Soluția Visa Tap to Phone devine tot mai populară în România, înregistrând o creștere anuală de 120%

Apropii, plătești și ești gata de plecare. Această modalitate de plată simplă și sigură cu telefonul mobil a transformat experiența de cumpărături și a deblocat oportunități de creștere pentru micile afacerile din întreaga lume. Visa a anunțat că Tap to Phone a înregistrat o creștere de 200% în ultimul an la nivel global, sprijinind milioane de vânzători mici și mari de pretutindeni.

„ Și în România, această soluție de plată câștigă tot mai multă popularitate datorită versatilității sale, fiind potrivită pentru toate tipurile de comercianți. În ultimul an utilizarea Tap to Phone în România a crescut cu aproape 120%, iar numărul comercianţilor noi care au ales să folosească această soluţie de plată a crescut cu peste 50%.”, a declarat Elena Ungureanu, Country Manager Visa în România.

Această creștere accelerată vine pe fondul unei cereri tot mai mari din partea consumatorilor români pentru metode de plată rapide și sigure, oriunde şi oricând. Studiile Visa arată că 2 din 3 români (64%) preferă să plătească cu cardul, telefonul sau smartwatch-ul la terminalele POS din magazinele fizice. Mai mult, peste trei sferturi dintre români (76%) ar vrea să aibă posibilitatea de a alege cum vor să plătească, iar 1 din 4 (24%) își va limita achizițiile sau va înceta să mai cumpere de la un anumit magazin dacă acesta nu acceptă plata cu cardul[1]. Aceste așteptări se aplică nu doar în cazul cumpărăturilor la marii retaileri, ci și în alte domenii: aproximativ jumătate dintre respondenţi (48%) ar vrea mai multe opțiuni de plată cu cardul în sectorul public, iar un procent asemănător ar vrea să plătească digital în piețe (47%) şi la micii comercianți (45%)[2].

Tap to Phone vine să răspundă acestor aşteptări din partea consumatorilor, extinzând capacitățile rețelei Visa cu o tehnologie care transformă orice smartphone într-un terminal de plată POS, prin simpla descărcare a unei aplicații. La nivel global, aproape 30% dintre vânzătorii Tap to Phone sunt mici afaceri la început de drum[3], iar această tehnologie facilitează accesul la soluţii comerciale și oferă micilor comercianți și IMM-urilor din întreaga lume posibilitatea de a accepta plăți contactless direct pe smartphone-urile lor compatibile cu NFC.

„Tap to Phone este o tehnologie care oferă șanse egale afacerilor. Mari reţele comerciale sau mici producători din pieţe alimentare, cu toţii pot folosi aceeași tehnologie pentru a accepta plăți direct pe telefon. Oamenilor le place să cumpere printr-o simplă apropiere a telefonului de un alt dispozitiv, prin urmare ne extindem în continuare capacitățile de plată prin această tehnologie pentru a crea cele mai bune experiențe de cumpărare, atât pentru consumatori, cât și pentru comercianţi.” – a declarat Mark Nelsen, Global Head of Consumer Products, Visa.

Sprijinirea IMM-urilor și a micro întreprinderilor din întreaga lume

Fie că e vorba de un mic comerciant dintr-o piață locală sau de un retailer important care îşi echipează angajații cu dispozitive de plată pe fiecare etaj al magazinului, Tap to Phone ajută companiile de toate dimensiunile să accepte plăți cu ușurință. Micii antreprenori spun că Tap to Phone le oferă mai multă încredere și îi ajută să-și dezvolte afacerile.

În Marea Britanie, Reuthe’s , o veche pepinieră, a devenit un spațiu de evenimente înfloritor. Ferma și-a extins oferta de servicii pentru a include evenimente cu muzică live și festivaluri culinare. Noua utilizare a spaţiului a adus cu sine însă şi o provocare: cum să procesezi eficient plățile pe o vastă suprafaţă de aproape 45.000 de metri pătraţi. Înainte tranzacțiile se puteau face doar la punctele fixe de plată, dar acum, prin adoptarea Tap to Phone, ferma a reușit să transforme telefonul fiecărui membru al personalului într-un terminal de plată.

„Ne așteptăm la o creștere totală a afacerii cu 20% în acest an, iar Tap to Phone va juca un rol uriaș în acest sens. A transformat și experiența clienților, reducând timpii de așteptare și făcând cumpărăturile mai uşoare. Pentru orice afacere mică ce dorește să îşi crească vânzările și să simplifice plățile, această tehnologie este cea mai bună opţiune”, a declarat Simon Young, manager de evenimente și proprietarul cafenelei Reuthe’s.

Viitorul soluției „Tap”

Tendința ascendentă pentru Tap to Phone este de așteptat să continue şi anul viitor, pe măsură ce tot mai mulți consumatori și companii descoperă beneficiile acestei tehnologii şi pe piaţă apar noi exemple de utilizare a acesteia.

De exemplu, Tap to Add Card permite utilizatorilor să adauge carduri de credit sau de debit eligibile la portofelul lor digital prin simpla atingere a cardului de telefon. De la lansarea Tap to Add Card la nivel global cu Apple Pay, în septembrie 2024, soluţia a devenit tot mai populară și a permis activarea a milioane de token-uri pentru peste 100 de emitenți, contribuind la obținerea unor rate mai mari de autorizare și de reducere a fraudei. Deţinătorii de carduri Visa își pot adăuga cardurile Visa la Apple Wallet foarte rapid, fără să mai introducă manual detaliile cardului.

Visa a dezvoltat, de asemenea, soluția Tap to Confirm, care permite consumatorilor să autorizeze rapid și sigur un transfer cu valoare ridicată, și Tap to Send and Request, o opțiune care permite apropierea cardului fizic sau a cardului dintr-un portofel digital de telefonul unui prieten pentru a trimite și primi bani rapid şi în siguranță. Tap to Send va fi disponibil anul acesta pe dispozitivele Samsung Galaxy sub denumirea „Tap to Transfer”.

