază Corina Vasile, directorul executiv al ANIS. Gala ANIS 2025 este posibilă datorită sprijinului oferit de partenerii noștri: Partener Gold: Adobe Romania

Adobe Romania Partener Silver: Bitdefender

Bitdefender Parteneri: BRINEL | IQANTO, Cognizant Technology Solutions Romania, Vodafone

BRINEL | IQANTO, Cognizant Technology Solutions Romania, Vodafone Parteneri strategici: Banca Transilvania, bpv Grigorescu Ștefănică, Regina Maria Membrii juriului și categoriile jurizate: Edward Crețescu (ANIS) – ESG Program, Software Outsorcing Project of the Year Łukasz Marć (The World Bank) – Innovation, R&D Project of the Year Ion Moldoveanu (DB Global Technology) – Education Program of the Year

Radu Burnete (Confederația Patronală Concordia) – Education Program, Company of the Year

Mirela Gavra (The Diplomat Bucharest) – ESG Program of the Year

Bianca Muntean (Transilvania IT Cluster) – Innovation, Software Product of the Year

Dan Zaharia (Fab Lab Iași) – Startup, R&D Project of the Year

Marius Istrate (TechAngels Romania) – Innovation, Startup of the Year

Matei Dumitrescu (Commons Accel Romania) – Startup of the Year

Ciprian Dan (ABSL Romania) – ESG Program, Software Outsourcing Project of the Year

Ciprian Stănescu (Social Innovation Solutions) – ESG Program, Innovation of the Year

Stelian Brad (Cluj IT Cluster) – R&D Project, Company of the Year

Răzvan Rughiniș (Universitatea Politehnica București) – Startup, R&D Project of the Year

Cătălin Mihacea (Sibiu IT Cluster) – R&D Project, Software Outsourcing Program of the Year

Andrei Kelemen (Cluj IT Cluster) – Education, Software Product of the Year

Adrian Seceleanu (Ziarul Financiar) – Software Product, Company of the Year

Cristina Baghiu (Digital Innovation Zone) – Startup, Software Product of the Year

Simona Caraiman (Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” Iași) – Education, Software Product of the Year

Vlad Andriescu (start-up.ro) – Innovation, Startup of the Year

Marius Marcu (Universitatea Politehnica Timișoara) – Software Product of the Year

Cristian Dascălu (ROTSA – Romanian Tech Startups Association) – Innovation of the Year

Andrei Dudoiu (Seedblink) – Startup, Software Product of the Year

Svetlana Stoilova (Business Europe) – Innovation of the Year

Cătalina Dodu (EY South Cluster) – Software Outsourcing, Company of the Year

Mihnea Crăciun (Endeavor Romania) – Startup, Innovation of the Year Pentru mai multe detalii despre Gala ANIS 2025, accesați: https://anis.ro/international-summit/gala-2025/

Tags: